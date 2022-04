موراتا يكشف سبب عدم انتقاله إلى صفوف برشلونة 

وطن – كشف النجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن سبب عدم انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال نجم فريق يوفنتوس المعار ألفارو موراتا، في تصريح صحفي عبر صحفية ” فوتبول” الإيطالية، عن سبب عدم انتقاله إلى نادي برشلونة، قائلاً: ” كان هناك العديد من الخيارات أمامي، لكنني تحدثت مع المدرب لأنني مررت بهذا الشيء مع أندية أخرى. وأقنعني في البقاء مع الفريق”.

Juventus striker Alvaro Morata confirms that Massimiliano Allegri persuaded him to stay at the club in January and is prepared to face what the future has in store for him. https://t.co/ZcA3Mwcgn7 #Juve #Juventus #Morata #Barcelona #AFC #Calcio #SerieA #Transfers

— footballitalia (@footballitalia) April 22, 2022