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فيديو جديد لشيرين أبو عاقلة.. آخر ما نطقت به وكررته مرتين قبل أن تصيبها الرصاصة الغادرة

باسل النجار
كتب باسل النجار
كلمة شيرين أبو عاقلة الأخيرة watanserb.com
كلمة شيرين أبو عاقلة الأخيرة

وطن- تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، وثق لحظات تنشر لأول مرة من جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية ومراسلة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

الفيديو الذي بثته قناة “الجزيرة” أظهر محاولة شيرين أبو عاقلة، الاحتماء من رصاص الاحتلال الإسرائيلي بالجدار والشجرة في موقعها قبيل اغتيالها.

وكانت شيرين تحاول الاحتماء من الرصاص الإسرائيلي لحظة إصابة علي السمودي قبيل اغتيالها.

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وكشف المقطع الذي وثقه مصور الجزيرة مجدي بن نورة، أن شيرين احتمت بالجدار والشجرة في موقعها.

كما التفت شيرين أبو عاقلة إلى زميلها علي بعد إصابته.

وآخر كلمات “أبو عاقلة” قبل استهدافها بشكل مباشر في الرأس كانت “بتصوب علي”، ورددتها مرتين قبل أن تصيبها الرصاصة الإسرائيلية الغادرة.

ويشار إلى أنه قبل اغتيالها بنحو ساعة، أفادت شيرين في آخر رسالة بعثتها للجزيرة، بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين وتحاصر منزلاً في حي الجابريات”.

وشيرين التي أطلق عليها النشطاء لقب “صوت فلسطين الحر”، ولدت عام 1971 في القدس وأصلها من مدينة بيت لحم.

“أبو عاقلة” درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.

وبعدها انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

بعد التخرج عادت لفلسطين وعملت بعدة مواقع، ثم انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة، حتى اغتيالها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وهي أيضا من الجيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة “الجزيرة”.

وطيلة سنوات كانت شيرين أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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