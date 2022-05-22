“إباحية في الميكروباص”.. سيدة مصرية تشبع شابا ضربا بعد ضبطه متلبسا (فيديو)

وطن- نشرت وسائل إعلام مصرية مقطعا مصورا وثق لحظة هجوم سيدة مصرية بالضرب، على شاب لم يخجل أن يشاهد مقاطع إباحية على هاتفه المحمول داخل سيارة نقل جماعي “ميكروباص”.

مصري يشاهد مقاطع إباحية داخل سيارة نقل جماعي

وبحسب الفيديو المتداول ورصدته (وطن) فقد ظهرت السيدة وهي تشبع الشاب ضربا، بينما كان يحاول الدفاع عن نفسه ويسبها بألفاظ خارجة.

سيدة مصرية تضرب شابًا ضبطته متلبسًا بمشاهدة أفلام إباحية داخل "الميكروباص" pic.twitter.com/7dqJLfzxkk — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 22, 2022

ليتضح أن الشاب كان يجلس إلى جوار السيدة في الميكروباص، ثم بدأ بالتقاط هاتفه ومشاهدة مقاطع إباحية عليه.

لتتفاجأ السيدة المصرية من جرأة هذا الشاب وانعدام أدبه ومروءته، فلم تتمالك أعصابها وقامت عليه بالضرب والسب.

وحاول الركاب فض الاشتباك بين الشاب والسيدة، بإنزاله من الميكروباص بينما كانت تصر هي على الذهاب لقسم الشرطة واصطحابه إلى هناك.

وبعد دقائق من الشد والجذب تمكن الركاب من فض الاشتباك، وإنزال الشاب من السيارة ثم الانطلاق لينتهي الموقف الصادم.

وأمطر هذا المقطع بردود فعل كثيرة حيث عبر النشطاء عن صدمتهم، من إقدام الشاب على فعل مخل كهذا دون مراعاة للركاب والسيدة التي تجلس بجواره، فضلا عن حرمة الأمر وحكمه الديني.

“سيدة بـ100 رجل”

وكتب ناشط باسم “علي” مؤيدا موقف السيدة المصرية:”الدنياء بخير دام مثل هذه السيدة في الوجود”.

وقال آخر:”والله ست ب100 راجل”

ودون محمد العابر:”أعوذ بالله هو مفيش خوف من ربنا، ولا حتى حياء من الناس.”

فيما استنكر آخر قيامه بهذا الفعل الفاضح في وسيلة مواصلات عامة وغرد:”يعني الدنيا ضاقت بيه ملقاش غير الميكروباص يشغل فيه القرف ده.”

نصيحة أم فضيحة؟

آخرون رأوا أنه كان من الأولى عدم فضح الشاب ونشر صورته، حتى وإن أخطأ من باب الستر عليه، حسب وصفهم.

لايليق ان تفضحو الشاب بهذه الطريقة…أرى والله اعلم اه يتوجب عليكم مسح الفيديو والاعتذار من الشاب مباشرة…نعوذ بالله من ان نكون ممن يفضح الناس — My Nation (@MyNation_Elearn) May 22, 2022

وفي نفس السياق كتبت ليلى:”هل نصيحة أم فضيحة؟..ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.. أنصح بدون ان تفضح”

فيما اعتبر ياسر سيف أن “الأسلوب ومعالجة الموقف به كثير من التسرع.”

فيديو متحرش الأتوبيس

ويشار إلى أنه في واقعة مشابهة حدثت أوائل مايو الجاري، ضجت المواقع بمقطع فيديو فاضح، يوثق تحرش شاب مصري بفتاة داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام.

كل يوم متحرش اوسخ من اللي قبله https://t.co/2RCbhwD6Ga — نادٻۃ (@NadiaKhaled___) April 30, 2022

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن) وقتها، فإن الشاب المتحرش ظهر في الأتوبيس العام بمنطقة “شيراتون” وهو يتحرش بالفتاة.

وكانت الفتاة تصوره على غفلة منه حتى تفضح سلوكه المشين، حيث قام بممارسة العادة السرية أمامها.

ولاحقا نشر أخوها المقطع الفاضح على حساباته بمواقع التواصل، مطالبا السلطات بضبط الشاب المتحرش وأخذ حق شقيقته.

التفاعل الكبير الذي حدث مع الحادث وقتها دفع السلطات للتحرك وملاحقة الشخص الذي ظهر بالمقطع.