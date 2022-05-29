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القدس على صفيح ساخن.. إصابة 40 فلسطينيا ومسيرة “نصرة الأقصى” تصد “مسيرة الأعلام”

باسل النجار
كتب باسل النجار
مسيرة
مسيرة "نصرة الأقصى" تصد "مسيرة الأعلام"

وطن- تصدر وسم “المسجد الأقصى” قائمة الوسوم الأكثر تفاعلا على تويتر، عقب اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد المبارك والاعتداء على المرابطين واعتقال عدد من الفلسطينيين، الأحد، لإخلاء الطريق لـ”مسيرة الأعلام” اليهودية المزعومة.

الاشتباكات مستمرة في القدس لمواجهة “مسيرة الأعلام”

هذا وحلقت طائرات حربية تابعة للاحتلال، على ارتفاع منخفض في سماء قطاع غزة تزامنًا مع “مسيرة الأعلام” في القدس.

ووثقت مقاطع فيديو زحف أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود، في مسيرات إلى باب العمود.

“مسيرة الأعلام”.. قطعان المستوطنين تدنس الأقصى ورد فوري من المرابطين يربك الاحتلال

مسيرة نصرة الأقصى

وتحت عنوان “نصرة للأقصى” جابت مسيرة حاشدة للفلسطينيين، شوارع مدينة رام الله برفقة الأعلام الفلسطينية.

وجاء ذلك تزامنًا مع مسيرة ما تسمى بـ”الأعلام” والتي يقيمها مستوطنو الاحتلال في مدينة القدس.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمصلين في المصلى القبلي، لتأمين اقتحام المستوطنين في “مسيرة الأعلام” المزعومة.

واقتحم عشرات آلاف المستوطنين باب العامود ورفعوا أعلام الاحتلال ورددوا الهتافات العنصرية.

إصابة 40 فلسطينيا

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أخبرت في بيان لها، عن إصابة 40 مواطنا في المواجهات مع قوات الاحتلال الغاشم في القدس.

وجاءت الإصابات المعلنة بين إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط، والاعتداء بالضرب والغاز الحار على الفلسطينيين الرافضين “لمسيرة الإعلام” التي تنتهك مقدسات المسلمين.

وبحسب البيان الذي رصدته (وطن) فقد تم نقل 15 إصابة للمستشفى، وعولجت باقي الإصابات ميدانيا.

وانتشر مقطع بين النشطاء يظهر طائرة “درون” تحمل علم فلسطين تحلق فوق باب العامود.

وذلك في تحد لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

محاولة لتهويد كامل للقدس

وزارة الخارجية المصرية من جانبها وعلى لسان سامح شكري، طالبت بضرورة وقف أي إجراءات لتغيير الهوية العربية للقدس، أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي.

فيما شدد محافظ القدس، في تصريحات لوسائل إعلام على أن الاحتلال لم يكن ليتمادى “لولا هرولة بعض الدول المطبعة وازدواجية المعايير الدولية” حسب وصفه.

ودعا المحافظ الشعب الفلسطيني للوحدة وتحصين الجبهة الداخلية.

وأضاف أن وتيرة الهجمة الإسرائيلية تزداد يومًا بعد يوم في محاولة لتهويد كامل للقدس، وجر المنطقة لحرب دينية بالاعتداء على المقدسات.

ويشار إلى أنه وحتى لحظة كتابة هذه السطور، تستمر المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين بشوارع المدينة.

وعلق خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري على ما يحدث قائلا: “هذه لحظات ليست لصالح الاحتلال أبدًا”.

مضيفا أنه على الاحتلال أن يتذكر أن “الضغط يولد الانفجار”.

وبدأت فجر، الأحد، عمليات اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.

حيث يسعى الصهاينة لتنديس البقعة المباركة احتفالا عندهم بما يعرف بـ”مسيرة الأعلام” المزعومة، والتي يطوفون فيها الشوارع بأعلام الاحتلال ثم يقتحمون الأقصى للسجود المزعوم هناك.

وهي طقوس يهودية يقيمها المستوطنون اليهود كل عام، ويتزعمها رجال دين يهود متشددين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي.

مسيرة الأعلام .. بؤرة توتر ومعركة “سيادة” على القدس

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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