أسد يضع نهاية مأساوية لحارس حديقة حيوان أمام الزوار المرعوبين! (فيديو)

وطن – تعرّض حارس حديقة حيوان في جامايكا لهجومٍ من أسد، ما أدّى إلى تمزق إصبعه أمام الزوار الذي أصيبوا بالرّعب من الهجوم.

أسد يهاجم حارس حديقة

ويظهر فيديو، عامل حديقة حيوان وهو يداعب الأسد من وراء سياج يحيط بقفصه، قبل أن يمسك الأسد بإصبع الحارس ويمزقه أمام 15 زائرًا مذهولين.

وكان الحارس يداعب الأسد امام الزوّار، لكنّه سرعان ما ندم على قراره عندما قضم بصوت عالٍ إصبعه ونزعها.

وكان الحشد المرعوب من الزوار يراقبون ما يحدث، بينما يحاول حارس الحديقة يائسًا سحب إصبعه من فك الأسد قبل أن ينقطع تمامًا ويسقط.

وقال شاهد مصدوم لصحيفة “جامايكا أوبزرفر”: “عندما حدث ذلك، اعتقدت أنها مزحة. لم أكن أدرك مدى جدية ذلك لأن وظيفتهم هي تقديم عرض”.كما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

وأضاف: “عندما سقط أصبع الحارس على الأرض، أدرك الجميع أن الأمر خطير. أصيب الجميع بالذعر “.

وأوضح أنهم كانوا للتو في جولة في حديقة الحيوان، وكانوا على وشك المغادرة قبل الحادث المروع.

على الرغم من الهجوم ، ورد أن المضيفة نهض وتوجه إلى سيارة قبل أن ينطلق منها.