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الهدهد

اعتقال خلية لـ”حماس”خططت لاغتيال المتطرف ايتمار بن غفير واستهداف مرافق بطائرات مسيرة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خلية حماس اعتقال watanserb.com
جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلية تابعة لحماس خططت لتنفيذ عمليات في القدس

وطن – زعمت الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت خلية نشطة تابعة لحماس في القدس الشرقية خططت لسلسلة من الهجمات، بما في ذلك ضد عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، فقد خططت الخلية المكونة من خمسة أشخاص لهجوم إطلاق نار على بن غفير وأهداف إسرائيلية أخرى. بالإضافة إلى عمليات خطف لجنود إسرائيليين، وهجوم تفجيري على سكة حديد القدس الخفيفة باستخدام طائرة بدون طيار.

عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير

الخلية بقيادة رشيد الرشق

وقالت السلطات الأمنية إن الخلية كان يقودها رشيد الرشق ، وهو ناشط بارز في حماس ، من سكان البلدة القديمة في القدس، كما وجه له الاتهام بتأسيس شبكة من أنصار حماس قادوا الاشتباكات الأخيرة في الحرم القدسي الشهر الماضي.

وقال الشاباك والشرطة إن “الرشق” خطط مع منصور الصفدي ، وهو ناشط آخر في حماس من حي أبو طور في القدس الشرقية ، لهجوم إطلاق نار أو هجوم انتحاري في القدس.

اثنان من أعضاء الخلية خططا لتنفيذ هجمات في القدس

 

ولفت الشابك إنه صادر طائرة مسيرة كان من المقرر تسليحها واستخدامها في هجوم على القطار الخفيف في القدس.

وزعم الشاباك إن التحقيق خلص إلى أن الخلية خططت للاختباء في مدن الخليل أو جنين بالضفة الغربية بعد ارتكابها للهجمات.

وبحسب الكشف الأمني، فقد ألقي القبض على الخمسة الشهر الماضي ووجهت إليهم تهم بارتكاب عدة “جرائم”، وفقا للوائح الاتهام التي نشرت، الثلاثاء، بحسب موقع “تايمز اوف إسرائيل“.

يشار إلى انه في الشهر الماضي، أمر بينيت بمنع بن غفير من الزحف عند باب العامود في المدينة القديمة بالقدس ، وهو موقع للعنف المتكرر ، بعد أن حذر الشاباك من أنه قد يؤدي إلى “ضرر كبير” لأمن إسرائيل.

وتم التخطيط لمسيرة بن غفير وسط توترات شديدة في المنطقة، حيث تهدد الاشتباكات شبه اليومية بين الفلسطينيين والشرطة في الحرم القدسي.

صورة لعناصر الخلية التي تزعم اسرائيل أنها خططت لتنفيذ عمليات في القدس

إسرائيل تخشى من تفجر الأوضاع

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن السماح للمسيرة بالمضي قدمًا قد يؤدي إلى تكرار حرب مايو 2021 بين إسرائيل والمقاومة بقيادة حماس في غزة.

ويوم الأحد ، حذر زعيم حماس إسماعيل هنية إسرائيل من السماح للإسرائيليين اليمينيين بتنظيم “مسيرة العلم” السنوية في القدس الأسبوع المقبل في البلدة القديمة بالقدس.

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المصدرتايمز اوف إسرائيل
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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