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المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر تحت تهديد السلاح يفجر غضب المغاربة

باسل النجار
كتب باسل النجار
اغتصاب فتاة قاصر المغرب watanserb.com
اغتصاب فتاة قاصر في المغرب

وطن – تجري السلطات المغربية تحقيقا موسعا بجريمة هزت الشارع المغربي، حيث أقدم ذئبان بشريان في المغرب على اغتصاب فتاة قاصر بعمر 14 عاما تحت تهديد السلاح.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام مغربية، فإن الجريمة البشعة التي فجرت غضب المغاربة وقت في مدينة أكادير المغربية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية، فقد تم إلقاء القبض على شخصين بالمدينة الواقعة غرب البلاد، للاشتباه بتورطهما في اغتصاب الفتاة القاصر.

والموقوفان أحدهما له سوابق جنائية ويبلغان من العمر 19 و27 عاما، وتم توجيه تهمة اختطاف فتاة قاصر واغتصابها والاعتداء الجنسي عليها تحت تهديد السلاح، لهما.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحيفة فإن المجرمين اصطحبا الفتاة (14) عاما على دراجة نارية تحت تهديد السلاح لمنطقة نائية.

وقاما بالاعتداء الجنسي عليها وهتك عرضها في جريمة مروعة هزت الشارع المغربي.

وبحسب ما ذكرته “هسبريس” فقد تكفلت خلية “التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف”، بتقديم الدعم اللازم للفتاة المعتدى عليها ومساندتها.

وأفادت كذلك بأنه تم احتجاز المتهمين في النيابة تمهيدا لعرضهما على جهات التحقيق، لكشف جميع ظروف وملابسات الجريمة.

وتسبب الحادث بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل في المغرب، وسط مطالبات بتوقيع أشد العقوبات على المعتدين لجعلهم عبرة.

ويشار إلى أنه قبل أيام هزت فضيحة جنسية المغرب، حيث أقدم حارس أمن على اغتصاب 9 قاصرات.

ووقعت الجريمة في إقليم “سيدي قاسم”، وكشفت المستور تلميذتان بعد لجوئهما إلى المركز الصحي المتواجد بجانب المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها.

ووفق التحقيقات فقد أقدم المتهم على اغتصاب ما بين 7 إلى 9 فتيات، تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 16 عاما.

الحارس المجرم فقر الفتيات للتغرير بهن، من خلال منحهن ملابس وهدايا.

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المصدرهسبريس
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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