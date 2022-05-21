“حق نوران البلقا”.. فيديو صادم لما فعله ضابط في الجيش المصري بطليقته وابنته مستغلاً منصبه!

وطن- تصدر هاشتاج “حق نوران البلقا”، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول فيديو يوثق لحظة تعرض سيدة للسحل هي وابنتها على يد طليقها فى أول جلسة للرؤية.

بكاء وصراخ

ويظهر بالفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل، لحظة تهجم الأب وعائلته على الأم، التي حرصت على التمسك بطفلتها على الرغم من قوة اللكمات والصفعات التي تلقتها.

ويتم سحل الأم وطفلتها سوياً من قبل الزوج وعائلته وسط صراخ الطفلة وبكاءها.

ضابط في الجيش

وذكرت بعض الحسابات أن الأب ضابط في الجيش المصري، ويستغل منصبه ليعتدي على طليقته بهذه الوحشية.

وكتبت شقيقة نوران البلقا في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: “حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم. الشخص ده طليق اختي جه يشوف بنته في يوم الرؤية .. حاول يشدها غصب من ايدين اختي التانية بعد ما سحلها على الأرض واعتدى على اخواتي الاتنين بالضرب”.

وتابعت: “عايزه حق اخواتي و البنت الصغيره اللي متمرمطه بين رجليهم”.

ونوهت شقيقة نوران إلى أن ما حدث كان في أول جلسة رؤية للطفلة. مردفة: ” دي كانت اول جلسة رؤيه بس هو مكنش عايز يشوفها. بس دول اتكاتروا عليهم وعايزين يخطفوها “.

“محدش هيعرف يعملي حاجة”

وأكدت هنا شقيقة نوران أن طليق الأخيرة يعمل ضابطاً في الجيش، وكتبت: “بيستغل انه ظابط جيش وبيقول محدش هيعرف يعملى حاجه”.

بيستغل انه ظابط جيش وبيقول محدش هيعرف يعملى حاجه — H.E (@HanaElbalka1) May 20, 2022

وتصدر هاشتاج #حق_نوران_البلقا، و#القبض_على_احمد_الجواد التريند في مصر، وسط مطالبات بتدخل المجلس القومي للمرأة، ووضع عقوبة وقوانين صارمة لإنهاء معاناة المرأة مع العنف.

وجاء في التعليقات: “هو بجد القانون هيفضل لحد أمتي متجاهل كل حالات العنف و أهانة المرأة كده !؟ مش شايفين ان الموضوع بقي زيادة أوي ؟؟ الناس لو شايفين عقوبات حقيقية هيخافوا ! #حق_نوران_البلقا و حق كل حالة عنف بتحصل كل ساعة .”.

وكتبت ناشطة: “واثقين في قضاءنا العسكري ، وقواتنا المسلحه انها ماترضاش يكون ده فرد من أفرادها ، حق نوران وبنتها ان شاء الله هيرجع ، الموضوع بسيط جدا تحليل مخدرات يحول الباشا للمحاكمه ويخلص القصه ، ده مش شكل واحد متزن.”

وخاطب آخر النيابة العامة في مصر، وكتب: “المعتدي ظابط طيار بالقوات الجويه ، لازم الموضوع يتصعد لمحكمة عسكريه”.

وعقب ناشط: “حقيقة إن الحقوق بقت لازم تتصور و تطلع ترند عشان تروح لصحابها شئ محزن. كلام عمها إن تم التعرض ليهم أكثر من مره و برغم كده مفيش رادع. الشخص ده عار علي العسكرية المصرية و اللي اشهد انهم مبيسكتوش علي غلط افرادهم عن تجربة “.

هذا ولم يتم إصدار تعليق من الجهات المختصة والرسمية على الواقعة، حتى لحظة كتابة الخبر.