القدس على صفيح ساخن.. إصابة 40 فلسطينيا ومسيرة “نصرة الأقصى” تصد “مسيرة الأعلام”

وطن- تصدر وسم “المسجد الأقصى” قائمة الوسوم الأكثر تفاعلا على تويتر، عقب اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد المبارك والاعتداء على المرابطين واعتقال عدد من الفلسطينيين، الأحد، لإخلاء الطريق لـ”مسيرة الأعلام” اليهودية المزعومة.

الاشتباكات مستمرة في القدس لمواجهة “مسيرة الأعلام”

هذا وحلقت طائرات حربية تابعة للاحتلال، على ارتفاع منخفض في سماء قطاع غزة تزامنًا مع “مسيرة الأعلام” في القدس.

من #القدس المحتلة مباشر الآن أعداد هائلة من المغتصبين الصهاينة يتجهون نحو باب العامود pic.twitter.com/4Log8Omdyr — محمد نشوان (@MohamdNashwan) May 29, 2022

ووثقت مقاطع فيديو زحف أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود، في مسيرات إلى باب العمود.

مسيرة نصرة الأقصى

وتحت عنوان “نصرة للأقصى” جابت مسيرة حاشدة للفلسطينيين، شوارع مدينة رام الله برفقة الأعلام الفلسطينية.

وجاء ذلك تزامنًا مع مسيرة ما تسمى بـ”الأعلام” والتي يقيمها مستوطنو الاحتلال في مدينة القدس.

تغطية صحفية: "نصرة للأقصى.. مسيرة تجوب شوارع مدينة رام الله برفقة الأعلام الفلسطينية قبل قليل تزامنًا مع مسيرة ما تسمى بـ"الأعلام" والتي يقيمها مستوطنو الاحتلال في مدينة القدس". pic.twitter.com/L5KS2VPaxM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمصلين في المصلى القبلي، لتأمين اقتحام المستوطنين في “مسيرة الأعلام” المزعومة.

واقتحم عشرات آلاف المستوطنين باب العامود ورفعوا أعلام الاحتلال ورددوا الهتافات العنصرية.

تغطية صحفية : "صور .. مسيرة الأعلام التهويدية في باب العامود بالقدس المحتلة" pic.twitter.com/ZIjROQzKHv — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

إصابة 40 فلسطينيا

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أخبرت في بيان لها، عن إصابة 40 مواطنا في المواجهات مع قوات الاحتلال الغاشم في القدس.

وجاءت الإصابات المعلنة بين إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط، والاعتداء بالضرب والغاز الحار على الفلسطينيين الرافضين “لمسيرة الإعلام” التي تنتهك مقدسات المسلمين.

#شاهد📸| مستوطنون يعتدون على سيدة فلسطينية ويرشونها بالغاز خلال عربداتهم في شوارع #القدس .. والرد جاء سريعاً من شاب فلسطيني ✌️🇵🇸 pic.twitter.com/je0UPfZnFm — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 29, 2022

وبحسب البيان الذي رصدته (وطن) فقد تم نقل 15 إصابة للمستشفى، وعولجت باقي الإصابات ميدانيا.

وانتشر مقطع بين النشطاء يظهر طائرة “درون” تحمل علم فلسطين تحلق فوق باب العامود.

وذلك في تحد لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

طائرة درون تحمل علم #فلسطين تحلق فوق باب العامود في تحد لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي في #القدس المحتلة

فوق كنائس القدس

ومآذن القدس

وأسوار القدس🇵🇸👏✌️ pic.twitter.com/lBbh6GjMFs — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 29, 2022

محاولة لتهويد كامل للقدس

وزارة الخارجية المصرية من جانبها وعلى لسان سامح شكري، طالبت بضرورة وقف أي إجراءات لتغيير الهوية العربية للقدس، أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي.

فيما شدد محافظ القدس، في تصريحات لوسائل إعلام على أن الاحتلال لم يكن ليتمادى “لولا هرولة بعض الدول المطبعة وازدواجية المعايير الدولية” حسب وصفه.

تغطية صحفية: " قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي بكثافة صوب الشبان في شارع صلاح الدين بالقدس الآن" pic.twitter.com/u2blYNdr66 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

ودعا المحافظ الشعب الفلسطيني للوحدة وتحصين الجبهة الداخلية.

وأضاف أن وتيرة الهجمة الإسرائيلية تزداد يومًا بعد يوم في محاولة لتهويد كامل للقدس، وجر المنطقة لحرب دينية بالاعتداء على المقدسات.

ويشار إلى أنه وحتى لحظة كتابة هذه السطور، تستمر المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين بشوارع المدينة.

وعلق خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري على ما يحدث قائلا: “هذه لحظات ليست لصالح الاحتلال أبدًا”.

مضيفا أنه على الاحتلال أن يتذكر أن “الضغط يولد الانفجار”.

وبدأت فجر، الأحد، عمليات اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.

حيث يسعى الصهاينة لتنديس البقعة المباركة احتفالا عندهم بما يعرف بـ”مسيرة الأعلام” المزعومة، والتي يطوفون فيها الشوارع بأعلام الاحتلال ثم يقتحمون الأقصى للسجود المزعوم هناك.

وهي طقوس يهودية يقيمها المستوطنون اليهود كل عام، ويتزعمها رجال دين يهود متشددين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي.