“الغارديان” تنشر فيديو مرعب لجريمة حرب لم تكتشف من قبل في سوريا (شاهد)

وطن – فجرت صحيفة “الغارديان” البريطانية قنبلة مدوية، بنشرها فيديو مرعب يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري يدعى “أ ي” بعمليات إعدام جماعية في حي “التضامن” جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان إنه عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلا مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، قبل أن يقوم القتلة بسكب الوقود على جثثهم وأشعلوها ضاحكين، محاولين إخفاء معالم جريمتهم.

وأكدت الصحيفة ناقلة عن شهادة الشهود، أن جريمة الحرب هذه قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية”.

وأظهرت اللقطات التي حصلت عليها “الغارديان” مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013. حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

من جانبه، قال مارتن تشولوف، مراسل الغارديان في الشرق الأوسط، إن هذا الفيديو هو من أفظع ما رآه في الصراع السوري بأكمله. وقال إن هذه اللقطات “تعطينا لمحة عن جزء لم يسبق وصفه من الحرب المستمرة منذ 10 سنوات”.

مجند عثر على الفيديو بالصدفة

وفي تفاصيل الكشف عن الجريمة، بحسب ما نشرته “الغارديان”، فإنه في صباح ربيعي قبل ثلاث سنوات ، تسلم مجند جديد في إحدى الميليشيات السورية الموالية حاسوبًا محمولًا تابعًا لأحد الأجنحة الأمنية لبشار الأسد. فتح الشاشة ونقر بفضول على ملف فيديو، وهي خطوة شجاعة بالنظر إلى العواقب إذا كان أي شخص قد ضبطه وهو يتطفل.

وقالت الصحيفة إن اللقطات كنت غير واضحة في البداية ، قبل أن تقترب من حفرة محفورة حديثًا في الأرض بين قذائف مبنيين مثقوبة بالرصاص. جثا ضابط مخابرات يعرفه على ركبتيه بالقرب من حافة الحفرة مرتديا زيا عسكريا وقبعة صيد ، وهو يلوح ببندقية هجومية ويصدر أوامر بالنباح.

الخوف والرعب يتملكان المجند

وأوضحت الصحيفة، إن رجل الميليشيا المبتدئ قد تجمد في حالة من الرعب مع انتشار المشهد: تم اقتياد رجل معصوب العينين من مرفقه وطلب منه الركض نحو الحفرة العملاقة التي لم يكن يعلم أنها تقع أمامه. كما أنه لم يتوقع دوي الرصاص في جسده المفلطح بينما كان يسقط على كومة من القتلى تحته. واحدًا تلو الآخر ، تبعه المزيد من المعتقلين المطمئنين ؛ قيل للبعض إنهم كانوا يركضون من قناص قريب ، بينما تعرض البعض الآخر للسخرية والإيذاء في اللحظات الأخيرة من حياتهم. بدا أن الكثيرين يعتقدون أن قتلتهم يقودونهم بطريقة ما إلى بر الأمان.

إشعال النار في الجثث

وعندما تم القتل ، مات ما لا يقل عن 41 رجلاً في مقبرة جماعية في ضاحية التضامن بدمشق ، وهي جبهة قتال في ذلك الوقت في الصراع بين الزعيم السوري والمتمردين الذين اصطفوا ضده. إلى جانب أكوام التراب المتكدسة التي ستُستخدم قريبًا لإنهاء المهمة ، سكب القتلة الوقود على الرفات وأشعلوها ، ضاحكين وهم يتسترون حرفياً على جريمة حرب على بعد عدة أميال فقط من مقر السلطة في سوريا. تم ختم تاريخ الفيديو بتاريخ 16 أبريل 2013.

وقالت الصحيفة إن شعور بالغثيان قد ساد لدى المجند ، الذي قرر على الفور أن اللقطات بحاجة إلى المشاهدة في مكان آخر. قاده هذا القرار ، بعد ثلاث سنوات ، في رحلة محفوفة بالمخاطر من واحدة من أحلك اللحظات في تاريخ سوريا الحديث إلى الأمان النسبي في أوروبا. حيث أوصله إلى اثنين من الأكاديميين الذين أمضوا سنوات في محاولة نقله – المصدر الرئيسي في التحقيق – إلى بر الأمان مع تحديد الرجل الذي قاد المذبحة وإقناعه بالاعتراف بدوره.

وأكدت الصحيفة على إنها قصة جريمة حرب ، تم الاستيلاء عليها في الوقت الفعلي ، من قبل أحد أشهر منفذي النظام السوري ، الفرع 227 من جهاز المخابرات العسكرية في البلاد. والتي توضح أيضًا الجهود المضنية لقلب الطاولة على مرتكبيها – بما في ذلك كيفية قيام باحثين في أمستردام خداع أحد أكثر ضباط الأمن شهرة في سوريا من خلال غروره على الإنترنت وأغرياه لإفشاء الأسرار الشريرة لحرب الأسد.

لقد ألقى عملهم الضوء بشكل غير مسبوق على الجرائم التي كان يُعتقد سابقًا أن النظام ارتكبها على نطاق واسع في ذروة الحرب السورية ، لكنه دائمًا ما ينكر أو يُلقى باللوم على الجماعات المتمردة والجهاديين.

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