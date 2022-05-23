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رياضة

صلاح وسون يتقاسمان جائزة هداف الدوري الإنجليزي 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022 watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

وطن – تقاسم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، جائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وسجل المصري صلاح هدفه ال23 مع ختام الجولة ال38 والأخيرة، من منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، داخل شباك نظيره وولفرهامبتون.

 ثنائية الكوري سون في مرمى نورويتش

وتساوى نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين، بعدد الأهداف المسجلة هذا الموسم مع المصري محمد صلاح، بعد تسجيله هدفين في شباك نورويتش سيتي.

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وتوج صلاح هداف فريق ليفربول “الريدز”، بجائزة أفضل صانع تمريرات حاسمة في منافسات الدوري الممتاز، برصيد 13 تمريرة رائعة طوال الموسم. على الرغم من فشله مع الفريق بالتتويج باللقب الثالث له هذا الموسم حتى الآن.

كما ونجح فريق مانشستر سيتي ” الأزرق السماوي”، التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثامنة له في تاريخ مسيرته، بعد فوزه في قمة الريمونتادا الختامية. أمام الضيف أستون فيلا بنتيجة 3-2.

نهائي دوري أبطال أوروبا

ويستعد المصري صلاح وفريقه للمواجهة الثأر النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، على لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022، في ال28 من شهر مايو/ أيار الجاري.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2022، برصيد 23 هدفاً. متساوياً بذلك مع وصيفه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام بنفس رصيد الأهداف.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 18 هدفاً، كما ويليه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام في رابع الترتيب برصيد 17 هدفاً.

وفي المركز الخامس آتى السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول برصيد 16 هدفاً، ويليه زميله دييغو جوتا برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع البلجيكي كيفين دي بروين والإنجليزي جيمي فاردي بنفس رصيد الأهداف.

كما وجاء نجم كريستيال بالاس ويلفريد زاها في المركز التاسع. برصيد 14 هدفاً، أما في عاشر قائمة الترتيب آتى رحيم ستيرلينغ برصيد 13 هدفاً لهذا الموسم.

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المصدرمصدر + GOAL
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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