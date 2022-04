لحظة إسقاط مروحيتين روسيتين في آن واحد بصواريخ “ستينغر” في ماريوبول (شاهد)

وطن – كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تمكن قواتها من إسقاط مروحيتين روسيتين هجوميتين بصواريخ “ستينغر” بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة بها مقطع فيديو قصير يوثق لحظة إسقاط المروحية الروسية: “أسقط المظليون الأوكرانيون طائرة هليكوبتر روسية بواسطة ستينغر. وعندما وصلت المروحية الثانية، أسقطتها قوات المارينز. القوات المسلحة الأوكرانية قوية ، على الأرض وفي الجو”.

Military brotherhood. On April 21st, Ukrainian paratroopers shot down a russian helicopter with a Stinger. And when the second helicopter arrived, it was shot down by Marines. Ukrainian Armed Forces are strong, both on the ground and in the air. pic.twitter.com/lQVPopEQ5c

