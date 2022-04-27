7 أشياء لا تشتريها من المطارات .. قبل الأخيرة معظم المسافرين يشترونها!

وطن – تميل المطارات إلى أن تكون سيئة السمعة لسببين الطوابير الطويلة والسلع الباهظة. بينما توفر المتاجر الموجودة في المطارات تجربة تسوق ممتعة يمكن التجول فيها عندما تريد الحصول على هدايا تذكارية لعائلتك وأصدقائك.

إلا أن هناك بعض الأشياء تحدثت عنها مجلة “bestlifeonline” الأمريكية والتي لا يجب عليك شراؤها مطلقًا في المطار لأنها تباع بأسعار باهظة للغاية.

في أي مكان آخر، تعتبر هذه الأشياء غير مكلفة ولكن بمجرد أن تطأ قدمك أحد المطارات، ترتفع أسعارها بشكل كبير، كما يقول المسافرون المحترفون.

1.المجلات

عادة ما تكون المجلات التي توجد في متاجر المـطارات في أكشاك الصحف باهظة للغاية، ولهذا إذا ما أراد المسافر قراء هذه المجالات عليه بتنزيلها على جهاز الأيباد.

إنه أمر سهل للغاية ويمكن ان يوفر لك المال في كل مرة تسافر فيها.

2.النبيذ

غالبا ما تضع مطاعم المطـارات في قائمتها نبيذها بأسعار مرتفعة للغاية.

3.الأدوية

قبل ذهابك إلى المطار، تأكد من إحضار دوائك معك لأن الأدوية الموجودة في المطـارات باهظة للغاية.

كما أن عبوات العينات الصغيرة التي تحتوي على جرعة واحدة ستكلف نفس تكلفة زجاجة كاملة في أي متجر أدوية رئيسي.

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4.الوجبات الخفيفة

لتجنب أسعارها الباهظة، تأكد قبل ذهابك إلى المطار أن تحضر معك في حقيبتك وجبات خفيفة حتى لا تحتاج إلى شراء أي منها في المطار.

وتأكد دائمًا من وجود زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام في متناول اليد أيضًا.

5.سماعات الأذن

يمكن أن يكون سعر سماعات الأذن الموجودة في متاجر المـطارات 400 في المائة أكثر من أي مكان آخر.

وإذا نسيت سماعاتك الخاصة، يمكنك التثبت مما إذا كانت شركة الطيران الخاصة بك توفر سماعات مجانية، فهناك فرصة من أن يكون لديهم عدد قليل منهم على متن الطائرة وكل ما عليك فعله هو أن تسأل.

6.شاحن الهاتف

يصعب العثور على منفذ شحن في المطار وسيكلف العثور على واحد جديد الكثير من المال إذا كنت بحاجة إلى واحد في المطار.

تبيع المتاجر الموجودة في المطـارات منتجات مقلدة رخيصة تستمر صلاحيتها لبضعة أيام فقط وإذا كنت تريد واحدا، فاستعد لدفع ضعفين إلى ثلاثة أضعاف السعر العادي.

7.البطاريات

إذا كنت تحضر معك أجهزة تتطلب بطاريات (خاصة إذا كنت تخطط لاستخدام هذه الأجهزة على متن الطائرة)، فتذكر دائمًا إحضار بطاريات إضافية أو أنك ستدفع أسعارًا باهظة لإعادة تشغيل أجهزتك الإلكترونية مرة أخرى.

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