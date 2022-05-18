ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

وطن- كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإماراتي الجديد وحاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، قال “زيلينسكي” إنه هاتف محمد بن زايد، وهنأه بتوليه منصب رئيس الدولة.

Had a phone conversation with @MohamedBinZayed. Congratulated on his election as President of the UAE. Discussed the possibilities of providing Ukraine with fuel, threats to global food security. Invited to take part in the post-war reconstruction of Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2022

وكان ابن زايد تم اختياره رئيسا للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد، الرئيس السابق وشقيق محمد بن زايد، عقب صراع طويل مع المرض امتد لسنوات.

كما أوضح الرئيس الأوكراني الذي يواجه الغزو الروسي، أنه ناقش مع الرئيس الإماراتي إمكانية تزويد أوكرانيا بالوقود، وكذلك التهديدات الخاصة بالأمن الغذائي العالمي.

ودعا فلوديمير زيلينسكي، محمد بن زايد، كذلك للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وتواجه أوكرانيا منذ فبراير الماضي غزوا من قبل جارتها روسيا، يقوده الرئيس فلاديمر بوتين بحجة مواجهة ما يزعم أنهم “النازيين الجدد” في أوكرانيا.

وفرض الغرب بقيادة أمريكا بسبب هذا الغزو، عقوبات كبيرة على روسيا وبوتين والدائرة المقربة منه.

وعلى عكس المتوقع صمدت المقاومة الأوكرانية في وجه الدب الروسي، ولم تتمكن روسيا إلى اليوم من السيطرة على أوكرانيا، بل وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وكانت تقارير قبل الغزو تحدثت عن أن أوكرانيا وعاصمتها كييف، ستسقط في يد بوتين خلال 48 ساعة إذا بدأ الغزو.

ويتضامن المجتمع الدولي حاليا مع أوكرانيا، وتمدها أمريكا والدول الأوروبية بالمال والسلاح والدعم المخابراتي، لمواجهة الغزو الروسي الغاشم.

والثلاثاء، نشر رئيس الإمارات محمد بن زايد، تغريدة جديدة رثا فيه شقيقه الراحل الشيخ خليفة.

رحم الله أخي خليفة .. الأمانة ثقيلة .. نسأل الله التوفيق والعون والسداد. pic.twitter.com/Jakdkqdrz8 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 17, 2022

وكتب مرفقا التغريدة بصور تجمعه مع الرئيس الراحل ما نصه:”رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد.”

إلى ذلك توجه حاكم دبي أيضا بالشكر، الأربعاء، لكل قادة وزعماء الدول الذين قدموا إلى الإمارات لأداء واجب العزاء في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان.

أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد "رحمه الله". — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 18, 2022

وقال:”أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات. في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد رحمه الله.”