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رياضة

محمد النني يعلق بعد تجديد عقده مع أرسنال الإنجليزي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد النني مع نادي أرسنال الإنجليزي watanserb.com
تجديد عقد النني مع نادي أرسنال الإنجليزي

وطن – علق النجم المصري الدولي محمد النني 29 عاماً، بعد تجديد عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، لموسم قادم قبيل بدء موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وغرد المصري النني عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، مع إرفاقه عدد من الصور مع عائلته أثناء تجديد عقده مع المدفعجية، قائلاً: ” أعشق هذا النادي وأشعر أنه جزء من عائلتي، أود الاستمرار مع هذا النادي. كما أنني متحمس للغاية للمستقبل”.

تجديد عقد النني

وأردف النني في تغريدته، ” ما يقارب من 7 سنوات مع أرسنال، لكن على ما يبدو أنها غير كافية، وما زلت أتعلم وأتطور وأريد أن أفعل المزيد من أجل هذا الفريق والنادي الذي أحبه”.

كما وأضاف، ” أنا سعيد جداً، وفخور وممتن لتجديد عقدي مع أرسنال.. سأبقى في المنزل”.

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وكان النني لاعب وسط فريق أرسنال، قد جدد عقده مع النادي اللندي الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية هذا الموسم، حتى صيف عام 2023. مع خيار التمديد لعام إضافي آخر. وفق ما تحدثت به الصحافة البريطانية.

التشاور قبل التجديد

ونشر المصري محمد النني مقطع فيديو كذلك عبر حسابه الشخصي، عقب تجديد عقده مع أرسنال، قال فيه: ” الحمد الله على التجديد، كنت أتمنى ذلك طوال الفترة الماضية. وهو ما حدث بالفعل، ولذلك أنا سعيد لأنني أحب هذا النادي”.

واستكمل، ” كنت أتشاور مع عائلتي وأصدقائي قبل التجديد، والجميع يعلم أنني أحب هذا المكان. وكنت أريد التجديد، لذا عندما أخبرتهم بالعرض لم يتردد أحد في دعمي”.

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وتابع، ” قلت لأرتيتا إذا أردتم التجديد لي سأستمر مع النادي، وإذا لم تريدوا سأرحل بكل احترام. ولكن وجدت منه التمسك الشديد بيّ، وهذا ما جعلني فخور بالبقاء في النادي”.

طاقة لا تنتهي

وفي سياق متصل، قال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، ” النني جزء مهم للغاية للفريق، يجلب معه طاقة لاتنتهي، وحماس والتزام للفريق. كما أن الجميع يحبه”.

وأضاف أرتيتا، ” النني لاعب مهم لنا داخل الملعب وخارجه، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب.. أنا سعيد لبقائه”.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، بأن محمد النني من بين ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم مع النادي اللندني هذا الموسم، حيث بقيّ لم يحسم بقاء الثنائي إيدي نيكيتاه وألكسندر لاكازيت.

كما وشهد هذا الموسم التألق الملفت للنجم المنتخب المصري النني مع فريق الأرسنال، بعد فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق اللندني، حيث خاض هذا الموسم 64 مباراة في كافة المسابقات المختلفة.

بينما وصل عدد مشاركته مع الفريق منذ إنضمامه عام 2016 قادماً من صفوف بازل السويسري، إلى 174 مباراة حتى يومنا هذا. كما توج مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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