الأهلي يكشف موقفه الحاسم من عودة بدر بانون بعد تعافيه من الإصابة

وطن – حسم فريق الأهلي المصري أمر عودة النجم المغربي بدر بانون 28 عاماً، إلى صفوف المارد الأحمر بعد تعافيه بشكل نهائي من الإصابة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من نادي الأهلي المصري، في تصريح صحفي عبر الوطن سبورت المصرية، بشأن إمكانية عودة مدافع الأهلي بانون إلى صفوف الفريق عقب تعافيه من الإصابة، ” موقف إدارة الأهلي واضح وهو عدم مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة مرة أخرى، إلا في حالة جاهزيته. بنسة 100% حماية له”.

بدر بانون وعدم مخاطر الأهلي

وأردف المصدر، قائلاً: ” إدارة الأهلي المصري لن يخاطر أو يجازف في مشاركة بدر بانون في المباريات المقبلة تحت أي ظرف كان، كما وستكون مشاركته. بعد منح الضوء الأخضر من قبل الطاقم الطبي الذي يشرف عليه طوال فترة علاجه”.

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كما وتابع، ” إدارة النادي لا ترغب في أي مخاطرة بشأن المغربي بانون، وقد تم إبلاغ الجهاز الطبي، بضروة الحذر مع اللاعب في فترة برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية، والاهتمام الشديد به. من أجل حمايته والخشية من تكرار حدوث أي انتكاسة قادمة أو مضاعفات سلبية معه”.

طبيب الأهلي المصري

وكان طبيب الأهلي أحمد أبو علبة، قد أكد في وقت سابق بأن مدافع الأهلي بدر بانون، قد خضع لبرنامج علاجي في دولة المغرب تحت إشراف طبيب منتخب أسود الأطلس. ليتعافى بشكل نهائي من تعرضه لمضاعفات فيروس كورونا.

عودة السلطان تقترب 🔜 بدر بانون يؤدي تدريبات تأهيلية في الأهلي لتجهيزه استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية 🔴 pic.twitter.com/PHJfBaAmnk — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) May 19, 2022

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وأضاف أبو علبة، ” اللاعب خضع لفحص دائم لمدة ثلاثة أيام في المغرب، وكانت النتيجة إيجابية، كما أنه خضع لتدريبات بدنية بشكل متدرج معه. وبعد عودته إلى مصر قام اللاعب بأداء بعض الفقرات. ضمن برنامجه التأهيلي، قبل المشاركة في تدريبات الكرة”.

موسيماني وبانون

وعقد مدرب الأهلي الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني، جلسة مع طبيب المارد الأحمر، الجمعة، من أجل وضع برنامج خاص للنجم المغربي بانون تمهيداً لعودته إلى صفوف الفريق.

كما وظهر المغربي بانون، الخميس، خلال قيامه ببعض التمارين البدنية داخل ملعب ” إستاد التتش“، ضمن البرنامج الذي يقوم عليه اللاعب من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت بأن عودة مدافع الأهلي بدر بانون. سيعود إلى صفوف الفريق بشكل رسمي مع بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل، وأنه من الصعب مشاركته في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي مع نهاية الشهر الجاري.

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