بوتين يعزل سفير روسيا بالجزائر إرضاء لملك المغرب محمد السادس

وطن- تفاعل مغردون مغاربة بشكل كبير مع قرار بوتين إقالة سفير روسيا في الجزائر، واستبداله بسفير موسكو في المغرب.

مرسوم رئاسي روسي

وجاء قرار الرئيس الروسي بعد أقل من 48 ساعة على تصريحات لسفير روسيا المقال بالجزائر “ايغور بيليايف”، عن ملف الصحراء الغربية ودعمه لموقف جبهة البوليساريو المصنفة إرهابية لدى الرباط. الأمر الذي لم يرق للنظام المغربي، لتبادر روسيا بهذه الخطوة.

وكانت “بوابة الانترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا“، نشرت ،الجمعة، مرسوماً للرئيس بوتين يتضمن تعيين سفراء جدد في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وذكر المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية بتاريخ، 27 مايو 2022، رقم 321، أنه تم تعيين السفير “فاليريان شوباييف” سفيرا فوق العادة لروسيا في الجزائر. وذلك بعد إنهاء مهامه من منصبه كسفير في المغرب.

مرسوم للرئيس #بوتين 🇷🇺 يعين فيه سفراء جدد في كل من الجزائر والمغرب 🧐 ➖تم تعيين سفير روسيا في #المغرب 🇲🇦Valerian Shuvaev سفيراً جديد لروسيا في #الجزائر 🇩🇿

➖تم تعيين السفير Vladimir Viktorovich Baibakov سفيراً جديد لروسيا في المغرب pic.twitter.com/w11Sskhsec — Séro (@SeroHoussem) May 27, 2022

خطوة مثيرة للجدل

الأمر دفع عدداً من المدافعين عن قضية الصحراء الغربية لانتقاد هذه الخطوة التي أثارت الجدل.

وفي هذا السياق علق “عماد خليل” بأسلوب تنظيري أن “خيانة النسق يتلوها السقوط، ما من سقوط، الا وسبقته خيانة للنسق.”

خيانة النسق يتلوها السقوط.

ما من سقوط، الا وسبقته خيانة للنسق.

العربية والاسلام هما ركيزتا الخيمة المغربية.

حتى وان حكمت الظروف بسقوط مخزن مغربي ما، لكن سرعان ما يخلفه مخزن جديد يستند عليهما.

استهدافهما هو استهداف لاساسات الامة المغربية #روسيا #أوكرانيا #الصين #أمريكا #المغرب — Emad Khalil (@Emad_Adler) May 26, 2022

وتابع أن “العربية والإسلام هما ركيزتا الخيمة المغربية حتى وان حكمت الظروف بسقوط مخزن مغربي ما. لكن سرعان ما يخلفه مخزن جديد يستند عليهما. استهدافهما هو استهداف لأساسات الامة المغربية.”

بدوره عقب “أيمن أمين” بنبرة تهكم: “سكان زريبة الجزائر أشعلوا الحماسة في سفير روسيا في الزريبة ليطلق تصريحات معادية للمغرب.”.

وأضاف: “لم تمض 48 ساعة حتى اعطى الرئيس الروسي فلاديمير أوامره بإقالة السفير من منصبه و تعويضه بسفير روسيا الفدرالية بالرباط. ”

سكان زريبة #الجزائر اشعلو الحماسة في سفير روسيا في الزريبة ليطلق تصريحات معادية للمغرب

لم تمضي 48 ساعة حتى اعطى الرئيس الروسي فلاديمير اوامره بإقالة السفير من منصبه و تعويضه بسفير روسيا الفدرالية بالرباط حيث اصبح سفيرا في #المغرب و زربية #الجزائر ومقره بالرباط 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0Rrpgc1JaV — ♕۞⛤ 🇲🇦 aymen amine 🇲🇦⛤۞♕ (@aymen_amine1) May 27, 2022

روسيا تقلب الطاولة على الجزائر

وعبر ناشط آخر عن اعتقاده بأن خطوة إقالة بوتين لسفيره في الجزائر . وتعويضه بسفيره الذي كان في المغرب، تبعث على الارتياح في المستقبل “ولو اجتمعت الإنس والشياطين فالحق يضل حق”.

وتابع “أن روسيا الحليف الرئيسي للجزائر يقلب الطاولة عليه في الثواني الأخيرة.”

أن يقوم #بوتين بإقالة سفيره #بالجزائر وتعويضه بسفيره الذي كان في #المغرب يبعث بالإرتياح في المستقبل بأن الحق حق ولو إجتمعت الإنس والشياطين فالحق يضل حق. روسيا الحليف الرئيسي للجزائر يقلب الطاولة عليه في الثواني الأخيرة.#المملكة_المغربية_العظمى — Elghzaoui Ridouan (@Elghzaoui20) May 28, 2022

وبدوره رأى ” راموك الحسن” أن نقل السفير من المغرب الى الجزائر تأكيد على “مواقف روسيا الحيادية من علاقتنا مع “بلاد هوك”. ورسالة للكابرانات بعدم إقحام سفراء روسيا في الموضوع.”

السفير الذي سُحب من الجزائر اعتقد انه سيحافظ على منصبه بمجاراة الكابرانات في عدائهم للمغرب فدفع ثمن "الاشتراك معاهم في عشرة فعقل". نقل السفير من المغرب الى الجزائر تأكيد على مواقف روسيا الحيادية من علاقتنا مع "بلاد هوك" ورسالة للكابرانات بعدم اقحام سفراء روسيا في الموضوع. — ramouk el hassan (@ElRamouk) May 28, 2022

الشاعرة المغربية “تليلة الرازي” علقت على الخبر قائلة: “المهم عمي بوتين جاب لينا الجديد وعطا للقوة الضاربة السفير اللي شاط علينا”.

عين بوتين اليوم الجمعة فاليريان شوفايف الذي كان سفيرا في المغرب سفيرا في الجزائر وبدلا من شوفايف عين الرئيس بوتين الدبلوماسي فلاديمير بايباكوف لمنصب سفير روسيا لدى المغرب.

الموهيم عمي بوتين جاب لينا الجديد وعطا للقوة الضاربة السفير اللي شاط علينا😂 pic.twitter.com/XLajTWYgcM — تليلة الرازي (@jAKF1sV0yWcmU9m) May 27, 2022

الأزمة بين المغرب والجزائر

وتعود الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب إلى عام 1994 بعد الإعلان عن إغلاق الحدود بين البلدين المتجاورين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ماعطلوش هههه اقل من 48 ساعة بعد تصريحاته المسيـ.ـئة للمغرب حول الصحراء المغربية والتي دعا فيها الى تقرير المصير, الرئيس الروسي يقيل سفير روسيا 🇷🇺 في الجزائر 🇩🇿 ايغور بيليايف و تعويضه بسفير روسيا في المغرب 🇲🇦 فاليريان شوباييف 🤷‍♂️

حقيقة لتوجعك😂😂 pic.twitter.com/CvUMep3ZZz — 🇲🇦🇲🇦Kenza (@Kenza97817292) May 27, 2022

وتدهورت الأزمة أكثر مع تصاعد الخلاف مرة أخرى على إقليم الصحراء الغربية في العام الماضي.

ويعتبر المغرب أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه لكن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال المنطقة.

وفي العام 2020 قالت “البوليساريو” إنها ستستأنف الكفاح المسلح بعد هدنة استمرت لعقود.

واعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية أيام حكم الرئيس دونالد ترامب، مقابل تعزيز الرباط علاقاتها مع إسرائيل التي لا تعترف بها الجزائر.