مجرزة الحولة.. اغتصاب جماعي وذبح عوائل بأكملها ووفد الأمم المتحدة “شاهد ما شافش حاجة”

وطن- في ساعة متأخرة من ليلة الخامس والعشرين من شهر مايو عام 2012 ، تسلل العشرات من شبيحة الحقد الطائفي التابعين لنظام بشار الأسد إلى بلدة “الحولة” الواقعة على بعد 20 كم شمال حمص بعد تمهيد من الجيش “الباسل”، ليتسلوا بنحر مئات الأشخاص في الشوارع والبيوت المجاورة، في مجزرة رهيبة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.

“مجزرة الحولة”.. اغتصاب جماعي وذبح عوائل بأكملها

عوائل بأكملها نساءً وأطفالاً وكبار في السن تم ذبحهم حتى آخر تلك الليلة المرعبة، وظهرت آثار التعذيب والخنق على معظم الجثث وبعضها الآخر أُحرق أصحابها وهم أحياء رغم وجود ما سمي بلجنة المراقبين الدوليين، الذين كانوا أشبه بعنوان مسرحية عادل إمام الشهيرة “شاهد ما شافش حاجة”.

وبحسب المعلومات المتواترة، حملت بعض الجثث علامات تشويه ناتجة عن السكاكين استخدمها الجناة لكتابة عبارات ذات طابع طائفي على الجثث.

وتعرضت معظم النساء والفتيات الصغيرات من الأطفال (بعضهم لايتجاوز 8 سنوات) إلى عمليات اغتصاب جماعي قبل الإجهاز عليهم ذبحا وطعنا بالسكاكين، بحسب تأكيد “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” آنذاك.

غدر تحت جنح الظلام

وكانت قوات النظام قد بدأت قصف المدينة المحاطة بالعشرات من القرى والبلدات الموالية للنظام لمدة 14 ساعة متواصلة تمهيداً للمجزرة.

وخلّف القصف 11 شهيداً وعشرات الجرحى، تبعه اقتحام عناصر قوات النظام (الجيش والأمن والميليشيات المحلية والشيعية الأجنبية) المدعومة بعناصر من الشبيحة من قرى “فلة” و”القبو”، لعدد كبير من المنازل الواقعة على أطراف “الحولة” تحت جنح الظلام.

واعتقد أهالي المنطقة بحسب شهود عيان، أنهم جاؤوا للتفتيش ككل مرة فاختبأ الشبان كي لا يتم اعتقالهم ومنهم من هرب باتجاه نهر العاصي.

ذبحا بالسكاكين ورميا بالرصاص.. 10 سنوات على ارتكاب عناصر بقوات النظام والشبيحة "#مجزرة_الحولة" بحق عشرات المدنيين في منطقة #الحولة بريف #حمص تزامنا مع وجود المراقبين الدوليين في #سوريا عام 2012 pic.twitter.com/tF4RThFtn5 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) May 25, 2022

فريق الأمم المتحدة شهود زور

والمفارقة المحزنة أن المجزرة التي مضى عليها 10 أعوام، وقعت تحت مرأى ومسمع وفد الأمم المتحدة، الذي كان شاهداً أيضاً على عمليات دفن الضحايا دون أن يحركوا ساكناً.

بل تحول بعضهم إلى شاهد زور كرئيس البعثة الفريق الأول السوداني محمد مصطفى الدابي، الذي زعم إنه “لم يشهد ما يخيف” لدى تفقده مدينة حمص.

