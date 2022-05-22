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“إباحية في الميكروباص”.. سيدة مصرية تشبع شابا ضربا بعد ضبطه متلبسا (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
إباحية في الميكروباص watanserb.com
سيدة مصرية تضرب شاب لمشاهدته فيديو إباحي

وطن- نشرت وسائل إعلام مصرية مقطعا مصورا وثق لحظة هجوم سيدة مصرية بالضرب، على شاب لم يخجل أن يشاهد مقاطع إباحية على هاتفه المحمول داخل سيارة نقل جماعي “ميكروباص”.

مصري يشاهد مقاطع إباحية داخل سيارة نقل جماعي

وبحسب الفيديو المتداول ورصدته (وطن) فقد ظهرت السيدة وهي تشبع الشاب ضربا، بينما كان يحاول الدفاع عن نفسه ويسبها بألفاظ خارجة.

ليتضح أن الشاب كان يجلس إلى جوار السيدة في الميكروباص، ثم بدأ بالتقاط هاتفه ومشاهدة مقاطع إباحية عليه.

لتتفاجأ السيدة المصرية من جرأة هذا الشاب وانعدام أدبه ومروءته، فلم تتمالك أعصابها وقامت عليه بالضرب والسب.

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وحاول الركاب فض الاشتباك بين الشاب والسيدة، بإنزاله من الميكروباص بينما كانت تصر هي على الذهاب لقسم الشرطة واصطحابه إلى هناك.

وبعد دقائق من الشد والجذب تمكن الركاب من فض الاشتباك، وإنزال الشاب من السيارة ثم الانطلاق لينتهي الموقف الصادم.

وأمطر هذا المقطع بردود فعل كثيرة حيث عبر النشطاء عن صدمتهم، من إقدام الشاب على فعل مخل كهذا دون مراعاة للركاب والسيدة التي تجلس بجواره، فضلا عن حرمة الأمر وحكمه الديني.

“سيدة بـ100 رجل”

وكتب ناشط باسم “علي” مؤيدا موقف السيدة المصرية:”الدنياء بخير دام مثل هذه السيدة في الوجود”.

وقال آخر:”والله ست ب100 راجل”

ودون محمد العابر:”أعوذ بالله هو مفيش خوف من ربنا، ولا حتى حياء من الناس.”

فيما استنكر آخر قيامه بهذا الفعل الفاضح في وسيلة مواصلات عامة وغرد:”يعني الدنيا ضاقت بيه ملقاش غير الميكروباص يشغل فيه القرف ده.”

نصيحة أم فضيحة؟

آخرون رأوا أنه كان من الأولى عدم فضح الشاب ونشر صورته، حتى وإن أخطأ من باب الستر عليه، حسب وصفهم.

وفي نفس السياق كتبت ليلى:”هل نصيحة أم فضيحة؟..ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.. أنصح بدون ان تفضح”

فيما اعتبر ياسر سيف أن “الأسلوب ومعالجة الموقف به كثير من التسرع.”

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فيديو متحرش الأتوبيس

ويشار إلى أنه في واقعة مشابهة حدثت أوائل مايو الجاري، ضجت المواقع بمقطع فيديو فاضح، يوثق تحرش شاب مصري بفتاة داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام.

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن) وقتها، فإن الشاب المتحرش ظهر في الأتوبيس العام بمنطقة “شيراتون” وهو يتحرش بالفتاة.

وكانت الفتاة تصوره على غفلة منه حتى تفضح سلوكه المشين، حيث قام بممارسة العادة السرية أمامها.

ولاحقا نشر أخوها المقطع الفاضح على حساباته بمواقع التواصل، مطالبا السلطات بضبط الشاب المتحرش وأخذ حق شقيقته.

التفاعل الكبير الذي حدث مع الحادث وقتها دفع السلطات للتحرك وملاحقة الشخص الذي ظهر بالمقطع.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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