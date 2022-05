مارسيلو يودع جماهير ريال مدريد.. وأنشيلوتي يكشف موقفه والراحلين عن الميرينغي

وطن – ودع النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو 34 عاماً، جماهير ريال مدريد مع نهاية مباراة الأخير أمام ريال بيتيس، في ختام منافسات الدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أي أهداف، لكن المدرب ماركو أنشيلوتي وضح موقفه والراحلين عن الفريق الملكي.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو لوداع نجم ريال مدريد مارسيلو صاحب ال24 لقباً مع الفريق منذ قدومه إلى الفريق الإسباني عام 2007، لجماهيره داخل مدرجات ملعب ” سانتياغو برنابيو”، بالإضافة إلى عناق وتحية زملائه له.

وعلق المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة أمام ريال بيتيس، قائلاً: ” مارسيلو لم يودعنا بعد، إنه قائدنا وسيكون متواجد في النهائي (دوري أبطال أوروبا)، إنه أحد عظماء لاعبي كرة القدم في العالم. كما ويعد من أفضل المدافعين في العالم”.

Thank you BERNABÉU! I love you all 😍

See you in Paris 💪🏾💜#M12 pic.twitter.com/dV9n2frK7w

