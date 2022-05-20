دنيا بطمة بملامح مختلفة في أحدث صورة.. كيف تحولت لامرأة أخرى بعد التجميل؟

وطن– لا تزال الفنانة المغربية دنيا بطمة، تدهش جمهورها يومياً بتغيير ملامحها باستمرار بعمليات التجميل.

وجه محدد منتفخ

وفي أحدث إطلالة لها، ظهرت دنيا بطمة في جلسة تصوير نشرتها عبر “انستجرام”، وهي بشكل مختلف تماماً.

وظهرت دنيا وهي ترتدي قفطاناَ مغربيا باللون الموف البارد، ومزركشاً باللون الذهبي.

واختارت الفنانة ماكياج ثقيل للإطلالة، مركزة على ماكياج العيون بوضع الظلال بألوان غامقة.

وأبرزت بطمة الكنتور بشكل ظاهر مما أعطاها مظهر وجه محدد منتفخ من ناحية الخدين.

هل خضعت دنيا بطمة لعمليات تجميل جديدة؟

وواجهت الفنانة من جديد اتهامات بالخضوع لعمليات تجميل، وبدأ الجمهور في التعليقات ينشر صور دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل.

بينما اتهمها جزء آخر منهم بالمبالغة في استخدام برنامج تعديل الصور “الفوتوشوب”.

وكانت بطمة من أوائل النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.

أبرز عمليات التجميل التي خضعت لها بطمة

ومن أبرز العمليات التي خضعت دنيا لها، تصغير اللثّة وحصولها على ابتسامة هوليود من خلال تقنية تبييض الأسنان.

كما قامت الفنانة بحقن شفاهها بالفيلر للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة.

إلى جانب ذلك، كانت أبرز عملية تجميل لدنيا بطمة هي تصغير الأنف وتنحيفه بشكل واضح، وحقن البوتوكس في الوجه لجعله بمظهر مشدود واخفاء اي خطوط رفيعة. وتقنية تكساس التي غيرت شكل وجهها من رفيع للغاية إلى وجه ممتلئ مستدير.

وخضعت الفنانة أيضاً إلى حقن بروفايلو profhilo لنضارة البشرة.

ولم يقف التغير في دنيا إلى هذا الحد، بل أصبحت مواصفات جسدها مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة.

هوس التجميل

ورغم أنها لا تعترف بما حدث، واكتفت بالقول أنها تمارس الرياضة وتشرب الكثير من الماء. لكن البعض أرجع تغير دنيا بطمة لعمليات نحت الجسم.

وما يعزز ذلك، أن دنيا تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة، وجسم ممتلئ.

وتقبل البعض تحول دنيا الصادم بعد التجميل، لكن آخرون رأوا أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جل تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.