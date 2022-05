جوهرة موناكو تشواميني قريب من الانتقال إلى ريال مدريد

وطن – ذكرت تقارير فرنسية عن اقتراب نجم فريق موناكو الفرنسي أوريلين تشواميني 22 عاماً، من التوقيع مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت إذاعة ” مونت كارلو” الفرنسية، بأن ريال مدريد قد وافق على انتقال الفرنسي تشواميني. لاعب وسط فريق موناكو إلى صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي بمبلغ قد يصل قيمته إلى 80 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات اللاعب ل5 سنوات قادمة.

وبينت الإذاعة، بأن لاعب وسط المدافع أوريلين تشواميني، يعد من أكثر المواهبة الصاعدة في أوروبا، حيث سيتم الاعتماد عليه من أجل إراحة أحد الثلاثي كاسيميرو، توني كروس، ماركو مودريتش. واللعب بجوار مواطنه كامافينجا في تشكيلة ريال مدريد.

Aurélien Tchouaméni has already communicated to his teammates the intention to join Real Madrid, as per @JulienMaynard. He dreams of Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid

Price will be way more than €50m, still to be negotiated – Real Madrid plans have changed after Mbappé’s refusal. pic.twitter.com/YrWyK3bwcG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2022