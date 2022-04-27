كيف تتخلص من النمل في منزلك دون قتله؟

وطن– إذا صادفت نملة واحدة في منزلك، فاعلم أن هناك الآلاف غيرها وأنك ستحتاج لحل المشكلة سريعًا. يوجد العديد من الطرق للقضاء على النمل ومستعمراتها في المنازل.

ولأن الكثيرين يحرصون على عدم نشر مواد كيميائية أو سموم في أرجاء المنزل. قدم موقع “فيمينا” الفرنسي، عددا من الحلول الطبيعية للتخلص من النمل وطرده بشكل طبيعي وآمن. من خلال نشر روائح بسيطة تتداخل مع رائحة فيرومون النمل، والفيرمونات pheromones.

وهي كيماويات تتركب من جزئيات عضوية معقدة، يستخدمها النمل أو أي حشرات أو حيوانات أخرى لنقل الإشارة فيما بينهم عبر الهواء. وتهدف إلى جذبهم لبعضهم البعض كلٌ حسب نوعه في موسم التزاوج، أو للتنبيه من خطر محدق أو للتوجيه لوجود غذاء.

وبحسب ترجمة “وطن”، يعد الطعام أحد الأسباب الرئيسية التي تجذب النمل إلى منزلك. إذا كنت تترك طبقا أو حتى فتاتا في المطبخ وسطحا متسخا، فسوف يتنبه النمل لذلك.

وإليك بعض النصائح حول كيفية التخلص منها دون قتلها:

الماء والصابون

يمكن استخدام صابون اليد لطرد النمل. يزيل الماء والصابون من أي نوع رائحة فيرومونات النمل، وبدون اتباع مسارات الفيرمون، لن يتمكن النمل من التواصل مع بعضهم البعض.

فلفل

يمكن رش الفلفل الأسود خلف ألواح الخشب والأجهزة الكهربائية بشكل آمن تمامًا. ونظرًا لأن رائحة الفلفل تزعج النمل فإنه يسارع بمغادرة المنزل.

النعناع

يعد النعناع طاردًا طبيعيًا للحشرات وربما يكون فعالًا جدًا في طرد النمل والحشرات الأخرى، مثل البعوض.

يتم خلط 10 إلى 20 نقطة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء. ثم يرش الخليط حول الألواح والنوافذ في أرجاء المنزل.

خل أبيض

يتم تجهيز محلول بنسبة 50-50 من الخل والماء. يسهم استخدام محلول الخل المخفف في قتل النمل ومنع دخوله المنزل. يتم مسح الأسطح والأرضيات بمحلول الخل المخفف والذي يتميز باستمرار تأثير رائحته على النمل حتى بعدما يجف.

نشا الذرة

يمكن تغطية مناطق تجمع النمل بنشا الذرة ثم تنظيفه بالمكنسة الكهربائية. ويراعى سرعة التخلص من محتويات كيس المكنسة الكهربائية خارج المنزل.

القهوة المطحونة

ضع القهوة أسفل الجدران وعلى الأرض أو فوق الصحون، حيث تمنع حموضة القهوة غزو النمل.

الليمون

تعد شرائح الليمون أيضًا وسيلة للتحكم في غزو النمل.

والأكثر إثارة للدهشة أن اللافندر والقرفة والنعناع والريحان هي منتجات طبيعية تخيف النمل بسبب الرائحة التي ينبعث منها.

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