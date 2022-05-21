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أحمد الفايد .. مخيم جنين يزفّ شهيداً ارتقى بـِ11 رصاصة واشتباكات عنيفة مع الاحتلال

خلال عدوان اسرائيلي جديد على المخيم ..

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الشهيد أحمد الفايد من مخيم جنين watanserb.com
الشهيد أحمد الفايد من مخيم جنين

وطن – استمرارا للعداون الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، استشهد الشاب أحمد الفايد، صباح السبت، وأصيب آخر بالرصاص الحي خلال اشتباكات مسلحة بعد اقتحام جيش الإحتلال الإسرائيلي للمخيم.

شهيد جنين امجد الفايد
شهيد جنين امجد الفايد أحد مقاتلي كتيبة جنين

وأضافت الوزارة، في بيان، أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما استشهد برصاص قوات الاحتلال. بينما أصيب شاب آخر (18 عاما) بجروح حرجة “خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها”.

بيان وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيد جنين
بيان وزارة الصحة الفلسطينية / فيسبوك

وأكد ناشطون بأن الشهيد، أمجد فايد، ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، حيث اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية باتجاه الشبان.

الشهيد أحمد الفايد
الشهيد أحمد الفايد

كما نُقل عن مصادر طبية قولها إن الشهيد “الفايد” أصيب بـِ 11 رصاصة أطلقها عليه جنود الإحتلال، في المناطق العلوية من الجسد.

وعقب استشهاد “الفايد”، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو سابق للشهيد، أمجد فايد، وصفوه فيه بأن “حارس المخيم”.

بينما دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين .

وعمّ الإضراب الشامل، السبت، في مخيم جنين حدادا على روح الشهيد المقاوم أمجد الفايد، والذي ارتقى في وقت مبكر اليوم خلال الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اضراب في جنين حداداً على روح الشهيد أحمد الفايد
اضراب في جنين حداداً على روح الشهيد أحمد الفايد

كما أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين، عن الإضراب الشامل، حدادا على روح الشهيد الفايد، وسط مطالبات بالانتقام ومواصلة التصدي لقوات الاحتلال.

 

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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