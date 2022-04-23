موراتا يكشف سبب عدم انتقاله إلى صفوف برشلونة 

وطن – كشف النجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن سبب عدم انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي.

انتقال موراتا إلى برشلونة

وقال نجم فريق يوفنتوس المعار ألفارو موراتا، في تصريح صحفي عبر صحفية ” فوتبول” الإيطالية، عن سبب عدم انتقاله إلى نادي برشلونة، قائلاً: ” كان هناك العديد من الخيارات أمامي، لكنني تحدثت مع المدرب لأنني مررت بهذا الشيء مع أندية أخرى. وأقنعني في البقاء مع الفريق”.

Juventus striker Alvaro Morata confirms that Massimiliano Allegri persuaded him to stay at the club in January and is prepared to face what the future has in store for him. https://t.co/ZcA3Mwcgn7 #Juve #Juventus #Morata #Barcelona #AFC #Calcio #SerieA #Transfers — footballitalia (@footballitalia) April 22, 2022

وأردف موراتا، ” أنا لست مهاجماً جسدياً، ولكنني أحتاج إلى المساحة من أجل الركض. كما أن المدرب أليغري أخبرني بأن يوفنتوس كان على وشك التعاقد مع مهاجم جديد، ولذلك سألعب كمهاجم داعم له وأغلقوا كل الأبواب”.

مغادرة يوفنتوس

ورد ألفارو موارتا عن سؤال التفكير في الرحيل عن السيدة العجوز. والذهاب إلى أحد الدوريات مثل الدوري الإنجليزي، قائلاً: ” من حسن الحظ أن زوجتي وأولادي مستعدون للتفكير في سعادتي”.

تحدث الاعب الاسباني الفارو موراتا عن اسباب عدم تعاقده مع برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي. وقد أكد الاعب بأن اليغري مدرب يوفنتوس هو من أقنعه بالبقاء وأكد له أهميته بفريق السيدة العجوز. — Barcelona orange (@AboodcoH) April 23, 2022

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اهتمام أرسنال

وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية، عن اهتمام نادي أرسنال “المدفعجية” في التعاقد في النجم الإسباني ألفارو موراتا صاحب ال29 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كما وينتهي عقد إعارة أتلتيكو مدريد للنجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف نادي يوفنتوس. الصيف المقبل، إلا أن الأخير لا يفكر في التوقيع مع اللاعب بعقد دائم مقابل 35 مليون يورو.

سكاي سبورت | آرسنال قدم 30 مليون يورو لـ أتليتكو مدريد من أجل الفارو موراتا pic.twitter.com/14CViM9L2G — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) April 21, 2022

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة قوية قادمة أمام ساسولو، الإثنين، في منافسات الجولة ال34. من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 63 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر ميلان برصيد 71 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + فوتبول + تويتر)

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