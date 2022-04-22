لحظة إسقاط مروحيتين روسيتين في آن واحد بصواريخ “ستينغر” في ماريوبول (شاهد)

وطن – كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تمكن قواتها من إسقاط مروحيتين روسيتين هجوميتين بصواريخ “ستينغر” بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة بها مقطع فيديو قصير يوثق لحظة إسقاط المروحية الروسية: “أسقط المظليون الأوكرانيون طائرة هليكوبتر روسية بواسطة ستينغر. وعندما وصلت المروحية الثانية، أسقطتها قوات المارينز. القوات المسلحة الأوكرانية قوية ، على الأرض وفي الجو”.

Military brotherhood. On April 21st, Ukrainian paratroopers shot down a russian helicopter with a Stinger. And when the second helicopter arrived, it was shot down by Marines. Ukrainian Armed Forces are strong, both on the ground and in the air. pic.twitter.com/lQVPopEQ5c — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 21, 2022

ماريوبول تشهد معارك عنيفة

وتشهد ماريوبول، التي كان يقطنها 400 ألف نسمة وشهدت أعنف المعارك في الحرب منذ بدء الغزو الروسي، أسوأ أزمة إنسانية أيضا.

ووفقا للتقديرات الأوكرانية، لقي عشرات الآلاف من المدنيين حتفهم في ماريوبول. وتقدر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الضحايا المدنيين بالآلاف على الأقل.

وتحصن المقاتلون الأوكرانيون داخل مجمع آزوفستال للصلب بفضل مبانيه الضخمة والثكنات والأنفاق تحت الأرض.

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بوتين يعلن السيطرة على ماريوبول

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة ماريوبول، باستثناء موقع واحد فقط.

وخلال استقباله لوزير الدفاع سيرغي شويغو أمر “بوتين” قواته بعدم اقتحام مصنع الصلب وهو آخر معقل أوكراني متبق في مدينة ماريوبول المحاصرة وإغلاقها “بحيث لا تمر حتى ذبابة من خلالها”.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال لقاء بثه التلفزيون، لبوتين إن مصنع الصلب مترامي الأطراف آزوفستال، حيث تتحصن القوات الأوكرانية “مغلق بشكل آمن”. مضيفا أن بقية المدينة “تم تحريرها”، وهو ما أشاد به بوتين بأنه “نجاح”.

بوتين يأمر بمنع مرور أي ذبابة لمجمع آزوفستال

وأبلغ الرئيس الروسي وزير الدفاع أيضا أنه يريد محاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في موقع آزوفستال لأن شن هجوم سيكلف الكثير من الأرواح، إذ إن المنطقة تتألف من شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض.

بينما قال بوتين: “أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب. أطلب إلغاؤه”. وتابع “يجب أن نفكر … في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا، ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض”.

بينما تابع: “يجب إغلاق هذه المنطقة بأكملها بحيث لا ندع ذبابة واحدة تمر”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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