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حياتنا

ماذا تفعل ميا خليفة في المسلسل السوري “كسر عضم”؟

ميا خليفة ليست الشخصية الوحيدة التي ذكرها المسلسل وأثار الجدل

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ماذا تفعل ميا خليفة في المسلسل السوري
ميا خليفة ليست الشخصية الوحيدة التي ذكرها المسلسل وأثار الجدل

وطن– أثار مسلسل “كسر عضم” السوري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ذكر اسم الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة.

بنات ليل!

وتظهر إحدى الممثلات في المشهد، وهي تجسد دور فتاة ليل، وتضع نظارات مميزة، لتقوم زميلتها في المهنة بتشبيهها بـ”ميا خليفة”.

وبينما انتقد البعض المشهد، رأى آخرون أنه منطقي في سياق المسلسل، وجاء في التعليقات: ” بنات ليل عمين بدكن يحكوا؟ عن جيفارا ولا عن نزار قباني”.

ووافقه آخر الرأي ساخراً: ” خلينا نكون منطقيين، يعني بنات عم يشتغلوا بالدعارة بدهن يحكوا عن التعليم والمناهج وطرائق التدريس مثلاً !؟”.

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انتقادات وسخرية

وتابع: “بعدين هني ما اغتابوها أو حكوا عليها بالعاطل بالعكس قالت عنها الزميلة يعني في احترام لشرف المهنة”.

ودافعت أخرى عن المسلسل قائلة: ” هلق هاد يلي زعلكون … لأن مافيه ولا حديث ولا مشهد أباحي غير ذكر هالاسم”.

وبنفس الطريقة، كتبت متابعة غاضبة: ” يا الله شو الحل مع هدول الناس يلي عم ينتقدوا وما بيقدروا يشوفوا نجاح لاحد غيرهم.  المسلسل في غاية الروعة من كل الجوانب بدءً من السيناريو مرورا باداء الممثلين الرائع وانتهاء بالمخرجة رشا شربتجي المبدعة ..اتقوا الله يا ناس ماصدقنا رجعت الدراما السورية لمكانتها !”.

وأكدت أخرى بأن ميا خليفة معروفة، ولا تحتاج المسلسل لإبرازها. وعقبت ساخرة: ” شرفاء مكة ماكانوا بيعرفوها. تعرفوا عليها بعد ما انذكر اسما. ماعليكن مواخذة مابتعرفوا الحرام غير اذا انذكر بالمسلسلات”.

مايك فغالي

وفي سياق متصل، اتهم المسلسل  في أحد مشاهده، المنجم اللبناني مايك فغالي بأنه يخدع الناس بتوقعاته.

وأشار المشهد إلى أن فغالي يتواطأ مع الإعلام المحلي الذي ظهر من خلاله  لخداع المواطنين.

وتداول البعض تصريحات على لسان المنجم اللبناني، بنيته رفع دعوى قضائية ضد المسلسل، و ونسب له تصريح :”الدراما السورية فاشلة وتحاول استعادة بريقها بالهجوم علي. سأرفع دعوى ذم وقدح على مسلسل كسر عضم”.

لكن فغالي أكد أن الأمر عار عن الصحة، ولم يصدر منه هكذا تصريح. مؤكداً عدم نيته رفع أي دعوى قضائية ضد المسلسل.

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المصدروطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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