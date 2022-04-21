نسرين طافش راقصة على الشاشة وواعظة دينية محتشمة على صفحتها!

وطن– حولت الفنانة السورية نسرين طافش، حسابها في “تويتر”، إلى مصدر للمواعظ الدينية، بينما تجسد دور راقصة شرقية في مسلسلها “جوقة عزيزة”.

مواعظ وحكم

وتستعرض نسرين طافش خلال الشهر الكريم، أزياءها المحتمشة على غير العادة، مرفقةً إياها بمواعظ ونصائح وحكم.

ففي أحد التغريدات، ظهرت الفنانة السورية بقفطان مغربي بيج، وعقبت: ” من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين والآخر ، أنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ “.

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من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين والآخر ، أنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ .#جلال_الدين_الرومي 🌙 pic.twitter.com/IwdZi2oiyz — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 20, 2022

وبجلسة تصوير بنفس القفطان، هنأت نسرين متابعيها ببدء العشر الأواخر من رمضان، وكتبت: “عواشركم مبروكة”.

توضأ بالمحبة

واستمرت طافش بنشر اقتباسات الشاعر وعالم الفقه جلال الدين الرومي، فكتبت في تغريدة أخرى: ” توضّأ بالمحبة قبل الماء ، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز .”

توضّأ بالمحبة قبل الماء ، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز .#جلال_الدين_الرومي — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 20, 2022

وكشفت نسرين أيضاً عن مساهمتها في الأعمال الخيرية، فظهرت وهي تشارك في أحد المبادرات مع جمعية “شارك البسمة”، ودعت جمهورها للتبرع.

كل شيئ ينقص حين تتم قسمته الا السعادة و الخير كل ما قسمناهم بيننا بيتضاعفو ، العطاء بحب و الرحمة بصدق تجعل الحياة أجمل ، ساعدونا عشان نوصل الخير لأكبر عدد ممكن و نفرح قلوب المحتاجين للفرح 💗 pic.twitter.com/uAZBUI7zgJ — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 19, 2022

ساعدونا لنوصل ل ١٢ الف وجبة افطار في اليوم لانو جمعية شارك البسمة قررت توصل لأكبر عدد من المحتاجين في العشوائيات و طلاب العلم الغير قادرين على إعالة نفسهم و تساعد الفين يتيم و تنشر الخير و ثقافة العمل التطوعي على مدار السنة مش بس فرمضان #خليك_النور pic.twitter.com/SzW8fQVhbo — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 19, 2022

تلك النصائح الدينية والمواعظ، جعلت متابعي نسرين يتهمونها بالتناقض، فنشروا صورها ببدلة الرقص وذكروها بأنه لا يصلح أن تكون “شيخة” وراقصة في نفس الوقت بحسب تعبيرهم.

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جوقة عزيزة

الجدير بالذكر أن مسلسل “جوقة عزيزة”، تدور أحداثه في حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا.

ويروى العمل حياة راقصة سورية تدعى عزيزة، والتي تعيش قصة حب ممنوعة بعد أن وقع في غرامها كولونيل فرنسي.

وشهدت أول حلقة في المسلسلة، أحداث عديدة، فتحدثت عن ولادة “عزيزة خوخة” التي تجسدها نسرين.

وتظهر ولادة عزيزة بطريقة غريبة، حيث كانت والدتها راقصة أنجبتها على المسرح وهي تغني وترقص. وهو ما يفسر سبب حب خوخة لمهنة الرقص.

سعيدة جداً

كما شهدت الحلقة أيضاً التعريف بأعضاء فرقة “عزيزة خوخة” الموسيقية، في مقدمتهم “حمدي” الملقّب بـ”حمّيها” ويؤدي دوره النجم السوري سلوم حداد.

وعبرت الفنانة فلسطينية الأصل، عن سعادتها البالغة بالأصداء الإيجابية التي لاقتها الحلقة الأولى المسلسل.

ونشرت طافش عبر حسابها على “انستجرام” مجموعة من صورها من العمل معقبة: “سعيدة جداً بردود فعلكم على أولى حلقات مسلسل جوقة عزيزة، ولسا ما شفتو شي. لانو قصة عزيزة خانم وجوقتها العجيبة مليانة أسرار ومفاجآت ما بتخطر عالبال”.

المسلسل من إخراج تامر إسحاق، وبطولة سلوم حداد، وأيمن رضا بجانب نسرين.

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