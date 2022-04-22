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لحظة إسقاط مروحيتين روسيتين في آن واحد بصواريخ “ستينغر” في ماريوبول (شاهد)

بواسطة
سالم حنفي
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إسقاط مروحيتين روسيتين watanserb.com
إسقاط مروحيتين روسيتين هجوميتين بصواريخ "ستينغر" بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة

وطن – كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تمكن قواتها من إسقاط مروحيتين روسيتين هجوميتين بصواريخ “ستينغر” بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة بها مقطع فيديو قصير يوثق لحظة إسقاط المروحية الروسية: “أسقط المظليون الأوكرانيون طائرة هليكوبتر روسية بواسطة ستينغر. وعندما وصلت المروحية الثانية، أسقطتها قوات المارينز. القوات المسلحة الأوكرانية قوية ، على الأرض وفي الجو”.

ماريوبول تشهد معارك عنيفة

وتشهد ماريوبول، التي كان يقطنها 400 ألف نسمة وشهدت أعنف المعارك في الحرب منذ بدء الغزو الروسي، أسوأ أزمة إنسانية أيضا.

ووفقا للتقديرات الأوكرانية، لقي عشرات الآلاف من المدنيين حتفهم في ماريوبول. وتقدر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الضحايا المدنيين بالآلاف على الأقل.

وتحصن المقاتلون الأوكرانيون داخل مجمع آزوفستال للصلب بفضل مبانيه الضخمة والثكنات والأنفاق تحت الأرض.

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بوتين يعلن السيطرة على ماريوبول

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة ماريوبول، باستثناء موقع واحد فقط.

وخلال استقباله لوزير الدفاع سيرغي شويغو أمر “بوتين” قواته بعدم اقتحام مصنع الصلب وهو آخر معقل أوكراني متبق في مدينة ماريوبول المحاصرة وإغلاقها “بحيث لا تمر حتى ذبابة من خلالها”.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال لقاء بثه التلفزيون، لبوتين إن مصنع الصلب مترامي الأطراف آزوفستال، حيث تتحصن القوات الأوكرانية “مغلق بشكل آمن”. مضيفا أن بقية المدينة “تم تحريرها”، وهو ما أشاد به بوتين بأنه “نجاح”.

بوتين يأمر بمنع مرور أي ذبابة لمجمع آزوفستال

وأبلغ الرئيس الروسي وزير الدفاع أيضا أنه يريد محاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في موقع آزوفستال لأن شن هجوم سيكلف الكثير من الأرواح، إذ إن المنطقة تتألف من شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض.

بينما قال بوتين: “أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب. أطلب إلغاؤه”. وتابع “يجب أن نفكر … في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا، ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض”.

بينما تابع: “يجب إغلاق هذه المنطقة بأكملها بحيث لا ندع ذبابة واحدة تمر”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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