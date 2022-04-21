الخميس, أبريل 21, 2022
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الهدهد

“بوتين” يأمر وزير الدفاع: “لا تدعوا ذبابة واحدة تمر” في هذا الموقع!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بوتين watanserb.com
القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على مدينة ماريوبول

وطن – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة ماريوبول، باستثناء موقع واحد فقط.

وخلال استقباله لوزير الدفاع سيرغي شويغو أمر “بوتين” قواته بعدم اقتحام مصنع الصلب وهو آخر معقل أوكراني متبق في مدينة ماريوبول المحاصرة وإغلاقها “بحيث لا تمر حتى ذبابة من خلالها”.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال لقاء بثه التلفزيون، لبوتين إن مصنع الصلب مترامي الأطراف آزوفستال، حيث تتحصن القوات الأوكرانية “مغلق بشكل آمن”. مضيفا أن بقية المدينة “تم تحريرها”، وهو ما أشاد به بوتين بأنه “نجاح”.

وأبلغ الرئيس الروسي وزير الدفاع أيضا أنه يريد محاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في موقع آزوفستال لأن شن هجوم سيكلف الكثير من الأرواح، إذ إن المنطقة تتألف من شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض.

وقال بوتين: “أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب. أطلب إلغاؤه”. وتابع “يجب أن نفكر … في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا، ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض”.

بينما تابع: “يجب إغلاق هذه المنطقة بأكملها بحيث لا ندع ذبابة واحدة تمر”.

في حين يحرم استمرار سيطرة الأوكرانيين على المصنع، الذي يضم ألفي جندي أوكراني حسب وزير الدفاع الروسي، روسيا من إعلان النصر الكامل في ماريوبول.

كما وعد بوتين بضمان سلامة من يستسلمون منهم. وقال: “اقترح مرة أخرى على كل الذين لم يلقوا أسلحتهم أن يفعلوا ذلك، والجانب الروسي يضمن سلامتهم ومعاملتهم بكرامة”.

ويمثل الاستيلاء على المدينة أهمية استراتيجية ورمزية معا.

وتشير تصريحات بوتين وشويغو إلى تغيير في الاستراتيجية نحو ماريوبول، حيث بدت روسيا في السابق عازمة على الاستيلاء على كل شبر في المدينة.

ولم يتضح ما يعنيه ذلك عمليا على الأرض، حيث لم يصدر تعليق من أي مسؤول أوكراني على تصريحات بوتين وشويغو الأخيرة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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