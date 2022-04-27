5 طرق بسيطة لزيادة الثقة بالنفس

وطن- في الحقيقة؛ إن الثقة بالنفس ليست صفة ثابتة بل إنها حالة ذهنية تتطلب جهدًا كبيرًا للحفاظ عليها، لا سيما عندما تصبح الأمور صعبة. يجب تعلمها وممارستها وإتقانها تمامًا مثل أي مهارة أخرى. وعندما تتمكن منها ستحصل على نتائج رائعة.

فيما يلي قدمت مجلة “لا مينتي إيس مارافايوسا” الإسبانية، بعض التمارين البسيطة والفعالة لزيادة الثقة بالنفس. وهذا بدوره سيسمح لنا بالنمو والتعامل بسهولة أكبر يومًا بعد يوم لتحسين صحتنا العاطفية.

يمكن تعلم الثقة بالنفس والتدرب عليها. إنها ليست صفة ثابتة، بل يتم إتقانها من خلال الممارسة والحركة.

أتقن دورك

في لحظة واحدة، يمكن أن تُظهر لغة جسدك؛ الثقة فعند الصراخ على سبيل المثال، تبين أنك شخص غير آمن.

قدم نفسك بطريقة تعكس استعدادك للسيطرة على أي موقف بمرونة وسلاسة مطلقتين. إذا أظهرت الثقة وتؤمن بالدور الذي تطمح إلى تحقيقه، فلن تشعر بمزيد من الثقة فحسب، بل ستجعل الناس يثقون بك أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، أبرزت العديد من الدراسات أن تبني لغة جسد الشخص الواثق من نفسه سيجعلك تشعر بتحسن، وفقا لما ترجمته “وطن”.

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و لتحقيق كل هذا، حافظ على رأسك مرفوعًا واجلس مستقيماً، وأدر كتفيك بلطف إلى الخلف لمحاذاة عمودك الفقري وانظر مباشرة إلى الشخص الآخر أثناء تفاعلك معه.

أخيرا لا تنس مصافحة الأيدي بحزم والحفاظ على التواصل البصري عندما يتحدث إليك شخص ما.

تصرف بطريقة تجعلك تشعر بالراحة والأمان

عندما تبدو أفضل ستشعر بتحسن. من خلال اختيار الملابس والإكسسوارات التي تناسبك جيدًا والتي تناسب شخصيتك وأسلوب حياتك وتجعلك تشعر بالجاذبية، يمكنك زيادة مستوى ثقتك بنفسك.

قدم نفسك وفقًا للدور الذي تنوي القيام به أو بعبارة أخرى، ارتد ملابس النجاح. لا تخف من أن تتألق شخصيتك من خلال الإكسسوارات التي تختارها، كقطعة مجوهرات أو ساعة مثيرة للاهتمام أو ربطة عنق ملفتة للنظر قد تكون كافية لبدء محادثة جيدة.

تحدث بحزم وثقة

في المرة القادمة التي تستمع فيها إلى المتحدث المفضل لديك، حلل الطريقة التي يلقي بها الخطاب. إنه على الأرجح متحدث رائع يتحدث بثقة ونبرة إيقاعية ثابتة.

بدلاً عن استخدام كلمات حشو والهمهمة التي تقطع سلاسة اللغة، استخدم فترات التوقف للتأكيد على الأفكار.

اعتمد أسلوبًا حازمًا ولكن ليس عدوانيًا للتحدث وهو مؤشر على ثقتك بنفسك؛ بهذه الطريقة، ستشعر كيف يزداد مستوى الثقة في نفسك. وأيضًا، لكي يؤخذ كلامك وتصرفاتك على محمل الجد تجنب التحدث بنبرة عالية أو نبرة عصبية ودمج الضحك العصبي في خطابك.

من الأمثلة الجيدة على المتحدث الرائع؛ نايل دي غراس تايسون في المسلسل الوثائقي Cosmos: A Spacetime Odyssey.

في حلقات هذه السلسلة، يمكننا أن نرى تمامًا كيف يتحدث مقدم العرض بثقة ويخاطب المشاهد في جميع الأوقات ويجذب انتباههم باستمرار.

التصرف والتفكير بتفاؤل

طريقة أخرى لزيادة الثقة بالنفس تعتمد على البحث دائمًا عن الجانب المشرق للأشياء وتجنب التعليقات السلبية. ابتسم وأحط نفسك بأشخاص سعداء وإيجابيين. ستشعر بتحسن وسيستمتع الأشخاص الذين تعمل معهم بالتواجد معك.

للمساهمة في هذه الممارسة الجيدة، احتفظ بدفتر يوميات امتنان لتذكر اللحظات السارة من يومك وكذلك إنجازاتك. بهذه الطريقة، ستشعر بمزيد من السلام والثقة، لا سيما عندما تظل في حالة ذهنية ممتنة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

إن الثقة في نفسك تتجاوز طريقة لباسك وتقديم نفسك: يجب أن تتصرف على هذا النحو. اقترب من شخص غريب تمامًا في حدث ما للتواصل أو شارك في مشروع قد ترفضه عادةً. تدرب على أن تكون واثقًا من نفسك.

يولد التقاعس عن العمل الشك والخوف، بينما تولد الحركة الثقة والشجاعة. كتمرين عملي، اكتب نقاط قوتك وضعفك.

سيخبرك معظم الناس بالعمل على نقاط ضعفك، لكن بدلاً عن ذلك استخدم ما لديك من طاقة إيجابية واستفد من نقاط قوتك.

بمجرد أن تضع المزيد من الطاقة في سماتك الإيجابية أكثر من تلك السلبية، ستبدأ ثقتك في التألق.

أخيرًا، ضع في اعتبارك أنه مهما فعلت، سيكون هناك دائمًا أشخاص ينتقدونك. لذلك، ركز على ما تريد حقًا تحقيقه والقيام به، دون أن تقلق بشأن ما يفكر فيه الآخرون عنك.

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