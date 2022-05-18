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حفلة تخرج في جامعة بابل تستفز العراقيين.. رقص وجرأة غير معهودة! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
حفلة تخرج في جامعة بابل تستفز العراقيين.. رقص وجرأة غير معهودة! (فيديو) watanserb.com
دافع آخرون عن الطلاب ورأوا أن لهم الحق في الاحتفال

وطن– أثارت أحد حفلات التخرج في العراق، جدلاً واسعاً بين الناشطين، إثر رقص الطلاب الخريجين في الحفل في مدينة “النجف”  المقدسة لدى الشعب.

رقص جريء ومختلط

وفي التفاصيل، فقد تداول ناشطون فيديو لطلاب عراقيون يرقصون أثناء حفل تخرجهم من جامعة بابل، في مدينة النجف.

وظهر طلاب وطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجامعة، وهم يرقصون في أدراج ملعب النجف الدولي، حيث الحفلة. بشكل مختلط وجريء تعبيراً عن سعادتهم بالتخرج.

وأثارت الفيديوهات جدلاً واسعاً بين العراقيين الذين استنكر معظمهم هذه التصرفات في مدينة النجف التي تعتبر المركز الديني الشيعي في البلاد.

بينما دافع آخرون عن الطلاب، ورأوا أن لهم الحق في الاحتفال والتعبير عن سعادتهم طالما لم يتجاوزوا الخطوط الحمراء.

عراقيون غاضبون

ومما جاء في التعليقات: ” شكرا للسيد محافظ النجف الاشرفالوائلي، شكرا لادارة ملعب النجف الذي جعلوه مرقص في ارض بانيقيا. الارض التي رست عليها سفينة نوح. الارض التي هي ملتقى الانبياء”.

وكتب آخر: ” حفلة غجر بحته 100/100 شكراً لأساتذتهم الذين علموهم مهنة الرقص وبامتياز”.

وعبر الناشط يونس الموسوي عن غضبه بالقول: ” لم يمر بتاريخ العراق زمن او حقبة أتعس وارذل واسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم”.

وتابع: “سنين قلبت جميع الموازين فيها. حتى اصبحت الاخلاق والشرف والكرامة والعدالة والغيرة والإنسانية والرحمة عمله نادرة جدا للأسف”.

وطالب آخر بوقفة مجتمعية ضد “هذه الممارسات بصورة عامة و المناطق ذات طابع ديني على وجه الخصوص” على حسب تعبيره.

سيدة الحجاب 2021

وسبق أن شهدت العراق حادثة مشابهة، حين أثار الحفل الختامي لتتويج سيدة الحجاب 2021 ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ونظم حفل سيدة الحجاب 2021، مؤسسة “مسارات”، وبثت الحفل قناة “هنا بغداد”.

والمفارقة ان لجنة التحكيم للمسابقة ضمّت سيدتين لا ترتديان الحجاب، وهما خبيرة التجميل كارمن زين والفنانة هند طالب، إضافة الى نسبة كبيرة من الفتيات والنساء اللواتي حضرن الحفل لم يكنّ يرتدين الحجاب.

كما تضمن الحفل فقرات فنية وغنائية في حفل من المفترض ان لا يشهد مثل هكذا أمور، حيث قدمت مغنية وصلة غنائية ظهرت فيها بإطلالة جريئة، وهي ترتدي فستاناً قصيراً وضيقاً ابرز مفاتنها على منصة التتويج.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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