إليسا تهاجم حزب الله والحكومة اللبنانية: “إسرائيل لم تفعل بنا ما فعلوه” (فيديو)

وطن– هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، حكومة بلادها وحزب الله علناً، تزامناً مع بدء الانتخابات النيابية.

إليسا: إسرائيل عدوتي

وقالت إليسا في لقاء عبر فضائية mtv: ” إسرائيل عدوتي وبقولها علنًا. ولكنها لم تفعل بنا ما فعله حزب الله والسلطة في لبنان وهي عدو . ولكن إذا فعلت ذلك فهو متوقع”.

وتابعت: “لكن السلطة في لبنان هم لبنانيون وسلموا البلد لحزب يمتلك سلاحا وهذا أكبر أذى لنا”.

وأكدت إليسا أنها لن تترك وطنها ولن تهرب، مشددة على رأيها بأن الديمقراطية لا تتوافق مع السلاح ، ولكنها تريد أن تعيش في بلد بها حرية.

لغة السلاح والضرب

وزادت :”خسروا من مصداقيّتهم وشعبيّتهم، وهذه لغة التعاطي التي يفقهون بها. لغة السلاح والضرب والتعنيف والترهيب، لكنّهم لن يفلحوا في منعنا من التعبير عن رأينا. هذا حقنا، ونحن في بلد ديمقراطي. نحن لا ننتمي إليهم ولا يحق لهم أن يرهبوننا. نحن لدينا صوت مسيحي يمثلنا لا يمكنهم ان يكسروه”.

وقالت إليسا في لقاء آخر مع “الحدث” من ضيعتها في دير الاحمر، إن المعركة الانتخابية حاسمة .

وتابعت: “معركة تغيير وإصلاح بكلّ ما للكلمة من معنى، وليس التغيير والإصلاح اللذين حُكي عنهما”.

وأضافت الفنانة اللبنانية: “بعلبك والهرمل تعتبران أمّ المعارك، والترهيب الممارس هدفه كسر الصوت المسيحي. ولكن مهما فعلوا، يحقّ لنا أن يكون لنا رأي وأن يكون لنا تمثيل”.

أنطوان حبشي وإليسا

وكشفت إليسا أنها أدلت بصوتها للدكتور أنطوان حبشي. وقالت: “أنا مع التغيير والوجوه الجديدة والدّم الجديد في لبنان”.

وأردفت: “ولكن يجب أن يكون هناك عدالة في التصويت. والعدالة تتمثل بالدكتور أنطوان حبشي لأنه إنسان نظيف، وشجاع، وأنا انتخبته”.

وشجعت إليسا مواطني لبنان في وقت سابق على المشاركة في الانتخابات.

وكتبت ملكة الإحساس في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “يللي ما انتخب شو ناطر؟ مبسوط بالوضع متل ما هوي؟ منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟ ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟ “.

يللي ما انتخب شو ناطر؟

مبسوط بالوضع متل ما هوي؟

منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟

ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟

ليش الاستسلام بهالطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟ — Elissa (@elissakh) May 15, 2022

وختمت: “ليش الاستسلام بهالطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟”.

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