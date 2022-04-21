ميس حمدان تخرج عن صمتها بعد تشبيه عاصمة المغرب برباط الحذاء (فيديو)

وطن– خرجت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عن صمتها، وردت على اتهامها بالإساءة إلى دولة المغرب خلال برنامج المسابقات الذي تقدمه.

زلة لسان

وقالت ميس حمدان أن تشبيهها العاصمة الرباط، برباط الحذاء، لم يكن مقصوداً ومجرد زلة لسان، مطالبةً الجمهور المغربي بمسامحتها.

وتابعت في مداخلة هاتفية عبر برنامج (إي تي بالعربي): “لا أحد يعلم عشقي للمغرب، وأعتقد أن من يتابعني على السوشيال ميديا يعرف جيداً أنه لا يمرّ شهر أو شهرين بالكثير ما كون مغنية أغنية مغربية على السوشيال ميديا عندي. كذلك معظم أغاني الريلز التي أضعها عندي تكون خلفية الأغاني مغربية “.

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ووجهت الفنانة حديثها للمغاربة قائلة: “ما حصل زلة لسان فسامحوني عليها، وأنتوا حبايبي وأهلي وناسي وأنا بحبكم قوي”.

لن يتكرر أبداً

ولمحت ميس إلى أن البعض حاول الوقيعة بينها وبين الجمهور المغربي، وأردفت: “زلة لسان غير مقصودة. ومش عارفة مين يلي قاعد مركز بالكلمة بهذه الطريقة وأحب أن يوقع بيني وبينكم. وحتى ولو غير مقصودة من أحد فسامحوني أنتم حبايبي وبحبكم وبموت فيكم وماحدش يزعل مني أبدا أبداً”.

ووعدت الفنانة الأردنية بعدم تكرار الغلطة، واختتمت حديثها: “يا ريت هالموضوع يتنسى، لأن المحبة يلي بيني وبينكم أكبر بكثير من غلطة لغوية. وحفضل أغنيلكم وأضبط لهجتكم قدر المستطاع”.

وكانت ميس قد تعرضت لموجة انتقادات وهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه إليها ناشطون تهمة الإساءة إلى المغرب.

ساعة حظ

حدث الأمر حين كانت تقدم برنامج “ساعة حظ”، وفي فقرة الجغرافيا، سألت أحد المتسابقين عن عاصمة المغرب.

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لكن المتسابق تردد ولم يعرف الإجابة، فأرادت ميس مساعدته وقالت: “كيف بتربط كندرتك؟”، ليجيب: “الرباط”.

وسخر متابعون من مستوى البرامج التلفزيونية الأردنية، مؤكدين أن ميس لا تمتلك الموهبة الكافية للتقديم أو التمثيل أو حتى الغناء. وأنها تركض وراء الشهرة فقط دون هدف.

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