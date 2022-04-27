الأربعاء, أبريل 27, 2022
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حياتنا

7 أشياء لا تشتريها من المطارات .. قبل الأخيرة معظم المسافرين يشترونها!

تباع بأسعار باهظة للغاية

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أشياء عليك تجنب شرائها في المطارات watanserb.com
توفر المتاجر الموجودة في المطارات تجربة تسوق ممتعة

وطن – تميل المطارات إلى أن تكون سيئة السمعة لسببين الطوابير الطويلة والسلع الباهظة. بينما توفر المتاجر الموجودة في المطارات تجربة تسوق ممتعة يمكن التجول فيها عندما تريد الحصول على هدايا تذكارية لعائلتك وأصدقائك.

إلا أن هناك بعض الأشياء تحدثت عنها مجلة “bestlifeonline” الأمريكية والتي لا يجب عليك شراؤها مطلقًا في المطار لأنها تباع بأسعار باهظة للغاية.

في أي مكان آخر، تعتبر هذه الأشياء غير مكلفة ولكن بمجرد أن تطأ قدمك أحد المطارات، ترتفع أسعارها بشكل كبير، كما يقول المسافرون المحترفون.

1.المجلات

عادة ما تكون المجلات التي توجد في متاجر المـطارات في أكشاك الصحف باهظة للغاية، ولهذا إذا ما أراد المسافر قراء هذه المجالات عليه بتنزيلها على جهاز الأيباد.

المجلات في متاجر المطارات
المجلات في متاجر المطارات

إنه أمر سهل للغاية ويمكن ان يوفر لك المال في كل مرة تسافر فيها.

2.النبيذ

غالبا ما تضع مطاعم المطـارات في قائمتها نبيذها بأسعار مرتفعة للغاية.

3.الأدوية

قبل ذهابك إلى المطار، تأكد من إحضار دوائك معك لأن الأدوية الموجودة في المطـارات باهظة للغاية.

الأدوية
الأدوية

كما أن عبوات العينات الصغيرة التي تحتوي على جرعة واحدة ستكلف نفس تكلفة زجاجة كاملة في أي متجر أدوية رئيسي.

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4.الوجبات الخفيفة

لتجنب أسعارها الباهظة، تأكد قبل ذهابك إلى المطار أن تحضر معك في حقيبتك وجبات خفيفة حتى لا تحتاج إلى شراء أي منها في المطار.

سناكس
سناكس

وتأكد دائمًا من وجود زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام في متناول اليد أيضًا.

5.سماعات الأذن

يمكن أن يكون سعر سماعات الأذن الموجودة في متاجر المـطارات 400 في المائة أكثر من أي مكان آخر.

سماعات الأذن
سماعات الأذن

وإذا نسيت سماعاتك الخاصة، يمكنك التثبت مما إذا كانت شركة الطيران الخاصة بك توفر سماعات مجانية، فهناك فرصة من أن يكون لديهم عدد قليل منهم على متن الطائرة وكل ما عليك فعله هو أن تسأل.

6.شاحن الهاتف

يصعب العثور على منفذ شحن في المطار وسيكلف العثور على واحد جديد الكثير من المال إذا كنت بحاجة إلى واحد في المطار.

شاحن الهاتف
شاحن الهاتف

تبيع المتاجر الموجودة في المطـارات منتجات مقلدة رخيصة تستمر صلاحيتها لبضعة أيام فقط وإذا كنت تريد واحدا، فاستعد لدفع ضعفين إلى ثلاثة أضعاف السعر العادي.

7.البطاريات

إذا كنت تحضر معك أجهزة تتطلب بطاريات (خاصة إذا كنت تخطط لاستخدام هذه الأجهزة على متن الطائرة)، فتذكر دائمًا إحضار بطاريات إضافية أو أنك ستدفع أسعارًا باهظة لإعادة تشغيل أجهزتك الإلكترونية مرة أخرى.

البطاريات
البطاريات

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المصدرbestlifeonline
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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