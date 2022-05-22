رمطان لعمامرة يرد على إشاعة روجتها مواقع تابعة للمخابرات المغربية

وطن- في أول رد جزائري رسمي على ما يتم يتداوله منذ أيام، نفى وزير الخارجية الجزائري “رمطان لعمامرة”، وجود عرض للسعودية في التوسط بين بلاده والمغرب.

وقال “لعمامرة” في تصريح لوسائل إعلام جزائرية على هامش معاينته لعملية سير مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية بجامعة “باب الزوار”، إن من تسبب في قطع العلاقات عليه أن يتحمل المسؤولية في إشارة إلى المغرب.

وزاد الوزير بقوله: “لا وجود لأي وساطة بين الجزائر والمغرب، لا أمس ولا اليوم ولا غدا إن شاء الله”.

وبدوره نقل موقع “أوراس” الجزائري عن مراقبين قولهم، إن رد لعمامرة بهذا النفي جاء على مواقع تقف خلفها المخابرات المغربية تروج لوجود عرض سعودي للوساطة.

وفي وقت سابق كشفت مجلة “مغرب إنتيليجينس” بنسختها الفرنسية، أن العلاقات المتوترة بين الجزائر والرباط كانت ضمن محاور زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للجزائر.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية تتمثل الإجراءات المهدئة التي تصورتها المملكة العربية السعودية، واقترحتها في تشجيع قادة البلدين على نبذ جميع أشكال الاستفزاز اللفظي والعدوان الدبلوماسي أو الإعلامي.

وهي أيضا مسألة في خارطة الطريق هذه لتشكيل لجنة مناقشة ثنائية حول القضايا التي تزعج المغرب والجزائر.

وبدوره أوضح مصدر دبلوماسي جزائري، أن المملكة روجت لأجندات خيالية في إشارة إلى استبعاد المصالحة بين بلده والمغرب.

وأكد “لعمامرة” بالمناسبة أن الجزائر تجمعها بالمملكة العربية السعودية “المصالح المشتركة والتوافقات”، وهو نفس الأمر -كما قال – بالنسبة للدول الأخرى “عربية كانت أم افريقية أم غيرها”، مذكرا في ذات السياق بتصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول هذا الموضوع.

ويشار إلى أن الجزائر كانت قد أعلنت في 24 أغسطس 2021، عبر وزير خارجيتها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وصرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قائلًا: “لم تتوقف الأعمال العدائية من المملكة المغربية ضد الجزائر”.

وذكر الوزير الجزائري أيضًا أن قطع العلاقات نافذ من اليوم، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة.

وردا على هذا القرار الجزائري، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانًا جاء فيه أن القرار الجزائري، كان متوقعًا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده في الأسابيع الأخيرة.

وفي 31 أكتوبر 2021، أعلنت الجزائر إيقاف أنبوب الغاز الجزائري المار من المغرب إلى إسبانيا.