مصادر: هذا ما حدث مع الأمير حمزة في صلاة العيد ودفع الملك لاتخاذ قراره الصعب ضدّه

وطن – كشفت مصادر أردنية مطلعة تفصيلا هاما، حول واقعة ما وصفته رسالة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول محاولة أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة بن الحسين “التحرش” بطاقم الحرس الملكي صبيحة يوم عيد الفطر المبارك الأخير واستخدامه رموزاً دينية، والتي يعتقد أنها كانت آخر محطة في مسلسل طموحات الأمير حمزة “الواهمة”، كما وصفتها الرسالة.

ووفقا للمصادر التي أشارت في حديثها إلى الواقعة المذكورة، فقد أصر الأمير حمزة على مغادرة قصره لأداء الصلاة في الخارج، وأبلغه طاقم الحرس بأن عليه أداء صلاة العيد في المسجد التابع للقصر الملكي، ومع بقية أبناء العائلة المالكة على أساس مرافقتها.

صراخ الأمير “حمزة” برموز دينية

وأوضحت المصادر بأن الأمير حمزة حينما تم إبلاغه بهذا لأمر من قبل الحرس، بدأ يصرخ بانفعال: “الله أكبر عليكم. الله أكبر.. تمنعون ابن الحسين من صلاة العيد”. وفقا لما نقلته صحيفة “القدس العربي“.

وفي نفس السياق، كشفت المصادر بأن بسمة بني أحمد العتوم، زوجة الأمير أيضاً استشاطت غضباً وأغضبت السلطات السياسية عندما راسلت إحدى السفارات الأجنبية، على أساس أنها تحمل جنسيتها. فيما لم تفرض قيود من أي نوع عليها، أو على أولادها.

حملة تضامن واسعة مع الأمير لا زالت تتصدر مواقع التواصل

ورغم مرور خمسة أيام على قرار العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بتحجيم تحركات واتصالات الأمير، لا زالت وسوم التضامن معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة.

وتعبيرا عن تضامنها معه، قالت المغردة ريما العدوان: ” تاريخك ياحمزة ما ينكر صفوك. واحسانك ولا ينكر انك اسطورة. كوكب ساطع في زمانك”.

تاريخك ياحمزه ما ينكر صفوك واحسانك ولا ينكر انك اسطوره.. كوكب ساطع في زمانك#ملكية_دستورية #متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين#الأردن_مش_بخير pic.twitter.com/ujcK5OUjxw — Rima Al-Adwan (@muhima22345) May 24, 2022

وقال الإعلامي، عماد نصير معبرا عن تضامنه مع الأمير حمزة: “من حق الشعب ان يسمع رد الأمير حمزة على ما نسب إليه. انا متضامن معه”.

من جانبها، طالبت المغردة، آيات محمد، بالإفراج عن الأمير وعقد مناظرة علنية لتوضيح موقفه، قائلة:” اطلب من الملك عبد الله يطلق سراح الامير ويسمح له يخرج في مناظره علنيه ونسمع منه شو عنده وتعليقه علي كل اللي صار بالمطلق وطلباته ورؤيته عن سبل التخلص من الفساد وتغيير النهج. الم يدعي الملك ان الامير لم يقدم اي اقتراحات فليثبت ذلك بالدليل وينهي الامر كله.”

اطلب من الملك عبد الله يطلق سراح الامير ويسمح له يخرج في مناظره علنيه ونسمع منه شو عنده وتعليقه علي كل اللي صار بالمطلق وطلباته ورؤيته عن سبل التخلص من الفساد وتغيير النهج.

الم يدعي الملك ان الامير لم يقدم اي اقتراحات فليثبت ذلك بالدليل وينهي الامر كله.#متضامن_مع_حمزه_بن_الحسين — Ayat Mohammed (@AyatMoh02697117) May 23, 2022

وعبرت المغردة، هناء محمد، عن تضامنها أيضا بالقول:” الله يحفظ الامير حمزه هل حمزه باع البوتاس والمينا والعبدلي والمطار والفوسفات ومقدرات الوطن”.

الله يحفظ الامير حمزه

هل حمزه باع البوتاس والمينا والعبدلي والمطار والفوسفات ومقدرات الوطن #متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين pic.twitter.com/fszsTgwrwL — hana mohammad🇯🇴 (@hanamoh09062682) May 23, 2022

كما أشارت المغردة “سمية” إلى أنه ” رغم اساليب التخويف والترهيب التي اتبعتها المخابرات مدار العام الماضي على مؤيدين الامير مازال حمزة ترند بالاردن. هاد دليل انه ولائنا للامير اقوى من اي قوة ثانية”.