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“الجزيرة” تقاضي إسرائيل وتحيل ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

باسل النجار
كتب باسل النجار
الجزيرة تقاضي إسرائيل watanserb.com
"الجزيرة" تقاضي إسرائيل وتحيل ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

وطن- أفادت شبكة قنوات “الجزيرة” القطرية، في بيان لها، الخميس، أنها قررت إحالة ملف جريمة اغتيال مراسلتها الراحلة شيرين أبو عاقلة، إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وكانت شيرين أبو عاقلة، قتلت غدرا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، في 11 مايو الجاري.

كما أعلنت شبكة “الجزيرة” عن تشكيل تحالف قانوني دولي، يضم فريقها القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل حول الجريمة.

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ونددت الشبكة في بيانها باغتيال شيرين أبو عاقلة، التي عملت لمدة 25 عاما في تغطية الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعليقا على هذا القرار قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن شبكة الجزيرة لها أحقية كاملة في إحالة ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية.

وشدد “الشلالدة”في تصريحات للجزيرة، على أن قوات الاحتلال تعمدت قتل الصحفية “أبو عاقلة” في جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية.

من جانبها اعتبرت المقررة الأممية الخاصة بحماية حرية الرأي، أن قتل شيرين يرقى لجريمة حرب.

هكذا نعى مذيعو “الجزيرة” زميلتهم شيرين أبو عاقلة

مضيفة أنه “قبل شيرين قتل نحو 40 صحفياً فلسطينياً ولكن لم تكن هناك محاسبة”.

وقالت أبضا إنه يجب تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في قضية شيرين أبو عاقلة.

وشددت المقررة الأممية أنه يجب على المدعي العام للجنائية الدولية البدء بالتحقيق في الاغتيال.

كما نددت مندوبة إيرلندا لدى مجلس الأمن، بجريمة اغتيال مراسلة الجزيرة، وقالت إن المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقلص فرصة حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان المدعي العام الفلسطيني، صرح بأن التحقيق أثبت أن جنديًا إسرائيليًا، أطلق الرصاص عمدًا على صحافية الجزيرة.

وأوضح أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، تحمل سمات وخصائص تدل على إطلاقها من سلاح قناص، ومصدر إطلاق النار كان جنوبي موقعها أي مكان وجود الاحتلال الإسرائيلي.

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، ذكر في تصريحات، الخميس، أن قصة “أبو عاقلة” تهديد في الحياة وحرمان من السلام بعد الوفاة، حسب وصفه.

كينيث روث المدير التنفيذي لـ”هيومن رايتس ووتش”، ذكر هو الآخر في تصريحات له أن الوقت ليس متأخرا لإجراء تحقيق تستخدم فيه الأدلة البصرية الموجودة والتي التقطت بالتزامن مع إطلاق النار.

وأوضح أن “هذه الأدلة محفوظة الآن ويمكن تحليلها ولن تتخفى.”

وتابع:”التحقيق يجب أن يقوم به محقق مستقل لأن هناك تاريخا طويلا من التحقيقات الإسرائيلية التي تنتهي بدون عقاب أو محاسبة.”

هذا وأشاد الناشطون بموقف قناة “الجزيرة”، ووصفوها بأنها وفية مع موظفيها ولا تترك حقهم.

كاتب إسرائيلي: قاتل شيرين أبو عاقلة تباهى أمام زملائه بقنصها بين السترة والخوذة!

المصدرالجزيرة ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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