ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

وطن- كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإماراتي الجديد وحاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، قال “زيلينسكي” إنه هاتف محمد بن زايد، وهنأه بتوليه منصب رئيس الدولة.

Had a phone conversation with @MohamedBinZayed. Congratulated on his election as President of the UAE. Discussed the possibilities of providing Ukraine with fuel, threats to global food security. Invited to take part in the post-war reconstruction of Ukraine.

