مارسيلو يودع جماهير ريال مدريد.. وأنشيلوتي يكشف موقفه والراحلين عن الميرينغي

وطن – ودع النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو 34 عاماً، جماهير ريال مدريد مع نهاية مباراة الأخير أمام ريال بيتيس، في ختام منافسات الدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أي أهداف، لكن المدرب ماركو أنشيلوتي وضح موقفه والراحلين عن الفريق الملكي.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو لوداع نجم ريال مدريد مارسيلو صاحب ال24 لقباً مع الفريق منذ قدومه إلى الفريق الإسباني عام 2007، لجماهيره داخل مدرجات ملعب ” سانتياغو برنابيو”، بالإضافة إلى عناق وتحية زملائه له.

أنشيلوتي ووداع مارسيلو

وعلق المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة أمام ريال بيتيس، قائلاً: ” مارسيلو لم يودعنا بعد، إنه قائدنا وسيكون متواجد في النهائي (دوري أبطال أوروبا)، إنه أحد عظماء لاعبي كرة القدم في العالم. كما ويعد من أفضل المدافعين في العالم”.

Thank you BERNABÉU! I love you all 😍

See you in Paris 💪🏾💜#M12 pic.twitter.com/dV9n2frK7w — Marcelotwelve (@MarceloM12) May 20, 2022

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وأضاف أنشيلوتي، ” لقد كان موسماً بدأنا فيه بشكل جيد وانتهينا منه بشكل أفضل، وكان لدينا استمراية في المباريات. لقد لعبنا بشكل جيد، وأحياناً أقل من ذلك بقليل، كان الفريق دائماً على درجة الالتزام والعمل الجماعي”.

📽️ | توديع مارسيلو و الجماهير قبل السفر إلى نهائي باريس pic.twitter.com/seMao2pKOs — RM4arabMedia (@RM4ArabMedia) May 20, 2022

رحيل الثنائي إيسكو وبيل

وأكد الإيطالي أنشيلوتي، رحيل الثنائي إيسكو والويلزي جاريث بيل، عن صفوف نادي ريال مدريد الصيف المقبل، حيث ستكون المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا في ال28 من شهر مايو/ أيار الجاري أمام ليفربول الإنجليزي، هي المباراة الأخيرة لهما مع الفريق الملكي.

أكثر من حقق الألقاب في تاريخ النادي .. الأسطورة مارسيلو ولما لا وقد يضيف اللقب الخامس والرابعة عشر في تاريخه الكبير مع النادي قريبًا 🤍🤍⌛️ pic.twitter.com/8YxQhcJsBB — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 20, 2022

كما وأردف، ” مسيرة إيسكو مع الريال تنتهي، لقد كانت مسيرة رائعة. والتأكيد كان بإمكانه تقدم المزيد لكنه كان مهماً. وأتمنى له الأفضل”.

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وتابع أنشيلوتي، ” جاريث بيل أراد أن يودعنا في مباراة ريال بيتيس، لكنه لم يستطع. وستكون لديه الفرصة أمامه خلال النهائي لأنني أعتقد سيكون جاهزاً للعب”.

تعادل ريال مدريد وبيتيس

وختم ريال مدريد ” الميرينغي” منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، أمام ريال بيتس التي انتهت بالتعادل السلبي، بعد خوضه 38 مباراة، استطاع من خلالها الفوز في 26 مباراة والتعادل في 8 مباريات. وتلقيه الخسارة في 4 مباريات فقط.

🎙 أنشيلوتي: مارسيلو لم يودعنا بعد ، إنه قائدنا وسيكون في النهائي. هو أحد عظماء كرة القدم في العالم ، ومن أفضل المدافعين في العالم. pic.twitter.com/yyGIdYiBdv — Âhmad Mas (@a7maad_mas) May 20, 2022

وتربع الريال المتوج باللقب ال35 في تاريخ مسيرته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة، كما وآتى منافسه ريال بيتيس في المركز الخامس من الترتيب برصيد 65 نقطة.

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