السبت, أبريل 23, 2022
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رياضة

موراتا يكشف سبب عدم انتقاله إلى صفوف برشلونة 

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موراتا يكشف سبب عدم انتقاله إلى برشلونة watanserb.com
موراتا يكشف سبب عدم انتقاله إلى برشلونة

وطن – كشف النجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن سبب عدم انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي.

انتقال موراتا إلى برشلونة

وقال نجم فريق يوفنتوس المعار ألفارو موراتا، في تصريح صحفي عبر صحفية ” فوتبول” الإيطالية، عن سبب عدم انتقاله إلى نادي برشلونة، قائلاً: ” كان هناك العديد من الخيارات أمامي، لكنني تحدثت مع المدرب لأنني مررت بهذا الشيء مع أندية أخرى. وأقنعني في البقاء مع الفريق”.

وأردف موراتا، ” أنا لست مهاجماً جسدياً، ولكنني أحتاج إلى المساحة من أجل الركض. كما أن المدرب أليغري أخبرني بأن يوفنتوس كان على وشك التعاقد مع مهاجم جديد، ولذلك سألعب كمهاجم داعم له وأغلقوا كل الأبواب”.

مغادرة يوفنتوس 

ورد ألفارو موارتا عن سؤال التفكير في الرحيل عن السيدة العجوز. والذهاب إلى أحد الدوريات مثل الدوري الإنجليزي، قائلاً: ” من حسن الحظ أن زوجتي وأولادي مستعدون للتفكير في سعادتي”.

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اهتمام أرسنال

وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية، عن اهتمام نادي أرسنال “المدفعجية” في التعاقد في النجم الإسباني ألفارو موراتا صاحب ال29 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كما وينتهي عقد إعارة أتلتيكو مدريد للنجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف نادي يوفنتوس. الصيف المقبل، إلا أن الأخير لا يفكر في التوقيع مع اللاعب بعقد دائم مقابل 35 مليون يورو.

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة قوية قادمة أمام ساسولو، الإثنين، في منافسات الجولة ال34. من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 63 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر ميلان برصيد 71 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + فوتبول + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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