هبة قطب تنصح الشباب: “دي البنت اللي ما تتجوزهاش”

وطن- قدمت الدكتورة “هبة قطب” نصائح للشبان المقبلين على الزواج بخصوص الفتيات اللواتي لا يجب الإقتران بهن.

لا تتزوج من لا تحرص على مصلحتك

وقالت هبة قطب في فيديو جديد تحت عنوان “‏مين البنت اللي ما تتجوزهاش” بثته على صفحتها الخاصة عبر “فيسبوك”، مخاطبة فئة المقبلين على الزواج أن من لا يجب الاقتران بها هي من لا تظهر أنها حريصة عليك أو على مصلحتك.

وضربت قطب مثلاً من لا ترغب بأن يترقى زوجها في عمله، بل تشغله بأشياء كثيرة قد تصرفه عن هذا العمل.

وضربت أخصائية العلاقات الزوجية مثلاً آخر عمن يحاول أن يجمع مالاً ليؤسس مشروعاً فترفض الزوجة وتقترح أن يُصرف المال في مآلات أخرى.

وكذلك إذا أراد أن يعطي عمله وقتاً أطول فهي تشغله بأشياء أخرى كالسفر واللهو والسهر.

التأثير الجنسي للسمنة

وتابعت د. قطب أن مثل هؤلاء السيدات يمكن اكتشافهن في وقت مبكر من الزواج. وحذرت ممن تتصرف من تلقاء نفسها دون أن تلقي بالاً لرأي الطرف الآخر.

يذكر أن د. قطب التي تعمل في مجال الاستشارات والإرشاد الأسري شاركت أمس (الجمعة) بمحاضرة بعنوان “التأثير الجنسي للسمنة“. وذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للرابطة الطبية لدراسة وإدارة السمنة (ماسمو). والذي أقيم في مدينة الإسكندرية منذ أيام.

وتحمل شهادة الدكتوراه في علم الجنس السريري AACS، مع أطروحة بعنوان: “الجنس في الإسلام” ديسمبر 2004.

وحصلت قطب أيضاً على زمالة FECSM للجنة الأوروبية للطب الجنسي فبراير 2016.

وكانت موضوع العديد من الأفلام الوثائقية التي استضافتها الكثير من القنوات التلفزيونية العالمية مثل CNN، NBC، BBC، ABC، A2، RAI3، K، TV5، CANAL +، فرانس 24، وغيرها من القنوات الفضائية مثل التلفزيون الإسباني.