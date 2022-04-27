نزار الفارس يفضح بسمة وهبة وفيفي عبده بمقطع يؤكد فبركة حلقتهما! (فيديو)

وطن– كشف الإعلامي العراقي نزار الفارس، أن جزءاً من حلقة الراقصة المصرية فيفي عبده، في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، كانت مفبركة.

“تعصبي”

ونشر نزار الفارس، فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، من كواليس الحلقة، ظهرت فيها بسمة وهبة وهي تطلب من فيفي عبده أن تنفعل عليها.

وتهمس بسمة لفيفي بالإشارة “تعصبي”، بينما كانتا تنتظران عودة الكاميرا لهما.

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وعلق الإعلامي العراقي على الفيديو قائلاً: ” الإعلامية بسمة وهبة حاولت ان تجعل فيفي عبدو تتكلم ضدي. ( بسمة تقول لفيفي تعصبي فيه ) بس الحمد الله المخرج كشفها”.

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لكل حادث حديث

وتابع: “الان انا صائم لن أعطي رأيي. وبانتظار تبرير بسمة وبعدها لكل حادث حديث”.

وانفعلت فيفي على بسمة حين عرضت الأخيرة أجزاءً من لقاء الراقصة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وركز المقطع الذي تم عرضه من اللقاء، على حديث الراقصة عن قبرها، ورفضها وضع لقب “راقصة” عليه.

وهنا، وجهت بسمة وهبة سؤالها لفيفي قائلة: “هل كان المذيع يقصد إهانتك؟”.

لقب الراقصة على القبر

وهو ما أغضب فيفي عبده لدرجة أنها طلبت إنهاء الحلقة، وقالت: “من فضلك محبش حد يقول لي الكلام ده”.

وتابعت: “معرفتش أوصل له الجملة اللي هو عايزها، هو مش فاهم النظام عندنا، بدليل أن أنا قلت له”.

وحول كتابة لقب “الراقصة” فوق قبرها، قالت فيفي: “هنقعد نتكلم في كلام مالوش لازمة ليه؟ أنا محبش الرد في اللي مالوش لازمة”.

وتابعت: “أنا جاية أعمل معاكي لقاء، مش جاية عشان تطلعي ده قال وده عمل، محبش كده خالص، نقدر نقفل البرنامج على كده وشكرا”.

حرب كلامية وإلغاء متابعة

وكانت قد نشبت حرب كلامية بين فيفي وبسمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحلقة.

فقامت الراقصة المصرية، بإلغاء متابعة بسمة على “انستجرام” بعد عرض الجزء الأول من الحلقة.

وفي ذات الوقت، نشرت فيفي إعلان الجزء الثاني من الحوار مرفقاً بتعليق: “انتظروني النهارده والإعلامية بسمة وهبة في الجزء الثاني من حلقتي في برنامج العرّافة على قناة المحور الساعة ٦:١٥. والنهارده بإذن الله آخد حقي منها”.

وردت بسمة على فيفي قائلة: “دا برنامج العرّافة.. مش ستو أنا، خمسة مواه”.

واختلط الأمر على المتابعين، ما إذا كان خلافهما مزحة أم مفتعلاً كنوع من الدعاية.

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