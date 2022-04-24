5 تأثيرات تظهر على أجسامنا عند انعدام ممارسة العلاقة الحميمة

وطن– ما مدى صحة أننا يمكن أن نمرض أو نعاني من مشاكل في القلب أو من تقلبات مزاجية، ببساطة لأننا نتخلى عن ممارسة الجنس؟

ربما نفكر في الأمر أكثر من مرة، هل يمكن لجسمنا أن يرفض فكرة أننا ننسى الجنس ونبدأ في إحداث آثار سلبية مثل التوتر والألم وحتى الحزن؟ صدق أو لا تصدق، هناك طرق مختلفة نتفاعل بها عندما نضع هذه الأنواع من المواجهات جانبًا.

لهذا السبب، تحدث مجلة “فيدا سانا” الإسبانية عن بعض الآثار التي تحدث في جسمك نتيجة قلة النشاط الجنسي.

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ضعف في الأعضاء التناسلية

لقد ثبت أن عدم ممارسة الجنس له عواقب على الأعضاء التناسلية لكل من الرجال والنساء. يمكن أن يتعرض الرجل لمشكلة ضعف الانتصاب، لأن الجماع يحميه من الإصابة بالعجز الجنسي.

في المقابل، تتعرض النساء لخطر فقدان مرونة المهبل وحتى الضمور، ما ينتج عنه حساسية أقل ويؤدي إلى مزيد من الألم أثناء الجماع.

نشعر بمزيد من التوتر.

وفق ترجمة “وطن”، عندما نتوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة يزداد التوتر والقلق. لأن الجنس يساعدنا على الاسترخاء وممارسته بشكل متكرر يساهم في تحسين صحتك الجسدية والعاطفية. بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار مستويات ضغط الدم لديك.

زيادة خطر الاصابة بنوبة قلبية

ممارسة العلاقة الحميمة، تساعد على العناية بقلبك.

ويعتبر النشاط الجنسي من أفضل تمارين القلب والأوعية الدموية التي يمكننا ممارستها، لأنه يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

أولئك الذين يمارسون العفة يزيدون من احتمالية المعاناة من مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

سرطان

التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة، يعتبر عاملاً من عوامل الخطر للإصابة بسرطان البروستاتا.

وقد أكدت الأبحاث أن القذف المتكرر، أي أقل من خمس مرات في الأسبوع ، يساعد في الوقاية من المرض.

يمكن أن تصبح بدينا

أشارت دراسة أجرتها جامعة ألاباما إلى أنه مقابل كل عشر دقائق من ممارسة العلاقة الحميمة، يتم حرق ما يقرب من 40 سعرًا حراريًا.

بالإضافة إلى مساعدتنا في الحصول على جسم أكثر تناسقًا.

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