الرئيسيةحياتناهبة قطب تنصح الشباب: "دي البنت اللي ما تتجوزهاش"
حياتنا

هبة قطب تنصح الشباب: “دي البنت اللي ما تتجوزهاش”

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
هبة قطب تنصح الشباب:
هؤلاء السيدات يمكن اكتشافهن في وقت مبكر من الزواج

وطن- قدمت الدكتورة “هبة قطب” نصائح للشبان المقبلين على الزواج بخصوص الفتيات اللواتي لا يجب الإقتران بهن.

لا تتزوج من لا تحرص على مصلحتك

وقالت هبة قطب في فيديو جديد تحت عنوان  “‏مين البنت اللي ما تتجوزهاش” بثته على صفحتها الخاصة عبر “فيسبوك”، مخاطبة فئة المقبلين على الزواج أن من لا يجب الاقتران بها هي من لا تظهر أنها حريصة عليك أو على مصلحتك.

وضربت قطب مثلاً من لا ترغب بأن يترقى زوجها في عمله، بل تشغله بأشياء كثيرة قد تصرفه عن هذا العمل.

وضربت أخصائية العلاقات الزوجية مثلاً آخر عمن يحاول أن يجمع مالاً ليؤسس مشروعاً فترفض الزوجة وتقترح أن يُصرف المال في مآلات أخرى.

وكذلك إذا أراد أن يعطي عمله وقتاً أطول فهي تشغله بأشياء أخرى  كالسفر واللهو والسهر.

التأثير الجنسي للسمنة

وتابعت د. قطب أن مثل هؤلاء السيدات يمكن اكتشافهن في وقت مبكر من الزواج. وحذرت ممن تتصرف من تلقاء نفسها دون أن تلقي بالاً لرأي الطرف الآخر.

يذكر أن د. قطب التي تعمل في مجال الاستشارات والإرشاد الأسري شاركت أمس (الجمعة) بمحاضرة بعنوان “التأثير الجنسي للسمنة“. وذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للرابطة الطبية لدراسة وإدارة السمنة (ماسمو). والذي أقيم في مدينة الإسكندرية منذ أيام.

وتحمل شهادة الدكتوراه في علم الجنس السريري AACS، مع أطروحة بعنوان: “الجنس في الإسلام” ديسمبر 2004.

وحصلت قطب أيضاً على زمالة FECSM للجنة الأوروبية للطب الجنسي فبراير 2016.

وكانت موضوع العديد من الأفلام الوثائقية التي استضافتها الكثير من القنوات التلفزيونية العالمية مثل CNN، NBC، BBC، ABC، A2، RAI3، K، TV5، CANAL +، فرانس 24، وغيرها من القنوات الفضائية مثل التلفزيون الإسباني.

المصدررصد ومتابعة وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

هبة قطب: من المعيب أن تختفي دون سابق إنذار

حياتنا

هبة قطب: “أوعى الكهرباء، وعضة الوحش” .. ماذا قصدت!؟

حياتنا

هل يزيد حقاً من القدرة الجنسية؟ هبة قطب تكشف سر ارتباط تناول الحمام بليلة الدخلة!

حياتنا

شاب كويتي يمطر منزل فتاة بالرصاص بعدما رفض والدها تزويجها إياه والمحكمة تجعله عبره!

الهدهد

حملة إساءة في مصر ضد نساء المغرب تفجر غضب المغاربة.. ماذا حدث؟

الهدهد

السعوديون يطالبون الملك سلمان تسهيل الزواج من أجنبية.. حملة الكترونية تثير ضجة واسعة

حياتنا

رجل أعمال سعودي يثير الجدل في أغرب إعلان زواج .. عمره 60 وهذا مهره وشروطه للعروس!

الهدهد

“فيديو” صادم من عُمان وما فعلته شركة بهذا الشاب العماني قبل زواجه يستدعي تدخل السلطان

حياتنا

قبلت دعوة ضابط شرطة في 3 دقائق.. مصرية “بنت ناس” أدمنت “الحرام” بدون مُقابل حتى وقعت!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا