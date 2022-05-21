فيديو جديد لشيرين أبو عاقلة.. آخر ما نطقت به وكررته مرتين قبل أن تصيبها الرصاصة الغادرة

وطن- تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، وثق لحظات تنشر لأول مرة من جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية ومراسلة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

الفيديو الذي بثته قناة “الجزيرة” أظهر محاولة شيرين أبو عاقلة، الاحتماء من رصاص الاحتلال الإسرائيلي بالجدار والشجرة في موقعها قبيل اغتيالها.

مقطع فيديو جديد يظهر محاولة الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة الاحتماء من رصاص الاحتلال الإسرائيلي بالجدار والشجرة في موقعها قبيل اغتيالها#الأخبار pic.twitter.com/INZmeChTIA — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 21, 2022

وكانت شيرين تحاول الاحتماء من الرصاص الإسرائيلي لحظة إصابة علي السمودي قبيل اغتيالها.

وكشف المقطع الذي وثقه مصور الجزيرة مجدي بن نورة، أن شيرين احتمت بالجدار والشجرة في موقعها.

كما التفت شيرين أبو عاقلة إلى زميلها علي بعد إصابته.

وآخر كلمات “أبو عاقلة” قبل استهدافها بشكل مباشر في الرأس كانت “بتصوب علي”، ورددتها مرتين قبل أن تصيبها الرصاصة الإسرائيلية الغادرة.

ويشار إلى أنه قبل اغتيالها بنحو ساعة، أفادت شيرين في آخر رسالة بعثتها للجزيرة، بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين وتحاصر منزلاً في حي الجابريات”.

وشيرين التي أطلق عليها النشطاء لقب “صوت فلسطين الحر”، ولدت عام 1971 في القدس وأصلها من مدينة بيت لحم.

“أبو عاقلة” درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.

وبعدها انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

بعد التخرج عادت لفلسطين وعملت بعدة مواقع، ثم انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة، حتى اغتيالها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وهي أيضا من الجيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة “الجزيرة”.

وطيلة سنوات كانت شيرين أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.