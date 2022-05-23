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الهدهد

علي البخيتي يصرخ في وجه أميرة سعودية ويهددها من جدة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
علي البخيتي يهاجم السعودية watanserb.com
السياسي اليمني الملحد علي البخيتي

وطن – رغم احتفاءها به ومحاولة تسويقه لليمنيين، شن السياسي اليمني الملحد، علي البخيتي، هجوما جديدا على السعودية وأثناء توجده في مدينة جدة.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل، مقطعا صوتيا مسجلا لمساحة صوتية تم عقدها من خلال موقع “تويتر” لـ”البخيتي” وهو يهدد السعودية باستعداده للانقلاب عليها مرة أخرى.

ووفقا لما رصدته “وطن“، فقد طالبت الاميرة غادة بنت فهد محمد آل سعود من “البخيتي” بالتوقف عن مهاجمة السعودية وإثبات ولائه لها، ليرد عليه “البخيتي” بعنف قائلا: “ومن قال أنني مواليا للسعودية؟”.

وأضاف قائلا: “إنت توالينها لأنكي مواطنة سعودية وانا لست مواليا لها”، موضحا انه يعتبر نفسه في تحالف سياسي مع المملكة، وأنه من الممكن أن ينقلب عليها في حال مارست أي خطر على اليمن.

وتابع متحديا: “أقلب ألف مرة وأقولها من جدة”، ليردف: “أقولها بالفم الملآن..إذا عادت المملكة لتصدير الصحوة من جديد سأنقلب عليها”.

وعقب تداول التسجيل الصوتي، دشن الناشطون على موقع “تويتر” وسما بعنوان: “#البخيتي_يهدد_السعودية“، استنكروا فيه استضافته في السعودية، مطالبين النظام السعودي باتخاذ موقف حازم منه.

وقال الباحث في الشؤون الأمنية، الدكتور محمد الأهدل، تعليقا على تهديد “البخيتي”: “انا لا اعتب على البخيتي فهو انسان لايستحق العتب كونه تجاوز التفاهة بمراحل بعد تعرضه لدين الله وسخريته انا اعتب على من وجه الدعوة له وبارك تنقلاته وتدنيسه ارضا طاهره في تحدي سافر للسعوديين هؤلاء الذين ذكرت حول وطنيتهم معتقداتهم الدينية علامات استفهام كبيرة”.

كما استنكر سعيد عبدالله الغامدي ما حدث، مهاجما المدعين بأن “البخيتي” دخل المملكة كسائح:” زائر سياحي : على بحر إثارة الرأي العام يستمتع بمناظر التجييش واعجبته أجواء التفرقة يتدخل في الأنظمة والدستور واليوم يهدد بكل بجاحة..!! لأول مرة اشاهد هذه الصفات في سايح”.

وقال المغرد “البدوي”:”قبل لا تحاسبون القاتي #البخيتي_يهدد_السعوديه حاسبوا الخونة اللى أستقبلوه وضيفوه من داخل السعودية واللى سمح له اساس بالدخول هذولاء اعداء نفسه”.

من جانبه، قال أبو عبدالإله العسيري: “قلناها من زمان الزيدي القذر هذا خبيث و كلب اذا شبع يعض وكل من استقبله و أكرمه و تجول مع هذا النجس في أطهر بقاع الأرض لا بد من الانتباه منهم.. فهذا الخبيث لو أن فيه خير ماكان خان بلده.. نطالب بطرد هذا القذر من بلادنا فهي أطهر من أن يدنسها نجس كهذا.”

وتاليا نشر “البخيتي” مقطع فيديو يرصد هجوم الأميرة غادة آل سعودي عليه، وتصف من يواليه ويدافع عنه بـ”المنبطحين”.

كما استنكرت الأميرة مناداتها خلال المساحة باسمها، مطالبة بمناداتها باسم “سمو الاميرة” أو “أم فيصل”، كون من شاركها الحديث ليسوا من عائلتها او أصدقائها.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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