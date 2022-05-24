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مذيعة أجنبية تُحرج وزير الخارجية السعودي بسؤال عن التطبيع مقابل “تيران وصنافير”

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
إحراج وزير الخارجية السعودي watanserb.com
مذيعة أجنبية تحرج وزير الخارجية السعودي

وطن- أحرجت مذيعة أجنبية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في حوار معه على هامش مؤتمر “دافوس”، بسؤال عن اتجاه السعودية للتطبيع مع إسرائيل مقابل الحصول على جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين، كما زعمت بعض التقارير.

مذيعة تحرج الأمير فيصل بن فرحان بهذا السؤال

وكان موقع “آكسيوس” الأمريكي أكد وجود جهود للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، مقابل إتمام نقل مصر لجزيرتيها إلى السيادة السعودية.

وظهر الأمير بن فرحان في لقاء إعلامي، الثلاثاء، خلال مؤتمر “دافوس” المنعقد في سويسرا، ليشير إلى أن موقف المملكة ثابت فيما يخص التطبيع مع إسرائيل. وأنه “لن يكون هناك تطبيع ما لم تحل القضية الفلسطينية.”

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إلا أن المذيعة فاجأته بسؤال عن إمكانية أن يكون هناك تطبيع بين السعودية والكيان المحتل مقابل منح بعض الجزر المصرية للسعودية.

ليجيب “ابن فرحان” بعدما ظهر عليه القلق، بأنه لم يتغير أي شيء بهذا الخصوص.

واستدرك المسؤول السعودي أن بلاده لطالما نظرت إلى النتيجة النهائية لهذا الموضوع، لافتا إلى أن السعودية هي من أطلقت مسار العملية السلمية عام 2001. وعملت قبل ذلك على عملية سلام ومن شأن ذلك أن يكون له فوائد على الجميع، بحسبه.

ولا يمكن -كما قال الوزير السعودي – أن نحصد هذه الفوائد “مالم نحل القضية الفلسطينية وموضوع الفلسطينيين.”

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وأضاف: “شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية أن هذا الموضوع لا يزال سبباً في زعزعة استقرار المنطقة والأولوية الآن-حسب قوله- لكيفية دفع العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الأمام وهذا سيفيد المنطقة بأكملها.”

وكان السعوديون قدموا خطة سلام في القمة العربية التي انعقدت ببيروت في مارس 2002، تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 67. والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإيجاد “حل عادل” لقضية اللاجئين، في مقابل اعتراف الدول العربية بحق إسرائيل في الوجود.

وبشأن الملف الإيراني قال الوزير السعودي، إن المملكة تتطلع للارتقاء بمستوى علاقات أفضل مع إيران.

مضيفا:”ولا يزال الوقت طويلا بشأن المحادثات معها.”

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جهود للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

ونقلت (وطن) عن موقع “آكسيوس” الأمريكي، معلومات حصرية من مصادر أمريكية وإسرائيلية عن جهود للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، مقابل إتمام نقل مصر لجزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوسط بهدوء بين المملكة والاحتلال ومصر بشأن المفاوضات، التي إذا نجحت يمكن أن تكون خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ونقل الموقع عن 5 مصادر أمريكية وإسرائيلية، قولها إن الاتفاق يتضمن إنهاء نقل جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

ويشار إلى أن “تيران” و”صنافير”، هما جزيرتان تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر.

وهما في خضم انتقالهما من التبعية لمصر لتصير للمملكة العربية السعودية بناءً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين البلدين في 8 أبريل 2016، والتي أقرت بتبعية الجزيرتين للسعودية.

وجدير بالذكر أن إدارة بايدن تعمل على توسيع اتفاقيات “أبراهام” المزعومة، لتشمل دولًا عربية أخرى وسط توقعات متزايدة بإعلان محمد بن سلمان عن التطبيع فور توليه العرش.

ويؤكد دعم ابن سلمان بشكل سري لتطبيع الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل رسميا، أن التطبيع الرسمي للسعودية مع الاحتلال بات وشيكا.

وزير الخارجية السعودي: التطبيع مع إسرائيل سيحقق فوائد كبيرة للمنطقة

المصدرتوتير ، موقع “آكسيوس”، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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