صلاح وسون يتقاسمان جائزة هداف الدوري الإنجليزي 2022

وطن – تقاسم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، جائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وسجل المصري صلاح هدفه ال23 مع ختام الجولة ال38 والأخيرة، من منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، داخل شباك نظيره وولفرهامبتون.

وتساوى نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين، بعدد الأهداف المسجلة هذا الموسم مع المصري محمد صلاح، بعد تسجيله هدفين في شباك نورويتش سيتي.

وتوج صلاح هداف فريق ليفربول “الريدز”، بجائزة أفضل صانع تمريرات حاسمة في منافسات الدوري الممتاز، برصيد 13 تمريرة رائعة طوال الموسم. على الرغم من فشله مع الفريق بالتتويج باللقب الثالث له هذا الموسم حتى الآن.

كما ونجح فريق مانشستر سيتي ” الأزرق السماوي”، التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثامنة له في تاريخ مسيرته، بعد فوزه في قمة الريمونتادا الختامية. أمام الضيف أستون فيلا بنتيجة 3-2.

ويستعد المصري صلاح وفريقه للمواجهة الثأر النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، على لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022، في ال28 من شهر مايو/ أيار الجاري.

ويتصدر محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2022، برصيد 23 هدفاً. متساوياً بذلك مع وصيفه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام بنفس رصيد الأهداف.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 18 هدفاً، كما ويليه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام في رابع الترتيب برصيد 17 هدفاً.

وفي المركز الخامس آتى السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول برصيد 16 هدفاً، ويليه زميله دييغو جوتا برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع البلجيكي كيفين دي بروين والإنجليزي جيمي فاردي بنفس رصيد الأهداف.

