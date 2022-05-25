الرئيسيةرياضةجوهرة موناكو تشواميني قريب من الانتقال إلى ريال مدريد
رياضة

جوهرة موناكو تشواميني قريب من الانتقال إلى ريال مدريد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نجم موناكو تشواميني قريب من التوقيع مع ريال مدريد watanserb.com
نجم موناكو تشواميني قريب من التوقيع مع ريال مدريد

وطن – ذكرت تقارير فرنسية عن اقتراب نجم فريق موناكو الفرنسي أوريلين تشواميني 22 عاماً، من التوقيع مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت إذاعة ” مونت كارلو” الفرنسية، بأن ريال مدريد قد وافق على انتقال الفرنسي تشواميني. لاعب وسط فريق موناكو إلى صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي بمبلغ قد يصل قيمته إلى 80 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات اللاعب ل5 سنوات قادمة.

تشواميني جوهرة موناكو

وبينت الإذاعة، بأن لاعب وسط المدافع أوريلين تشواميني، يعد من أكثر المواهبة الصاعدة في أوروبا، حيث سيتم الاعتماد عليه من أجل إراحة أحد الثلاثي كاسيميرو، توني كروس، ماركو مودريتش. واللعب بجوار مواطنه كامافينجا في تشكيلة ريال مدريد.

اقرأ أيضاً: 

وأردفت، ” انتقال اللاعب تشواميني إلى صفوف ريال مدريد بهذه السرعة، سيكون ربما رداً على قرار كيليان مبابي في البقاء مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، بدلاً من الذهاب إلى ريال مدريد”.

صراع الأندية الأوروبية

وينافس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي الواعد أوريلين تشواميني.

وشارك اللاعب القادم إلى صفوف موناكو من بوردو عام 2020، في 95 مباراة بكافة المسابقات المختلفة. كما واستطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصناعة 7 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضاً: 

رفض طلب موناكو

كما وفي ذات السياق، أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد لا ينوي تلبية طلب موناكو بدفع المبلغ المطلوب وهو 80 مليون يورو، من أجل إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب. كما لا يمكن دفع المبلغ في الوقت الحالي.

وأضافت، ” ريال مدريد سيعمل بكل قوة من أجل تقليل المبلغ المطلوب من نادي موناكو، للتوقيع مع النجم الفرنسي تشواميني. الذي يفضل الذهاب إلى ريال مدريد على الانتقال إلى باريس سان جيرمان وليفربول هذا الصيف”.

كما ومن المحتمل أن يسرع الريال وتيرة إتمام صفقة التعاقد. مع جوهرة فرنسا الصاعدة الأسبوع المقبل، أي بعد الانتهاء من المباراة المرتقبة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + إذاعة مونت ماركو + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا