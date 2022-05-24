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مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بفستان عاري الظهر وملامحها بعد التجميل تصدم الجمهور (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بفستان عاري الظهر وملامحها بعد التجميل تصدم الجمهور (شاهد) watanserb.com
مايا دياب

وطن– احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلاد شقيقتها في أحد مطاعم دبي بإطلالة جريئة.

فستان مكشوف الظهر

وارتدت مايا دياب في عيد ميلاد شقيقتها غريس، فستاناً طويلاً باللون الفضي اللامع، ويبدو في الوهلة الأولى مستوراً.

مايا دياب

وحين تظهر مايا وهي ترقص احتفالاً بشقيقتها، يتضح أن الفستان شفاف ومكشوف الظهر بشكل كبير.

لكن الجمهور لم يلتفت لملابسها الجريئة كالعادة، بقدر ما تفاجأ بتغيير ملامح وجهها.

ملامح مايا

فمنذ نشرت مايا صوراً لها قبل أيام أثناء حضورها احتفال “هاوس أوف بازار الذي أقيم مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة. انهالت التعليقات على تغير وجهها.

ورأى بعضهم أن مايا قبل التجميل، كانت أكثر جمالاً، مؤكدين بأنها لم تكن بحاجة لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي غيرت ملامحها.

بينما رأى آخرون أن عمليات التجميل الحديثة التي أجرتها مايا حسنت من التشوهات السابقة في وجهها.

مايا دياب

مايا دياب قبل وبعد التجميل

وسبق أن صرحت مايا أنها ليست من الفنانات المهووسات بعمليات التجميل، مشيرة إلى أنها لم تجر الكثير منها كما يشاع. وأنها لم تصل إلى حد الإدمان.

لكن صور مايا دياب قبل وبعد التجميل تثبت العكس، وبالتركيز في صورها، نجد أنها تعتمد بشكل أساسي في تغيير ملامحها وتطورها على حقن الفيلر والبوتكس.

فلجأت مايا إلى حقن الفيلر لملء الشفتين والوجنتين. وكذلك لمنطقة أسفل العينين.

عمليات التجميل التي خضت لها مايا

كما استخدمت الفنانة اللبنانية تقنية البوتكس من أجل إخفاء الابتسامة اللثوية، وأيضاً إخفاء تجاعيد الوجه في الرأس وبين الحاجبين وجانب العينين.

ومن المؤكد أن مايا خضعت لتجميل الأنف، واعتمدت تقنية التيكساس لنحت وجهها.

مايا دياب

إلى جانب ما سبق، استمرت مايا بالحصول على حقن النضارة التي تساعدها في الحفاظ على شباب بشرتها وجمالها.

مايا دياب مايا دياب

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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