الملكة نور تُربك الديوان وتؤكد أن قرار الملك بشأن الأمير حمزة “غير دستوري”

وطن- في رد جديد لها على القرار الذي أصدره عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ضد أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، الخميس، أكدت الملكة نور أرملة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، أن هذا القرار المتخذ ضد نجلها “غير دستوري”.

وكان ملك الأردن أصدر قراره بتقييد حركة واتصالات الأمير حمزة، بناء على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، كما ذكر في خطابه وأرجع ذلك إلى أن حمزة استنفد كل الفرص التي أعطاها له مؤخرا للعودة إلى رشده، حسب وصفه.

We all must stay calm and respect HM’s sovereignty for the good of the people of Jordan and its stability. According to legal experts the Council formed in accordance with the 1937 Royal Family Law is in breach of Jordan's 1952 Constitution.Right to Representation is key.

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) May 22, 2022