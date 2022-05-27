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لماذا يجب على المسافر تجنب استعمال ورق حمام الطائرة؟ مضيفة طيران تجيب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
مراحيض الطائرة watanserb.com
لماذا يجب على المسافر تجنب استعمال ورق حمام الطائرة؟ مضيفة طيران تجيب

وطن- غالبًا ما تكون مراحيض الطائرة صغيرة وضيقة جدًا وفي بعض الأحيان قد تكون قذرة بعض الشيء.

وفي مقطع فيديو على التيك توك، كشفت مضيفة طيران لمتابعيها لماذا يجب على الركاب تجنب استخدام ورق الحمام خلال الرحلة مشيرة إلى أنه يجب استعمال بدلاََ من ذلك المناديل الورقية.

 

وفقََا لصحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، قالت مضيفة طيران، التي عادة ما تشارك على حسابها الذي تحت اسم @flightbae.b نصائح خاصة بالسفر، أن ورق حمام الطائرة مليء بالقذارة.

يمكن أن يكون ورق التواليت الطائرة متسخًا
يمكن أن يكون ورق التواليت الطائرة متسخًا

في الفيديو، قالت المضيفة “استخدم المناديل الورقية بدلاً من ورق التواليت، فعندما يحدث اضطراب جوي في الطائرة، يمكن للأولاد الصغار أن يتبولوا في كل مكان في مرحاض الطائرة. ويمكن أن يتنشر الرذاذ عادةً على ورق التواليت”.

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كما أوضحت المضيفة أن المناديل الورقية المخصصة لتجفيف الأيدي عادة ما توضع في مكان أعلى بكثير ولن يصيبها أي رذاذ، لذا تنصح باستخدامه بدلاً من ورق التواليت، قائلة في هذا الإطار:”إنها أنظف، لذا استخدمها بدلاً من ورق التواليت”.

في الواقع، يمكن أن يكون ورق التواليت على متن الطائرة أيضًا رديء الجودة، لذا قد يرغب الركاب في إحضار منديل معهم عند زيارتهم للحمام.

الاضطرابات الجوية 

ليس من المفترض أن يذهب الركاب إلى دورة المياه أثناء حدوث اضطراب جوي في الطائرة ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث هذا الإضطراب دون سابق إنذار عندما يكون الراكب في الحمام.

وعادةً ما يضع طاقم الطائرة إشارات حزام الأمان عند حدوث اضطراب جوي ولا يفترض بالركاب مغادرة مقاعدهم.

وإذا كانت حالة طارئة يمكن للمسافرين أن يطلبوا من الطاقم عما إذا كان بإمكانهم الذهاب إلى المرحاض ولكن قد تجابه مطالبهم بالرفض من قبل المضيفين.

وإذا كان ورق حمام الطائرة متسخًا بشكل ملحوظ، يمكن للمسافرين أن يطلبوا من الطاقم ورق حمام جديد.

قالوا إن المناديل الورقية المخصصة لتجفيف الأيدي توضع عادة في مكان أعلى بكثير
قالوا إن المناديل الورقية المخصصة لتجفيف الأيدي توضع عادة في مكان أعلى بكثير

طائرة تعود أدراجها بسبب إسهال أحد المسافرين

في سياق آخر وفي عام 2015، أُجبرت إحدى رحلات الخطوط الجوية البريطانية على الهبوط مبكرًا بسبب رائحة إسهال أحد الركاب.

وقد ظلت الطائرة في الجو لمدة 30 دقيقة فقط قبل أن تستدير في رحلتها إلى دبي.

وفي ذلك الوقت، قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها اتخذت قرار العودة إلى مطار هيثرو من أجل “سلامة الركاب وصحتهم”.

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طائرة ترمي فضلات المرحاض على رجل مستلق في حديقته

في حادث آخر، ألقت طائرة مارة كمية كبيرة من فضلات المرحاض على مواطن بريطاني وعلى أثاث حديقته، حيث كان يجلس هذا الأخير في الفناء الخلفي لمنزله، عندما سقطت عليه فجأة مياه الصرف الصحي من السماء.

في الواقع، عادة ما يتم تخزين نفايات الصرف الصحي في خزان آمن على متن الطائرة ويقع التخلص منها بعد هبوطها.

 

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المصدرديلي إكسبرس البريطانية ، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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