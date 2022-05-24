وافد مصري يشبع كويتيا ضربا مبرحا بعدما أهانه (فيديو)

وطن- تداول ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق لحظة مهاجمة وافد مصري لمواطن كويتي وضربه، بعد إهانة الأخير له والانتقاص من كرامته.

مصري يعتدي على كويتي بالضرب المبرح بعدما أهانه

الفيديو الذي راج بين رواد “فيسبوك” بمصر، أظهر الوافد المصري الذي يعمل داخل سوبر ماركت لحظة اشتباكه مع المواطن الكويتي.

ويظهر بالمقطع بحسب رصد (وطن) مشادة في البداية بين الطرفين، تطورت إلى محاولة اعتداء الكويتي على الوافد المصري بالسب والضرب.

ليتصدى له الوافد المصري ويرفض الإهانة حيث خاطبه أكثر من مرة بما نصه:”ليش بتمد إيدك علي.”

الوافد المصري لم يقبل الإهانة

وبعدها تحول الوافد من وضع الدفاع للهجوم بعدما استفزه المواطن الكويتي، وانهال عليه بالصفع والركل وأشبعه ضربا مبرحا.

ودخل شخص ثالث المحل فجأة ليتفاجأ بهذا الاشتباك العنيف بينهما، ومن الصدمة ذهب للخارج مرة أخرى مستغيثا بالمارة لفض الاشتباك.

وقال ناشطون إن الوافد المصري هم شاب من محافظة أسوان ومن قرية “منيحه” تحديدا، ويعمل بالكويت.

وجاءت معظم التعليقات من النشطاء المصريين على مواقع التواصل، مؤيدة للوافد المصري مؤكدين أنه انتصر لكرامته ولم يبدأ بالاعتداء إلا بعد استفزازه بأسلوب لا يمكن السكوت عليه فيه امتهان للكرامة.

ردود فعل النشطاء

وفي هذا السياق كتب ناشط:”راجل جدع والله.. أهم حاجة كرامتك.”

فيما دون آخر ساخرا ومستعينا بكلمة اليوتيوبر المصري عبدالله الشريف، الشهيرة “إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة.”

وقال علي الفيصل:”إذا تطاولت الأيدي تساوت الرؤوس.. راجل وابن راجل.”

هذا ولم يتسن لـ(وطن) التحقق من زمن تصوير هذا المقطع، أو مكانه تحديدا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات بشأن هذا الفيديو المتداول على نطاق واسع.

ويشار إلى أن أزمة الوافدين المصريين في الكويت برزت بشدة، منذ العام 2017 بالتزامن مع بداية أزمة كورونا.

أزمة الوافدين المصريين في الكويت

وحدثت العديد من المشادات بين المصريين هناك، كما نظموا عدة وقفات احتجاجية اعتراضا على أوضاعهم بعد توقف العمل، دفعت السلطالت المصرية للتدخل.

وبسبب هذه الأحداث حدث نوع من الصراع بين المصريين والكويتيين، على مواقع التواصل كاد يصل لفتنة بين الشعبين.

وخرج نشطاء كويتيون مشهورون يسبون المصريين، ويطالبون بطردهم من الكويت مثل ريم الشمري، التي برأها القضاء مؤخرا من تهمة الإساءة للمصريين.