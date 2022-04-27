تحقيق يكشف عن فعل صادم تسبب في تحطم طائرة ركاب مصرية عام 2016 وينفي مزاعم القاهرة

وطن – قالت صحيفة “نيويورك بوست” الامريكية أن تحقيقا توصل إلى أن طائرة ركاب مصرية تحطمت وتسببت في مقتل جميع من كانوا على متنها ، أسقطها الطيار وهو يحمل سيجارة في قمرة القيادة.

وأوضحت الصحيفة أن الطيار أشعل على متن رحلة مصر للطيران MS804 سيجارة في قمرة القيادة ، مما تسبب في تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ إلى الاحتراق.

وفاة 66 راكبا

وتوفي 66 راكبًا عندما تحطمت طائرة إيرباص A320 كانت متجهة من باريس شارل ديغول في فرنسا إلى القاهرة بمصر في مايو 2016 في البحر الأبيض المتوسط جنوب جزيرة كريت اليونانية في ظروف غامضة.

وبحسب التحقيق، فقد قامت الطائرة بانحرافات عنيفة قبل أن تسقط في “دوامة الموت” فوق البحر المتوسط، حيث من بين القتلى بريطاني و 12 سائحا فرنسيا و 30 مصريا وعراقيان وكندي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مهمة بحث كبيرة شاركت فيها البحرية الأمريكية ، تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة في المياه العميقة بالقرب من اليونان.

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القاهرة زعمت أن الحادث ناجم عن هجوم إرهابي

وزعمت السلطات المصرية حينها أن الطائرة سقطت في هجوم إرهابي ، على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها.

وزعم أنه تم العثور على متفجرات على جثث ضحايا تحطم الطائرة ، على الرغم من أن هذا قد فقد مصداقيته في وقت لاحق.

ومع ذلك ، خلص تحقيق رسمي إلى أن الدخان المنبعث من سيجارة الطيار أشعل عن طريق الخطأ الأكسجين المتسرب من قناع الطوارئ.

الطيارون المصريون يدخنون في قمرة القيادة

وقالت الصحيفة إنه غالبًا ما كان الطيارون المصريون يدخنون في قمرة القيادة، وبشكل لا يصدق، لم يتم حظر هذه الممارسة في وقت تحطم الطائرة عام 2016، وفقًا لتقرير مكون من 134 صفحة صادر عن خبراء الطيران.

وقال الخبراء، حسبما أوردت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن وضع قناع الأكسجين حوله مهندس صيانة من العادي إلى الطوارئ.

وتسبب هذا في إطلاق القناع للأكسجين، مما تسبب في حالة شديدة التقلب. حيث حدد المحققون صوت هسهسة ناتج عن تسرب الأكسجين في حوالي الساعة 2.25 صباح يوم 19 مايو، قبل دقائق فقط من تحطم طائرة الركاب في البحر.

ولم يُعرف سبب قيام مهندس الصيانة بوضع قناع الوجه في حالة الطوارئ. في حين تم إرسال تقرير الخبراء إلى محكمة الاستئناف في باريس.

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