طريقة غريبة تأكل بها الملكة إليزابيث الموز حتى لا تكون مثل القرود

وطن– في كتابه”Eating Royally”، كشف رئيس الطباخين السابق في قصر باكنجهام الملكي، دارين ماكجرادي، عن السبب الغريب الذي يجعل الملكة اليزابيث تصر على تناول ​الموز​ بالشوكة والسكين. بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

لا تريد تناوله مثل القرود

وفي هذا السياق، قال ماكغرادي إن ​الملكة إليزابيث​ تقوم باستعمال الشوكة والسكين بتقطيع الموزة من الاعلى والاسفل. ثم تقوم بتشريحها بشكل طولي كي تستطيع نزع القشرة ثم تقطعها إلى قطع صغيرة وتأكلها.

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وعن السبب الذي يجعلها تصر على تناول الموز بهذه الطريقة الغريبة، أشار ماكغرادي إلى أنها تفعل هذا حتى لا تتناوله مثل القرود.

الأمر أكثر صعوبة

وفي هذا الإطار، استغرب الكثير من الناس من هذه الطريقة، حيث قال أحدهم: “حياتي معقدة بالفعل، لا يمكنني التعامل مع ضغوط أخرى.”

فيما أضاف آخر: “إنك تجعلين أمر أكثر صعوبة… إن الحياة قاسية بالفعل يا إلهي”.

أطعمة محظورة على العائلة المالكة

إلى جانب هذه العادة الغريبة في تناول الموز، قالت المجلة أن الملكة تمنع طهي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. مثل المعكرونة والبطاطس والمحار لأنها يمكن أن تسبب التسمم.

كما تكره الملكة الأطعمة النشوية وتفضل الأطباق قليلة الدسم مثل طبق الدجاج والسمك المشوي.

ونظرًا لأنه يتعين عليها مقابلة أشخاص في كثير من الأحيان، فهي تمنع وضع الثوم والبصل في قائمة الطعام حتى لا تنبعث منها روائح كريهة.

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