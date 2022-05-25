جوهرة موناكو تشواميني قريب من الانتقال إلى ريال مدريد

وطن – ذكرت تقارير فرنسية عن اقتراب نجم فريق موناكو الفرنسي أوريلين تشواميني 22 عاماً، من التوقيع مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت إذاعة ” مونت كارلو” الفرنسية، بأن ريال مدريد قد وافق على انتقال الفرنسي تشواميني. لاعب وسط فريق موناكو إلى صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي بمبلغ قد يصل قيمته إلى 80 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات اللاعب ل5 سنوات قادمة.

تشواميني جوهرة موناكو

وبينت الإذاعة، بأن لاعب وسط المدافع أوريلين تشواميني، يعد من أكثر المواهبة الصاعدة في أوروبا، حيث سيتم الاعتماد عليه من أجل إراحة أحد الثلاثي كاسيميرو، توني كروس، ماركو مودريتش. واللعب بجوار مواطنه كامافينجا في تشكيلة ريال مدريد.

Aurélien Tchouaméni has already communicated to his teammates the intention to join Real Madrid, as per @JulienMaynard. He dreams of Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid Price will be way more than €50m, still to be negotiated – Real Madrid plans have changed after Mbappé’s refusal. pic.twitter.com/YrWyK3bwcG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2022

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وأردفت، ” انتقال اللاعب تشواميني إلى صفوف ريال مدريد بهذه السرعة، سيكون ربما رداً على قرار كيليان مبابي في البقاء مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، بدلاً من الذهاب إلى ريال مدريد”.

صراع الأندية الأوروبية

وينافس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي الواعد أوريلين تشواميني.

🚨 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The Sun | وكيل أعمال تشواميني أخبروا إدارة ليفربول بأن اللاعب يريد التوقيع مع ريال مدريد. pic.twitter.com/dpKwBhFK8P — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 22, 2022

وشارك اللاعب القادم إلى صفوف موناكو من بوردو عام 2020، في 95 مباراة بكافة المسابقات المختلفة. كما واستطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصناعة 7 تمريرات حاسمة.

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رفض طلب موناكو

كما وفي ذات السياق، أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد لا ينوي تلبية طلب موناكو بدفع المبلغ المطلوب وهو 80 مليون يورو، من أجل إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب. كما لا يمكن دفع المبلغ في الوقت الحالي.

وأضافت، ” ريال مدريد سيعمل بكل قوة من أجل تقليل المبلغ المطلوب من نادي موناكو، للتوقيع مع النجم الفرنسي تشواميني. الذي يفضل الذهاب إلى ريال مدريد على الانتقال إلى باريس سان جيرمان وليفربول هذا الصيف”.

🚨سانتي آونا | سيوقع تشواميني مع ريال مدريد مقابل 80 مليون يورو اللاعب كان مرغوباً بشكل خاص من قبل ليفربول وباريس على وجه الخصوص في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق بين ريال مدريد وموناكو حول رسوم الإنتقال يضغط مدريد ويرغبون بأنهاء الأمور. pic.twitter.com/9m359aOgLi — BlancosGlobal (@Blancos_Global) May 25, 2022

كما ومن المحتمل أن يسرع الريال وتيرة إتمام صفقة التعاقد. مع جوهرة فرنسا الصاعدة الأسبوع المقبل، أي بعد الانتهاء من المباراة المرتقبة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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