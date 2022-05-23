علي البخيتي يصرخ في وجه أميرة سعودية ويهددها من جدة

وطن – رغم احتفاءها به ومحاولة تسويقه لليمنيين، شن السياسي اليمني الملحد، علي البخيتي، هجوما جديدا على السعودية وأثناء توجده في مدينة جدة.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل، مقطعا صوتيا مسجلا لمساحة صوتية تم عقدها من خلال موقع “تويتر” لـ”البخيتي” وهو يهدد السعودية باستعداده للانقلاب عليها مرة أخرى.

ووفقا لما رصدته “وطن“، فقد طالبت الاميرة غادة بنت فهد محمد آل سعود من “البخيتي” بالتوقف عن مهاجمة السعودية وإثبات ولائه لها، ليرد عليه “البخيتي” بعنف قائلا: “ومن قال أنني مواليا للسعودية؟”.

وأضاف قائلا: “إنت توالينها لأنكي مواطنة سعودية وانا لست مواليا لها”، موضحا انه يعتبر نفسه في تحالف سياسي مع المملكة، وأنه من الممكن أن ينقلب عليها في حال مارست أي خطر على اليمن.

وتابع متحديا: “أقلب ألف مرة وأقولها من جدة”، ليردف: “أقولها بالفم الملآن..إذا عادت المملكة لتصدير الصحوة من جديد سأنقلب عليها”.

الملحد اليمني #علي_البخيتي يرد على إحدى الأخوات أنه مستعد أن يقلب على السعودية 1000 مرة، ويتبجح أنه يقولها من جدة، وبعض إبناء وطني يستضيفه ويلمعه ويصدره نكاية بخصومه الفكريين.

عجبت من حالكم يا نكرانيين حتى مصلحت الوطن همشتموها للخصومة الشخصية. pic.twitter.com/Xx0W5Htoxt — أبو خالد (@abukhaild202) May 22, 2022

وعقب تداول التسجيل الصوتي، دشن الناشطون على موقع “تويتر” وسما بعنوان: “#البخيتي_يهدد_السعودية“، استنكروا فيه استضافته في السعودية، مطالبين النظام السعودي باتخاذ موقف حازم منه.

وقال الباحث في الشؤون الأمنية، الدكتور محمد الأهدل، تعليقا على تهديد “البخيتي”: “انا لا اعتب على البخيتي فهو انسان لايستحق العتب كونه تجاوز التفاهة بمراحل بعد تعرضه لدين الله وسخريته انا اعتب على من وجه الدعوة له وبارك تنقلاته وتدنيسه ارضا طاهره في تحدي سافر للسعوديين هؤلاء الذين ذكرت حول وطنيتهم معتقداتهم الدينية علامات استفهام كبيرة”.

انا لا اعتب على البخيتي فهو انسان لايستحق العتب كونه تجاوز التفاهة بمراحل بعد تعرضه لدين الله وسخريته انا اعتب على من وجه الدعوة له وبارك تنقلاته وتدنيسه ارضا طاهره في تحدي سافر للسعوديين هؤلاء الذين ذكرت حول وطنيتهم معتقداتهم الدينية علامات استفهام كبيرة #البخيتي_يهدد_السعودية — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) May 22, 2022

كما استنكر سعيد عبدالله الغامدي ما حدث، مهاجما المدعين بأن “البخيتي” دخل المملكة كسائح:” زائر سياحي : على بحر إثارة الرأي العام يستمتع بمناظر التجييش واعجبته أجواء التفرقة يتدخل في الأنظمة والدستور واليوم يهدد بكل بجاحة..!! لأول مرة اشاهد هذه الصفات في سايح”.

زائر سياحي : على بحر إثارة الرأي العام

يستمتع بمناظر التجييش

واعجبته أجواء التفرقة

يتدخل في الأنظمة والدستور

واليوم يهدد بكل بجاحة..!!

لأول مرة اشاهد هذه الصفات في سايح#البخيتي_يهدد_السعودية — سعيد عبدالله الغامدي (@algbadel) May 23, 2022

وقال المغرد “البدوي”:”قبل لا تحاسبون القاتي #البخيتي_يهدد_السعوديه حاسبوا الخونة اللى أستقبلوه وضيفوه من داخل السعودية واللى سمح له اساس بالدخول هذولاء اعداء نفسه”.

قبل لا تحاسبون القاتي #البخيتي_يهدد_السعوديه حاسبوا الخونة اللى أستقبلوه وضيفوه من داخل السعودية واللى سمح له اساس بالدخول هذولاء اعداء نفسه — “البدوي" 🇸🇦Ralshamri9 (@Ralshamri91) May 22, 2022

من جانبه، قال أبو عبدالإله العسيري: “قلناها من زمان الزيدي القذر هذا خبيث و كلب اذا شبع يعض وكل من استقبله و أكرمه و تجول مع هذا النجس في أطهر بقاع الأرض لا بد من الانتباه منهم.. فهذا الخبيث لو أن فيه خير ماكان خان بلده.. نطالب بطرد هذا القذر من بلادنا فهي أطهر من أن يدنسها نجس كهذا.”

#البخيتي_يهدد_السعودية

قلناها من زمان الزيدي القذر هذا خبيث و كلب اذا شبع يعض

وكل من استقبله و أكرمه و تجول مع هذا النجس في أطهر بقاع الأرض لا بد من الانتباه منهم..

فهذا الخبيث لو أن فيه خير ماكان خان بلده..

نطالب بطرد هذا القذر من بلادنا فهي أطهر من أن يدنسها نجس كهذا. — أبو عبدالإله العـســيري (@talaal9112) May 22, 2022

وتاليا نشر “البخيتي” مقطع فيديو يرصد هجوم الأميرة غادة آل سعودي عليه، وتصف من يواليه ويدافع عنه بـ”المنبطحين”.

كما استنكرت الأميرة مناداتها خلال المساحة باسمها، مطالبة بمناداتها باسم “سمو الاميرة” أو “أم فيصل”، كون من شاركها الحديث ليسوا من عائلتها او أصدقائها.

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