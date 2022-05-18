الرئيسيةالهدهدماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟
الهدهد

ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
طلب زيلينسكي من محمد بن زايد watanserb.com
ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

وطن- كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإماراتي الجديد وحاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، قال “زيلينسكي” إنه هاتف محمد بن زايد، وهنأه بتوليه منصب رئيس الدولة.

وكان ابن زايد تم اختياره رئيسا للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد، الرئيس السابق وشقيق محمد بن زايد، عقب صراع طويل مع المرض امتد لسنوات.

كما أوضح الرئيس الأوكراني الذي يواجه الغزو الروسي، أنه ناقش مع الرئيس الإماراتي إمكانية تزويد أوكرانيا بالوقود، وكذلك التهديدات الخاصة بالأمن الغذائي العالمي.

ترامب يطلب من “زيلينسكي” الإجتماع مع بوتين لحل مشاكلهم .. ردة فعله “غريبة”!

ودعا فلوديمير زيلينسكي، محمد بن زايد، كذلك للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وتواجه أوكرانيا منذ فبراير الماضي غزوا من قبل جارتها روسيا، يقوده الرئيس فلاديمر بوتين بحجة مواجهة ما يزعم أنهم “النازيين الجدد” في أوكرانيا.

وفرض الغرب بقيادة أمريكا بسبب هذا الغزو، عقوبات كبيرة على روسيا وبوتين والدائرة المقربة منه.

وعلى عكس المتوقع صمدت المقاومة الأوكرانية في وجه الدب الروسي، ولم تتمكن روسيا إلى اليوم من السيطرة على أوكرانيا، بل وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وكانت تقارير قبل الغزو تحدثت عن أن أوكرانيا وعاصمتها كييف، ستسقط في يد بوتين خلال 48 ساعة إذا بدأ الغزو.

ويتضامن المجتمع الدولي حاليا مع أوكرانيا، وتمدها أمريكا والدول الأوروبية بالمال والسلاح والدعم المخابراتي، لمواجهة الغزو الروسي الغاشم.

والثلاثاء، نشر رئيس الإمارات محمد بن زايد، تغريدة جديدة رثا فيه شقيقه الراحل الشيخ خليفة.

وكتب مرفقا التغريدة بصور تجمعه مع الرئيس الراحل ما نصه:”رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد.”

إلى ذلك توجه حاكم دبي أيضا بالشكر، الأربعاء، لكل قادة وزعماء الدول الذين قدموا إلى الإمارات لأداء واجب العزاء في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان.

ماذا ينتظر الإمارات بعد تولي محمد بن زايد الحكم رسمياً؟!

وقال:”أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات. في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد رحمه الله.”

ما الذي حمله الوفد الأمريكي الذي عزّى محمد بن زايد بوفاة خليفة!؟

المصدرتوتير، رصد وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

نصرة الحربي تخلع الحجاب على الهواء.. هل كانت محجبة في الأساس؟

صخرة فضائية في مصر قد تكون أول دليل ملموس على انفجار “المستعر الأعظم”

غضب شعبي يجبر السيسي على إلغاء مهرجان إسرائيلي في سيناء قبل موعده بـ24 ساعة

“انقذوا ماري مجدي” يتصدر مصر بعد انتشار فيديو مروع لمُدمن وزوجته (شاهد)

حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

الشرطة العسكرية في ريف حلب تفرج عن مدان بجرائم حرب كان يخدم في الفرقة الرابعة

السعودية وسام مونس السويملي تنجو من اغتصاب والدها لتعيش مأساة أكبر في ألمانيا (فيديو)

سيارة فنانة لبنانية تتعرض لرصاصة قاتلة احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات النيابية (شاهد)

مفتي سلطنة عمان يكشف عن أكبر خطأ ارتُكب في التاريخ وتسبب باحتلال الأقصى

محمد بن سلمان يستأجر شركة يهودية لابتلاع ما تبقى من مجموعة “بن لادن”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا