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حفيظ دراجي مصدوم من تصريح مفبرك عن “أبو تريكة” .. هل تورطت صحيفة سعودية؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
حفيظ دراجي و محمد أبوتريكة watanserb.com
حفيظ دراجي و محمد أبوتريكة

وطن – نفى حفيظ دراجي الإعلامي الجزائري والمذيع البارز بشبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية القطرية، صحة تصريحات قال إنها نُسبت له عن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن محمد أبوتريكة.

وكان تصريحات انتشرت على مواقع التواصل وتداولها ناشطون على نطاق واسع، ونسبوها لحفيظ دراجي، تزعم أن أبو تريكة سيعود لمصر قريبا.

تلك التصريحات التي نفاها الإعلامي الجزائري شكلا وموضوعا ووصفها بالمفبركة.

وقال في بيان توضيحي له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن):”مصدوم من هذه التصريحات المفبركة المنسوبة لي بشأن الكابتن محمد أبوتريكة المحترم.”

وشدد حفيظ دراجي على أنه ينفي “كل ما جاء في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من كلام لا يمكن أن يصدر سوى على لسان صاحبه دون الحاجة إلى وسيط.”

وكانت تلك التصريحات التي نفاها دراجي جاءت عبر صفحة “ستاد الأهلي” بفيسبوك. والتي بدورها نسبت تلك الأنباء لصحيفة “الرياضية” السعودية. وقالت إن دراجي أدلى لها بتلك المعلومات عن أبوتريكة.

التصريحات المفبركة تلك والتي طالعتها (وطن) تزعم أن نجم النادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، سيعود إلى مصر بداية يوليو المقبل.

التصريحات المفبركة أيضا زعمت أن دراجي ذكر أن أبوتريكة قال له، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أخبره بأنه سيكون له مهام بالأهلي فور عودته وأنه يثق فى وطنية أبوتريكة.

كما نسبت تلك التصريحات المفبركة لحفيظ دراجي، قوله إن “أبوتريكة مصري مخلص وعاشق لمصر ويحب ترابها ويقدر جيشها ويفخر به. وطوال وجوده فى قطر ونعلم جميعاً العداء والخلافات بين القاهرة والدوحة لم ينجر مهاترات التطاول على مصر ورموزها أو جيشها.”

محمد أبوتريكة غادر مصر احتجاجاً على انقلاب السيسي

ومعروف أن الكابتن محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، يعيش في العاصمة القطرية الدوحة منذ سنوات، بعد أن غادر مصر لاعتراضه على الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، عام 2013.

وتفنن النظام المصري في قمع أبوتريكة والتضييق عليه منذ مغادرته البلاد. بداية من مصادرة ممتلكاته ووضعه على قوائم الإرهاب. ومرورا بمنعه من حضور جنازة والده أو دفنه وكذلك منع والدته من السفر.

ولمع نجم أبوتريكة على “بي إن سبورت” منذ انضمامه لفريق التحليل بها. وله عدة مواقف أخلاقية وإنسانية على شاشة القناة لاقت تفاعلا كبيرا من محبيه بمصر والوطن العربي.

(المصدر: وطن – متابعات)

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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