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مانشستر سيتي بطل إنجلترا للمرة الثانية توالياً بعد فوزه المثير على أستون فيلا (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي يتوج ياللقب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على أستون فيلا watanserb.com
مانشستر سيتي يتوج ياللقب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على أستون فيلا

وطن – في سيناريو درامي عاشه عشاق كرة القدم الإنجليزية، نجح مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على أستون فيلا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في المباراة الختامية التي جمعت الفريقين على ملعب ” إستاد الاتحاد”.

أهداف مانشستر سيتي وأستون فيلا

وافتتح الفريق الضيف أستون فيلا أولى أهداف مباراة القمة الختامية في شباك مانشستر سيتي بالدقيقة ال37 عن طريق ماتي كاش.

وعزز أستون فيلا التقدم في النتيجة بهدف مباغت في الدقيقة ال69 من توقيع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وأدرك مانشستر سيتي “السماوي الأزرق” هدف تقليص فارق النتيجة في الدقيقة ال76 عن طريق الألماني إيلكاي غوندوغان، كما وجاء هدف التعادل من توقيع اللاعب رودريغو كاسانتي في الدقيقة ال78.

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وعاد الألماني غوندوغان رجل المباراة ليسجل هدف الفوز والقاتل في المباراة بالدقيقة ال81، ليتوج بها الفريق بلقب دوري ” البريميرليج” للمرة الثانية توالياً والثامنة في تاريخ البطولة.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون

فيما لم يحالف الحظ الوصيف فريق ليفربول “الريدز” التتويج باللقب، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي، على الرغم من تحقيقه الفوز الثمين على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل فريق وولفرهامبتون أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال3 على بداية المباراة عن طريق بيدو نيتو، ليدرك السنغالي ساديو ماني هدف التعادل في الدقيقة ال24.

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كما وأحرز المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة ال84، وعزز ليفربول التقدم في النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة ال89 من توقيع أندرو روبرتسون.

وتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بين المصري محمد صلاح. هداف ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام برصيد 23 هدفاً.

وتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مع ختام الموسم. برصيد 93 نقطة، كما وآتى ليفربول في وصافة الترتيب برصيد 92 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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