أنا الشهيدة الطفلة رشا عارف السيد عمري 3 سنوات

تم ذبحي مع اخوتي عادل ونادر ووالدي بمذبحة الحولة ضحكتي لم تشفع لي عند المجرمين فذبحوني

ودمائي التي أقسمتم على الثأر لها لماذا ضيعتموها ؟

هل نستم دمي ودم أخوتي ورفاقي 💔 أنا طفلتكم طفلة هذا الوطن فلا تنسونا #مجزرة_الحولة

. pic.twitter.com/8P74xtrJxh — محمد عبد القادر حمود #بدنا_المعتقلين (@Hamoudi_Free_Sy) May 25, 2022

والمفارقة أن الفريق “الدابي” ذاته اتُهم بارتكاب جرائم حرب جنوب السودان، وقال مراسل “بي بي سي” في لبنان “جيم ميور” حين ذاك، إن المراقبين يتعرضون لانتقادات لاذعة من جانب الناشطين المعارضين بسبب امتناعهم عن البوح بما يشاهدونه ولاعتمادهم على النظام في مجالي النقل والأمن، مما جعلهم يصمتون على مجزرة الجولة وغيرها من المجازر التي ارتكبتها قوات النظام وشبيحته.

ضحايا مجزرة الحولة

وبحسب توثيق نشره موقع “الجزيرة نت” على شكل إنفوغراف” بلغ عدد ضحايا مجزرة الحولة 107 أشخاص منهم 49 طفلاً و32 امرأة و26 رجلاً.

وبحسب المصدر تمت طريقة القتل بالقصف واقتحام المنازل والذبح بالسكاكين والرمي بالرصاص، أما الجهات المنفذة للمجزرة فهي قوات النظام السوري والمليشيات المحلية وعناصر الأمن والشبيحة.

في الامس بكى الامريكان عشرة من اطفالهم بنيران مجرم قاتل على نمط الاسد.

منذ عشرة اعوام قالت الطفلة لقاتلها وهو 🔪

عمو رقبتي وجعتني

وغيرها من ألاف حالات القتل المختلفة للاطفال. فليتحسس الامريكان

ألم امهاتنا قتل ابناءهن الاسد

ولم يوقفوه عن جرائمه وكان بإمكانهم ذلك#مجزرة_الحولة pic.twitter.com/w2LSIWqnKK — ZIYAD SHIKHANI (@Zshikhani) May 25, 2022

مأساة وحشية شهدتها المدينة.. تم التخطيط لها مسبقا

وبدوره روى الناشط “أحمد الخضر” أحد أبناء البلدة المنكوبة لـ”وطن”، أن المجزرة لم تكن وليدة وقتها، بل تم التجهيز لارتكابها من قبل.

وأوضح:”حيث دخلت أكثر من قوة من مخابرات وشبيحة من أبناء القرى المجاورة من جهة السد (المفرزة) ومن مؤسسة المياه. إلى بلدة “تلدو” ومنطقة “الحولة” عموما، مسنودين بجيش من “الفرقة 17″ الذي كان يقوم بالتغطية النارية ليرتكبوا المجزرة المروّعة بحق العشرات.”

واستطرد “الخضر” محدثنا أن الأهالي داخل البلدة لم يكونوا يعرفون ما جرى على أطرافها، ولم يسمعوا أي إطلاق للنار، بل علموا بالمجزرة بعد وقوعها بنصف ساعة، ولكنهم كانوا يرون الكثافة النارية تتركز على المكان الذي شهد المجزرة من أسطح منازلهم.

ومن جانبه وصف رئيس بعثة مراقبة الأمم المتحدة الجنرال “روبرت موود”، مجزرة “الحولة” بريف حمص الغربي بأنها “مأساة وحشية شهدتها المدينة”.

في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٢ قامت ميليشيات طائفية موالية لبشار الأسد بإرتكاب #مجزرة_الحولة. لاحق المجرمون الأطفال داخل المنازل من غرفة إلى غرفة وأجهزوا عليهم بالسواطير والسكاكين. أطلق محققون دوليون عليها إسم مجزرة أطفال الحولة، لأنّ عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين كانوا من الأطفال — Nabil El Halabi (@NabilElHalabi1) May 25, 2022

وكشف “الخضر” الذي كان أول الواصلين إلى مكان المجزرة مع غيره من الشبان أن القتلة الذي كانوا ملثمين بمجملهم ويرتدون قمصاناً سوداء قاموا بتكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال.

“ومن ثم ذبحهم بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب.”

