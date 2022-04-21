الخميس, أبريل 21, 2022
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نسرين طافش راقصة على الشاشة وواعظة دينية محتشمة على صفحتها!

تلعب نسرين دور الراقصة خوخة في مسلسل جوقة عزيزة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش راقصة على الشاشة وواعظة دينية محتشمة على صفحتها! watanserb.com
نسرين طافش

وطن– حولت الفنانة السورية نسرين طافش، حسابها في “تويتر”، إلى مصدر للمواعظ الدينية، بينما تجسد دور راقصة شرقية في مسلسلها “جوقة عزيزة”.

مواعظ وحكم

وتستعرض نسرين طافش خلال الشهر الكريم، أزياءها المحتمشة على غير العادة، مرفقةً إياها بمواعظ ونصائح وحكم.

ففي أحد التغريدات، ظهرت الفنانة السورية بقفطان مغربي بيج، وعقبت: ” من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين والآخر ، أنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ “.

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وبجلسة تصوير بنفس القفطان، هنأت نسرين متابعيها ببدء العشر الأواخر من رمضان، وكتبت: “عواشركم مبروكة”.

توضأ بالمحبة

واستمرت طافش بنشر اقتباسات الشاعر وعالم الفقه جلال الدين الرومي، فكتبت في تغريدة أخرى: ” توضّأ بالمحبة قبل الماء ، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز .”

وكشفت نسرين أيضاً عن مساهمتها في الأعمال الخيرية، فظهرت وهي تشارك في أحد المبادرات مع جمعية “شارك البسمة”، ودعت جمهورها للتبرع.

 

تلك النصائح الدينية والمواعظ، جعلت متابعي نسرين يتهمونها بالتناقض، فنشروا صورها ببدلة الرقص وذكروها بأنه لا يصلح أن تكون “شيخة” وراقصة في نفس الوقت بحسب تعبيرهم.

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جوقة عزيزة

الجدير بالذكر أن مسلسل “جوقة عزيزة”، تدور أحداثه في حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا.

ويروى العمل حياة راقصة سورية تدعى عزيزة، والتي تعيش قصة حب ممنوعة بعد أن وقع في غرامها كولونيل فرنسي.

وشهدت أول حلقة في المسلسلة، أحداث عديدة، فتحدثت عن ولادة “عزيزة خوخة” التي تجسدها نسرين.

وتظهر ولادة عزيزة بطريقة غريبة، حيث كانت والدتها راقصة أنجبتها على المسرح وهي تغني وترقص. وهو ما يفسر سبب حب خوخة لمهنة الرقص.

سعيدة جداً

كما شهدت الحلقة أيضاً التعريف بأعضاء فرقة “عزيزة خوخة” الموسيقية، في مقدمتهم “حمدي” الملقّب بـ”حمّيها” ويؤدي دوره النجم السوري سلوم حداد.

وعبرت الفنانة فلسطينية الأصل، عن سعادتها البالغة بالأصداء الإيجابية التي لاقتها الحلقة الأولى المسلسل.

ونشرت طافش عبر حسابها على “انستجرام” مجموعة من صورها من العمل معقبة: “سعيدة جداً بردود فعلكم على أولى حلقات مسلسل جوقة عزيزة، ولسا ما شفتو شي. لانو قصة عزيزة خانم وجوقتها العجيبة مليانة أسرار ومفاجآت ما بتخطر عالبال”.

المسلسل من إخراج تامر إسحاق، وبطولة سلوم حداد، وأيمن رضا بجانب نسرين.

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المصدررصد وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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