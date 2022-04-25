سعي إماراتي لتحويل البلاد كوجهة للكازينوهات العالمية

وطن – أكد تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC عربية” بأن الإمارات تسعى لأن تكون وجهة مقصودة للكازينوهات العالمية.

ووفقا للتقرير، فإنه مع اعتبار عدد الدول التي تسمح بالكازينوهات في العالم العربي قليلا، باستثناء لبنان الذي يسمح للسكان والأجانب بدخول الكازينو. والمغرب الذي يسمح بجميع أشكال القمار، على عكس مصر وتونس، اللتان تحصران ارتياده بالأجانب فقط، يمكن للإمارات أن تكون السوق الكبير التالي، وهنا تأتي دور إمارة رأس الخيمة الهادئة: وهي واحدة من أصغر الإمارات السبع.

من خلال ماسبق، أعلنت الإمارة في يناير/ كانون الثاني الماضي عن صفقة مع منتجعات وين في لاس فيغاس لبناء منتجع متكامل على جزيرة المرجان، وهي أرخبيل صغير، من صنع الإنسان، يشبه نخلة الجميرة الشهيرة على ساحل دبي.

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الخيار لمواجهة سياسات سعودية

وأشارت “بي بي سي” إلى أن الإمارات تتجه نحو هذا الخيار بعد أن اتجهت السعودية نحو نقل الشركات الأجنبية مقراتها الرئيسية إلى المملكة (بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة) بحلول عام 2024 إذا كانت ترغب في المشاركة في فرص الاستثمار الحكومية السعودية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع الإمارات للتحرك سريعاً كي تحافظ على موقعها، وتحديداً دبي التي احتلت موقع الريادة في مجال الاستثمارات الأجنبية منذ عقود. فيما تركز أبوظبي على منتجعات الألعاب التي قد تكون الحل لذلك، بخسب المصدر ذاته.

ومن الممكن أن تستفيد الإمارات من توجه مشغلي الكازينو الكبار إلى دول جديدة بحثًا عن أسواق ذات إمكانات كبيرة، في ظل تشبع سوق الولايات المتحدة وعدم انفتاح ماكاو أمام منح امتيازات جديدة.

وأعلنت الإمارة في كانون الثاني/ يناير الماضي عن صفقة مع

” في لاس فيغاس لبناء منتجع متكامل على جزيرة المرجان، وهي أرخبيل صغير، من صنع الإنسان، يشبه نخلة الجميرة الشهيرة على ساحل دبي.

وتشارك “وين” الأجنبية في هذا المشروع مع مجموعة مرجان هولدينغ المحلية، التي تمتلك وتدير سلسلة من الفنادق والأصول الترفيهية.

ليست المغامرة الأولى

ولفت الموقع إلى انه ليست هذه المرة الأولى التي يغامرُ فيها مشغلُ كازينو كبير- وهنا نعني “وين”- بدخول الإمارات الخليجية، حيث المقامرة غير قانونية. لكن الجديد في صفقة “وين” هو أنها تضمنت صراحةً خططًا لتطوير “منطقة للألعاب”.

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وأشار إلى أن كلمة “ألعاب” هنا غير واضحة، فهي قد تعني كازينو بروليت وطاولات بلاك جاك.. أو ربما شيئًا أكثر براءة كأنشطة الرياضات الإلكترونية.

ويقدر المحللون أن تولد “وين” عائدات استثمارات بنسبة 20 بالمئة على الأقل في مشروع جزيرة المرجان، بحسب معلومات حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء.

لكن المطوّرين يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص منتجع متكامل من دائرة تنظيم الترفيه والألعاب المنشأة حديثًا، والتابعة لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة.

غالبًا ما يستخدم مصطلح “المنتجع المتكامل” لوصف كازينو ومجمع فندقي. ويشير قرار إنشاء قسم جديد للتعامل مع مثل هذه الأماكن إلى أن نموذج منتجع “وين” قد لا يكون نموذجاً يحدث لمرة واحدة.

جميع الإمارات على خطى راس الخيمة

وبحسب التقرير، فإنه إذا سارت الأمور بسلاسة، فإن من المتوقع أن تحذو الإمارات الأخرى حذو رأس الخيمة، وعلى رأسها دبي.

من جانبها، أعلنت شركة سيزرز للترفيه عن تقييم الفرص ذات الصلة في دبي. حيث إن هناك حالياً فندقًا غير مخصص للألعاب.

ونقلت “بي بي سي” عن المدير الإقليمي لـ”سيزرز بالاس” في دبي قوله إن مؤسسته مهتمة بالأمر. لكنه لفت إلى أنه لم يتم التحضير لأي شيء بعد.

وأضاف كوستا: “لم تقدم أي طلبات بعد. هناك تكهنات بخصوص دبي فقط. وحدها رأس الخيمة أعلنت عن خطط لذلك. نحن مهتمون بأن يصل الدور إلى دبي مستقبلا”.