#بدنا_المعتقلين#مجزرة_الحولة#هولوكوست_الأسد

سوريا كلها مذبوحة

وفي كل ركن منها شاهد على مجزرة ومذبحة

وتحت أرضها أجساد بعض المذبوحين منهم

وفي هوائها رماد من حرق من أهلها

وتحت بيوتها المهدمة جثث لم تدفن بعد💔

والوطن لايزال مذبوحاً💔😭 pic.twitter.com/yZlnAKeZRm — احمد الحمود (@tAAprK80Nn3GKmd) May 25, 2022

مضيفاً “أن أغلب ضحايا مجزرة “تلدو” كانوا من عائلتي “عبد الرزاق” و”السيد” وبقية الضحايا استشهدوا نتيجة القصف، ومنهم 4 شبان استشهدوا في لحظة واحدة نتيجة قذيفة دبابة.

ولوحظ -كما يقول- أن إطلاق النار على الضحايا تم عن مسافة قريبة وأغلب الإصابات في الرأس أو طعناً بالأسلحة البيضاء.

ناجون على قيد الحياة وشهادات لـ(وطن)

ولم ينج ممن بقي من أهالي “الحولة” إلا القلة -بحسب المصدر- ومنهم السيدة “سميرة عبد الرزاق ” وابنتها 10 سنوات التي أُصيبت برصاصتين في خاصرتها وغابت عن الوعي واعتقد الجناة أنها ماتت.

أما الأم فهربت إلى اسطبل في حديقة المنزل واختبأت خلف القش وكتُبت لها الحياة من جديد. كذلك نجت السيدة “فوزية الخلف”.

فيما قتل 20 شخصاً من أهلها ومنهم زوجها وبناتها الأربع سوسن 21 سنة وهدى 18 سنة وندى 12 والصغيرة التي كانت بعمر 10 سنوات، وكنتها التي كانت حاملاً في شهرها السابع وطفل كان على صدرها وشقيقتها وأولادها الاثنين وابنة عمها وأولادها الأربعة وسلفتها وابنتها.

ومن الناجين أيضاً “محمد” وشقيقه “راتب عبد الرزاق” اللذين كانا مختبئين داخل سقيفة منزلهما وهناك طفلة تدعى ياسمين 3 سنوات نجت، ولكنها اختفت فيما بعد.

2/1 ـ نستذكر اليوم #مجزرة_الحولة في ريف #حمص وهي واحدة من أبشع المجازر، ارتكبها نظام الأسد في 25 أيار 2012 وراح ضحيتها 107 مدنين بينهم 32 امرأةً و49 طفلاً، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أغلب الضحايا قتلوا ذبحاً بالسكاكين. pic.twitter.com/nOsIbhU9hp — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 25, 2022

ونجا من المجزرة أيضاً الطفل -حينها -“علي السيد” الذي قتلت أمه وشقيقه وتلطخ وجهه بدم شقيقه فظن الشبيح أنه قتل، وكذلك الطفلة “زهرة الحسين” 40 يوماً التي تم انتشالها من بين الجثث. وقد اخترقت جسدها رصاصتان فيما استُشهدت والدتها وشقيقتها، ووالدها الذي لم يستطع إكمال الطريق بجراحه فتوفي لاحقاً.

“الخضر” أشار كذلك إلى أن الأهالي لم يدفنوا جثث ضحاياهم إلا في اليوم التالي لوجود المراقبين الدوليين في سوريا آنذاك ومن أجل أن يكونوا شاهدين على جرائم النظام وشبيحته.

115 شهيد بينهم 49 طفل ذبحوا بدمٍ بارد

في مجزرة ارتكبها النظام السوري في الحولة بريف حمص الشمالي في مثل هذا اليوم 25/5/2012#مجزرة_الحولة

لن ننسى pic.twitter.com/xzYh7BaOnh — محمود الحموي (@mahmod1989512) May 25, 2022

مضيفاً أن فريق المراقبين وصل إلى المنطقة فعلاً بعد التواصل معهم، موضحا أن حاجز القبو آنذاك بداية “الحولة” أدخلهم إلى قرية القبو الموالية فوجدوا أناساً يهتفون: “بالروح بالدم نفديك يا بشار”.