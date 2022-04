“بوتين” يأمر وزير الدفاع: “لا تدعوا ذبابة واحدة تمر” في هذا الموقع!

وطن – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة ماريوبول، باستثناء موقع واحد فقط.

وخلال استقباله لوزير الدفاع سيرغي شويغو أمر “بوتين” قواته بعدم اقتحام مصنع الصلب وهو آخر معقل أوكراني متبق في مدينة ماريوبول المحاصرة وإغلاقها “بحيث لا تمر حتى ذبابة من خلالها”.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال لقاء بثه التلفزيون، لبوتين إن مصنع الصلب مترامي الأطراف آزوفستال، حيث تتحصن القوات الأوكرانية “مغلق بشكل آمن”. مضيفا أن بقية المدينة “تم تحريرها”، وهو ما أشاد به بوتين بأنه “نجاح”.

وأبلغ الرئيس الروسي وزير الدفاع أيضا أنه يريد محاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في موقع آزوفستال لأن شن هجوم سيكلف الكثير من الأرواح، إذ إن المنطقة تتألف من شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض.

وقال بوتين: “أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب. أطلب إلغاؤه”. وتابع “يجب أن نفكر … في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا، ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض”.

بينما تابع: “يجب إغلاق هذه المنطقة بأكملها بحيث لا ندع ذبابة واحدة تمر”.

