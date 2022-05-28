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بوتين يعزل سفير روسيا بالجزائر إرضاء لملك المغرب محمد السادس

القرار جاء بعد 48 ساعة من تصريحات للسفير داعمة للبوليساريو ليستبدله بسفير موسكو في المغرب

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
بوتين يعزل سفير روسيا بالجزائر إرضاء لملك المغرب محمد السادس watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وطن-  تفاعل مغردون مغاربة بشكل كبير مع قرار بوتين إقالة سفير روسيا في الجزائر، واستبداله بسفير موسكو في المغرب.

مرسوم رئاسي روسي

وجاء قرار الرئيس الروسي بعد أقل من 48 ساعة على تصريحات لسفير روسيا المقال بالجزائر “ايغور بيليايف”، عن ملف الصحراء الغربية ودعمه لموقف جبهة البوليساريو المصنفة إرهابية لدى الرباط. الأمر الذي لم يرق للنظام المغربي، لتبادر روسيا بهذه الخطوة.

 

وكانت “بوابة الانترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا“، نشرت ،الجمعة، مرسوماً للرئيس بوتين يتضمن تعيين سفراء جدد في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وذكر المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية بتاريخ، 27 مايو 2022، رقم 321، أنه تم تعيين السفير “فاليريان شوباييف” سفيرا فوق العادة لروسيا في الجزائر. وذلك بعد إنهاء مهامه من منصبه كسفير في المغرب.

خطوة مثيرة للجدل

الأمر دفع عدداً من المدافعين عن قضية الصحراء الغربية لانتقاد هذه الخطوة التي أثارت الجدل.

وفي هذا السياق علق “عماد خليل” بأسلوب تنظيري أن “خيانة النسق يتلوها السقوط، ما من سقوط، الا وسبقته خيانة للنسق.”

وتابع أن “العربية والإسلام هما ركيزتا الخيمة المغربية حتى وان حكمت الظروف بسقوط مخزن مغربي ما. لكن سرعان ما يخلفه مخزن جديد يستند عليهما. استهدافهما هو استهداف لأساسات الامة المغربية.”

بدوره عقب “أيمن أمين” بنبرة تهكم: “سكان زريبة الجزائر أشعلوا الحماسة في سفير روسيا في الزريبة ليطلق تصريحات معادية للمغرب.”.

وأضاف: “لم تمض 48 ساعة حتى اعطى الرئيس الروسي فلاديمير أوامره بإقالة السفير من منصبه و تعويضه بسفير روسيا الفدرالية بالرباط. ”

روسيا تقلب الطاولة على الجزائر

وعبر  ناشط آخر عن اعتقاده بأن خطوة إقالة بوتين لسفيره في الجزائر . وتعويضه بسفيره الذي كان في المغرب، تبعث على الارتياح في المستقبل  “ولو اجتمعت الإنس والشياطين فالحق يضل حق”.

وتابع “أن روسيا الحليف الرئيسي للجزائر يقلب الطاولة عليه في الثواني الأخيرة.”

وبدوره رأى ” راموك الحسن” أن نقل السفير من المغرب الى الجزائر تأكيد على “مواقف روسيا الحيادية من علاقتنا مع “بلاد هوك”. ورسالة للكابرانات بعدم إقحام سفراء روسيا في الموضوع.”

الشاعرة المغربية “تليلة الرازي” علقت على الخبر قائلة: “المهم عمي بوتين جاب لينا الجديد وعطا للقوة الضاربة السفير اللي شاط علينا”.

 

الأزمة بين المغرب والجزائر

وتعود الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب إلى عام 1994 بعد الإعلان عن إغلاق الحدود بين البلدين المتجاورين.

وتدهورت الأزمة أكثر مع تصاعد الخلاف مرة أخرى على إقليم الصحراء الغربية في العام الماضي.

ويعتبر المغرب أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه لكن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال المنطقة.

وفي العام  2020 قالت “البوليساريو” إنها ستستأنف الكفاح المسلح بعد هدنة استمرت لعقود.

واعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية أيام حكم الرئيس دونالد ترامب، مقابل تعزيز الرباط علاقاتها مع إسرائيل التي لا تعترف بها الجزائر.

المصدررصد ومتابعة وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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