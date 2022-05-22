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رمطان لعمامرة يرد على إشاعة روجتها مواقع تابعة للمخابرات المغربية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
رمطان لعمامرة watanserb.com
وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"

وطن- في أول رد جزائري رسمي على ما يتم يتداوله منذ أيام، نفى وزير الخارجية الجزائري “رمطان لعمامرة”، وجود عرض للسعودية في التوسط بين بلاده والمغرب.

وقال “لعمامرة” في تصريح لوسائل إعلام جزائرية على هامش معاينته لعملية سير مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية بجامعة “باب الزوار”، إن من تسبب في قطع العلاقات عليه أن يتحمل المسؤولية في إشارة إلى المغرب.

وزاد الوزير بقوله: “لا وجود لأي وساطة بين الجزائر والمغرب، لا أمس ولا اليوم ولا غدا إن شاء الله”.

وبدوره نقل موقع “أوراس” الجزائري عن مراقبين قولهم، إن رد لعمامرة بهذا النفي جاء على مواقع تقف خلفها المخابرات المغربية تروج لوجود عرض سعودي للوساطة.

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وفي وقت سابق كشفت مجلة “مغرب إنتيليجينس” بنسختها الفرنسية، أن العلاقات المتوترة بين الجزائر والرباط كانت ضمن محاور زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للجزائر.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية تتمثل الإجراءات المهدئة التي تصورتها المملكة العربية السعودية، واقترحتها في تشجيع قادة البلدين على نبذ جميع أشكال الاستفزاز اللفظي والعدوان الدبلوماسي أو الإعلامي.

وهي أيضا مسألة في خارطة الطريق هذه لتشكيل لجنة مناقشة ثنائية حول القضايا التي تزعج المغرب والجزائر.

وبدوره أوضح مصدر دبلوماسي جزائري، أن المملكة روجت لأجندات خيالية في إشارة إلى استبعاد المصالحة بين بلده والمغرب.

وأكد “لعمامرة” بالمناسبة أن الجزائر تجمعها بالمملكة العربية السعودية “المصالح المشتركة والتوافقات”، وهو نفس الأمر -كما قال – بالنسبة للدول الأخرى “عربية كانت أم افريقية أم غيرها”، مذكرا في ذات السياق بتصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول هذا الموضوع.

ويشار إلى أن الجزائر كانت قد أعلنت في 24 أغسطس 2021، عبر وزير خارجيتها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وصرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قائلًا: “لم تتوقف الأعمال العدائية من المملكة المغربية ضد الجزائر”.

وذكر الوزير الجزائري أيضًا أن قطع العلاقات نافذ من اليوم، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة.

وردا على هذا القرار الجزائري، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانًا جاء فيه أن القرار الجزائري، كان متوقعًا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده في الأسابيع الأخيرة.

وفي 31 أكتوبر 2021، أعلنت الجزائر إيقاف أنبوب الغاز الجزائري المار من المغرب إلى إسبانيا.

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المصدرموقع "أوراس" ،مجلة "مغرب إنتيليجينس" ، رصد وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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