محمد النني يعلق بعد تجديد عقده مع أرسنال الإنجليزي (فيديو)

وطن – علق النجم المصري الدولي محمد النني 29 عاماً، بعد تجديد عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، لموسم قادم قبيل بدء موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وغرد المصري النني عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، مع إرفاقه عدد من الصور مع عائلته أثناء تجديد عقده مع المدفعجية، قائلاً: ” أعشق هذا النادي وأشعر أنه جزء من عائلتي، أود الاستمرار مع هذا النادي. كما أنني متحمس للغاية للمستقبل”.

وأردف النني في تغريدته، ” ما يقارب من 7 سنوات مع أرسنال، لكن على ما يبدو أنها غير كافية، وما زلت أتعلم وأتطور وأريد أن أفعل المزيد من أجل هذا الفريق والنادي الذي أحبه”.

Almost 7 years with Arsenal but they don’t seem to be enough 😉 I’m still learning, I’m still growing, and I want to do so much more for the team and the club I love… I’m very happy, proud and grateful for renewing my contract with Arsenal.. I’m staying home ♥️ @Arsenal pic.twitter.com/JW9523gbcv

كما وأضاف، ” أنا سعيد جداً، وفخور وممتن لتجديد عقدي مع أرسنال.. سأبقى في المنزل”.

وكان النني لاعب وسط فريق أرسنال، قد جدد عقده مع النادي اللندي الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية هذا الموسم، حتى صيف عام 2023. مع خيار التمديد لعام إضافي آخر. وفق ما تحدثت به الصحافة البريطانية.

ونشر المصري محمد النني مقطع فيديو كذلك عبر حسابه الشخصي، عقب تجديد عقده مع أرسنال، قال فيه: ” الحمد الله على التجديد، كنت أتمنى ذلك طوال الفترة الماضية. وهو ما حدث بالفعل، ولذلك أنا سعيد لأنني أحب هذا النادي”.

واستكمل، ” كنت أتشاور مع عائلتي وأصدقائي قبل التجديد، والجميع يعلم أنني أحب هذا المكان. وكنت أريد التجديد، لذا عندما أخبرتهم بالعرض لم يتردد أحد في دعمي”.

وتابع، ” قلت لأرتيتا إذا أردتم التجديد لي سأستمر مع النادي، وإذا لم تريدوا سأرحل بكل احترام. ولكن وجدت منه التمسك الشديد بيّ، وهذا ما جعلني فخور بالبقاء في النادي”.

💬 "I need to put Arsenal at the highest point, because this is what we deserve."

Hear from @ElNennY on signing his new contract 👇

— Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022