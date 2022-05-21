تفاصيل شجار غادة ابراهيم وإلهام شاهين أثناء تشييع سمير صبري وقرار عاجل من نقابة المهن التمثيلية!

وطن- شهدت جنازة الفنان المصري الراحل سمير صبري، مشاجرة بين فنانتين شهيرتين، انتهت ببكاء وانهيار إحداهن.

حافلة الفنانين في جنازة سمير صبري

وفي التفاصيل التي روتها الفنانة غادة إبراهيم لوسائل الإعلام المصرية التي كانت هناك لتغطية مراسم تشييع سمير صبري، لمثواه الأخير في مقابر الأسرة في الإسكندرية، إنه تم منعها من صعود حافلة الفنانين.

وأضافت: “جاية أطلع الباص واحدة قالتلي الباص امتلأ.. أنا كنت رايحة وراء سمير.. الناس دي متعرفش ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقالت غادة إبراهيم: واحدة إعلامية متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان. أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب”.

ورغم أنها لم تذكر اسم الإعلامية والفنانة بالصريح، إلا أن غادة أِشارت إلى الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، في كلامها.

وذلك بالقول: “إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”.

أزمة في الجنازة

وانفعلت غادة بسبب الأزمة التي حدثت، وظهرت في عدة فيديوهات من الجنازة تعلق بشكل هستيري.

كما تحدثت غادة عن دعم سمير صبري لها في قضيتها الأخلاقية. وقالت إنه أكثر شخص وقف بجانبها وقت أزمتها ولم يتركها وكان دائما يسأل عنها.

وحدث موقف آخر في جنازة صبري، حين وقعت مشادة بين إلهام شاهين وصحفي قالت له مستنكرة سؤاله: “هو أنت صحفي. يعني إيه فقدانه عامل إزاي أنت بتقول أي كلام”.

كما تعرضت الفنانة المصرية إلى موقف محرج أثناء حوارها مع الصحفيين. وقالت : “يا جماعة عيب الزق ده.. عيب مينفعش كده”.

إيقاف غادة إبراهيم

إلى هذا، أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، قرار عاجلا بإيقاف غادة إبراهيم عن العمل. واحالتها إلى التحقيق بسبب ما تفوهت به من عبارات مسيئة بحق إلهام شاهين. واتهامها بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بنجوم الفن.

ونشر الفنان المصري منير مكرم صورة قرار نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه على “فيسبوك”. وتضمن التالي: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

تشييع جثمان سمير صبري

وتم تشييع جثمان سمير صبري من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة وسط مصر، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بالإسكندرية.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير الجنازة على رأسهم، يسرا وأحمد السقا وفيفي عبده وليلى علوي وإلهام شاهين.

وكذلك الراقصة دينا وميرفت أمين ودنيا سمير غانم ورامي رضوان ونادية الجندي وسميرة أحمد. وغيرهم.