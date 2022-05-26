محمد النني يعلق بعد تجديد عقده مع أرسنال الإنجليزي (فيديو)

وطن – علق النجم المصري الدولي محمد النني 29 عاماً، بعد تجديد عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، لموسم قادم قبيل بدء موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وغرد المصري النني عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، مع إرفاقه عدد من الصور مع عائلته أثناء تجديد عقده مع المدفعجية، قائلاً: ” أعشق هذا النادي وأشعر أنه جزء من عائلتي، أود الاستمرار مع هذا النادي. كما أنني متحمس للغاية للمستقبل”.

تجديد عقد النني

وأردف النني في تغريدته، ” ما يقارب من 7 سنوات مع أرسنال، لكن على ما يبدو أنها غير كافية، وما زلت أتعلم وأتطور وأريد أن أفعل المزيد من أجل هذا الفريق والنادي الذي أحبه”.

Almost 7 years with Arsenal but they don’t seem to be enough 😉 I’m still learning, I’m still growing, and I want to do so much more for the team and the club I love… I’m very happy, proud and grateful for renewing my contract with Arsenal.. I’m staying home ♥️ @Arsenal pic.twitter.com/JW9523gbcv — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 25, 2022

كما وأضاف، ” أنا سعيد جداً، وفخور وممتن لتجديد عقدي مع أرسنال.. سأبقى في المنزل”.

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وكان النني لاعب وسط فريق أرسنال، قد جدد عقده مع النادي اللندي الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية هذا الموسم، حتى صيف عام 2023. مع خيار التمديد لعام إضافي آخر. وفق ما تحدثت به الصحافة البريطانية.

التشاور قبل التجديد

ونشر المصري محمد النني مقطع فيديو كذلك عبر حسابه الشخصي، عقب تجديد عقده مع أرسنال، قال فيه: ” الحمد الله على التجديد، كنت أتمنى ذلك طوال الفترة الماضية. وهو ما حدث بالفعل، ولذلك أنا سعيد لأنني أحب هذا النادي”.

واستكمل، ” كنت أتشاور مع عائلتي وأصدقائي قبل التجديد، والجميع يعلم أنني أحب هذا المكان. وكنت أريد التجديد، لذا عندما أخبرتهم بالعرض لم يتردد أحد في دعمي”.

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وتابع، ” قلت لأرتيتا إذا أردتم التجديد لي سأستمر مع النادي، وإذا لم تريدوا سأرحل بكل احترام. ولكن وجدت منه التمسك الشديد بيّ، وهذا ما جعلني فخور بالبقاء في النادي”.

💬 "I need to put Arsenal at the highest point, because this is what we deserve." Hear from @ElNennY on signing his new contract 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022

طاقة لا تنتهي

وفي سياق متصل، قال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، ” النني جزء مهم للغاية للفريق، يجلب معه طاقة لاتنتهي، وحماس والتزام للفريق. كما أن الجميع يحبه”.

وأضاف أرتيتا، ” النني لاعب مهم لنا داخل الملعب وخارجه، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب.. أنا سعيد لبقائه”.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، بأن محمد النني من بين ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم مع النادي اللندني هذا الموسم، حيث بقيّ لم يحسم بقاء الثنائي إيدي نيكيتاه وألكسندر لاكازيت.

Those people in these pics are the reason why I want to get better every single day. My beloved family, my supportive teammates and the incredible Arsenal fans. I’m grateful for them and for my entire Arsenal family for their support and for always pushing me forward ♥️ pic.twitter.com/dk2eym0FhY — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 23, 2022

كما وشهد هذا الموسم التألق الملفت للنجم المنتخب المصري النني مع فريق الأرسنال، بعد فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق اللندني، حيث خاض هذا الموسم 64 مباراة في كافة المسابقات المختلفة.

بينما وصل عدد مشاركته مع الفريق منذ إنضمامه عام 2016 قادماً من صفوف بازل السويسري، إلى 174 مباراة حتى يومنا هذا. كما توج مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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