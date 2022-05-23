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أسد يضع نهاية مأساوية لحارس حديقة حيوان أمام الزوار المرعوبين! (فيديو)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
أسد يهاجم حارس حديقة watanserb.com
أسد يهاجم حارس حديقة (لقطة من فيديو)

وطن – تعرّض حارس حديقة حيوان في جامايكا لهجومٍ من أسد، ما أدّى إلى تمزق إصبعه أمام الزوار الذي أصيبوا بالرّعب من الهجوم.

أسد يهاجم حارس حديقة

ويظهر فيديو، عامل حديقة حيوان وهو يداعب الأسد من وراء سياج يحيط بقفصه، قبل أن يمسك الأسد بإصبع الحارس ويمزقه أمام 15 زائرًا مذهولين.

وكان الحارس يداعب الأسد امام الزوّار، لكنّه سرعان ما ندم على قراره عندما قضم بصوت عالٍ إصبعه ونزعها.

وكان الحشد المرعوب من الزوار يراقبون ما يحدث، بينما يحاول حارس الحديقة يائسًا سحب إصبعه من فك الأسد قبل أن ينقطع تمامًا ويسقط.

وقال شاهد مصدوم لصحيفة “جامايكا أوبزرفر”: “عندما حدث ذلك، اعتقدت أنها مزحة. لم أكن أدرك مدى جدية ذلك لأن وظيفتهم هي تقديم عرض”.كما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

وأضاف: “عندما سقط أصبع الحارس على الأرض، أدرك الجميع أن الأمر خطير. أصيب الجميع بالذعر “.

وأوضح أنهم كانوا للتو في جولة في حديقة الحيوان، وكانوا على وشك المغادرة قبل الحادث المروع.

على الرغم من الهجوم ، ورد أن المضيفة نهض وتوجه إلى سيارة قبل أن ينطلق منها.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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