أحمد الفايد .. مخيم جنين يزفّ شهيداً ارتقى بـِ11 رصاصة واشتباكات عنيفة مع الاحتلال

وطن – استمرارا للعداون الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، استشهد الشاب أحمد الفايد، صباح السبت، وأصيب آخر بالرصاص الحي خلال اشتباكات مسلحة بعد اقتحام جيش الإحتلال الإسرائيلي للمخيم.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما استشهد برصاص قوات الاحتلال. بينما أصيب شاب آخر (18 عاما) بجروح حرجة “خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها”.

وأكد ناشطون بأن الشهيد، أمجد فايد، ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، حيث اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية باتجاه الشبان.

كما نُقل عن مصادر طبية قولها إن الشهيد “الفايد” أصيب بـِ 11 رصاصة أطلقها عليه جنود الإحتلال، في المناطق العلوية من الجسد.

مصادر طبية | الشاب المصاب بإصابة خطيرة دخلت في جسده 11 رصاصة صهيونية في المناطق العلوية من الجسد. – اجرام الاحتلال#كتيبة_جنين — كتيبة جنين طوالبة (@katebat_jeneen) May 21, 2022

وعقب استشهاد “الفايد”، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو سابق للشهيد، أمجد فايد، وصفوه فيه بأن “حارس المخيم”.

بينما دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين .

⭕ مراسلتنا: اشتباكات بمحيط مخيم جنين pic.twitter.com/6ePlYc33uY — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) May 20, 2022

وعمّ الإضراب الشامل، السبت، في مخيم جنين حدادا على روح الشهيد المقاوم أمجد الفايد، والذي ارتقى في وقت مبكر اليوم خلال الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين، عن الإضراب الشامل، حدادا على روح الشهيد الفايد، وسط مطالبات بالانتقام ومواصلة التصدي لقوات الاحتلال.