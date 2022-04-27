الأربعاء, أبريل 27, 2022
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طريقة غريبة تأكل بها الملكة إليزابيث الموز حتى لا تكون مثل القرود

استغرب الكثير من الناس من هذه الطريقة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
طريقة غريبة تأكل بها الملكة إليزابيث الموز watanserb.com
الملكة إليزابيث

وطن– في كتابه”Eating Royally”، كشف رئيس الطباخين السابق في قصر باكنجهام الملكي، دارين ماكجرادي، عن السبب الغريب الذي يجعل الملكة اليزابيث تصر على تناول ​الموز​ بالشوكة والسكين. بحسب ما ذكرت صحيفة  “ذا صن” البريطانية.

لا تريد تناوله مثل القرود

وفي هذا السياق، قال ماكغرادي إن ​الملكة إليزابيث​ تقوم باستعمال الشوكة والسكين بتقطيع الموزة من الاعلى والاسفل. ثم تقوم بتشريحها بشكل طولي كي تستطيع نزع القشرة ثم تقطعها إلى قطع صغيرة وتأكلها.

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وعن السبب الذي يجعلها تصر على تناول الموز بهذه الطريقة الغريبة، أشار ماكغرادي إلى أنها تفعل هذا حتى لا تتناوله مثل القرود.

الأمر أكثر صعوبة

وفي هذا الإطار، استغرب الكثير من الناس من هذه الطريقة، حيث قال أحدهم: “حياتي معقدة بالفعل، لا يمكنني التعامل مع ضغوط أخرى.”

فيما أضاف آخر: “إنك تجعلين أمر أكثر صعوبة…  إن الحياة قاسية بالفعل يا إلهي”.

أطعمة محظورة على العائلة المالكة 

إلى جانب هذه العادة الغريبة في تناول الموز، قالت المجلة أن الملكة تمنع طهي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. مثل المعكرونة والبطاطس والمحار لأنها يمكن أن تسبب التسمم.

كما تكره الملكة الأطعمة النشوية وتفضل الأطباق قليلة الدسم مثل طبق الدجاج والسمك المشوي.

ونظرًا لأنه يتعين عليها مقابلة أشخاص في كثير من الأحيان، فهي تمنع وضع الثوم والبصل في قائمة الطعام حتى لا تنبعث منها روائح كريهة.

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المصدرذا صن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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