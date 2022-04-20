جنود شيشانيون يهتفون بكلمات “القذافي” أثناء عملية تمشيط ماريوبول

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجنود موالين للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أثناء تمشيط مدينة ماريوبول الأوكرانية، وهم يرددون شعارات استخدمها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد الثورة الشعبية التي اندلعت ضده في 15 فبراير/شباط 2011.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ردد الجنود الشيشان أثناء عملية التمشيط في ماريوبول مفردات قالها القذافي في إحدى أشهر خطاباته وهي: “بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة”.

قاديروف يعلن السيطرة على ماريوبول

يشار إلى أن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، قد أعلن، الثلاثاء، أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة “ماريوبول”، الساحلية المحاصرة. موضحا أنهم تمكنوا من السيطرة على مصنع “أزوفستال”، الذي يتحصن فيه الجنود الأوكرانيون بالمدينة.

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وفي وقت سابق، الثلاثاء، منحت القوات الروسية، نظيرتها الأوكرانية المتواجدة في مدينة ماريوبول، مهلة جديدة للتخلي عن المقاومة، داعية إياهم إلى إلقاء السلاح فورا. فيما طالبت وزارة الدفاع الروسية حكومة كييف بضرورة إصدار أوامر مماثلة للمقاتلين المتواجدين في المدينة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن هؤلاء المقاتلين يواجهون وضعا كارثيا، وأن حكومتهم لن تسمح لهم بالاستسلام، لذلك طالبت إياهم بضرورة تنفيذ ذلك طوعا.

ولم تشر وزارة الدفاع الروسية إلى أي هجوم جديد. إلا أنها حذرت من أن لديها إثباتات مباشرة بأن الحكومة الأوكرانية تستعد لتنفيذ جرائم جديدة، بحسب وصفها.

أهمية ماريوبول الاستراتيجية

وتعد ماريوبول هدفًا استراتيجيًّا بالنسبة إلى روسيا، ومنها أن المدينة تشكل القلب النابض للنشاط البحري التجاري الأوكراني، والسيطرة عليها يعني السيطرة على نحو 80 بالمئة من ساحل أوكرانيا على البحر الأسود؛ وحسب الخبراء هناك نقاط أخرى تسعى إليها موسكو من خلال تلك المدينة.

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صعوبة الأوضاع في ماريوبول

وتقول وزارة الدفاع الأوكرانية إن الوضع في مدينة ماريوبول أصبح صعبًا للغاية. موضحة أن القوات الروسية لم تسيطر بالكامل على المدينة لكنها في الطريق إلى تدميرها. فيما دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، موسكو لفتح ممرات إنسانية من المدينة وآزوفستال.

بينما تعد ماريوبول موطنًا لمجموعات أوكرانية مسلحة بعيدًا عن الجيش، تطلق على نفسها اسم “كتيبة آزوف” نسبة إلى بحر آزوف الذي تقع عليه ماريوبول. وتضم هذه الكتيبة متطرفين يمينيين بينهم نازيون جدد، حسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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