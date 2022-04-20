ترامب يطلب من “زيلينسكي” الإجتماع مع بوتين لحل مشاكلهم .. ردة فعله “غريبة”!

وطن – ظهر مرة أخرى على تويتر مقطع فيديو قديم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو ينظر للرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بنظرة كلها اشمئزاز بعد أن طلب منه هذا الأخير بأن “يجتمع” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل “مشاكلهم”.

وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”، تم التقاط هذا الفيديو خلال اجتماع بين زيلينسكي وترامب في 25 سبتمبر 2019 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في ذلك الوقت، تصدر هذا الاجتماع عناوين الأخبار لأسباب أخرى، منها المكالمة الهاتفية التي جرى تسريبها بين زيلينسكي وترامب والتي طلب فيها هذا الأخير إجراء تحقيق بشأن خصمه جو بايدن ومعرفة المزيد عن نجله، هانتر بايدن.

تم نشر الفيديو في الأول من قبل الصحفي آرون روبار في عام 2019، وأعيد نشره مؤخرا من قبل المؤرخة والأستاذة في كلية بوسطن هيذر كوكس ريتشاردسون.

OMG — get a load of the look on Zelensky's face as Trump tells him, "I really hope that you and President Putin can get together and solve your problem." pic.twitter.com/IIefxLdXvB — Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2019

وبمجرد نشره، تمت إعادة نشر التغريدة أكثر من 6000 مرة وأعجب بها حوالي 26000 شخص.

كما تمت مشاهدة الفيديو الأصلي الذي نشره الصحفي آرون روبار أكثر من 2.4 مليون مرة.

ردة فعل زيلينسكي

في المقطع الفيديو، يميل ترامب تجاه زيلينسكي ويقول له بصوت عالٍ “آمل حقًا أن تجتمع أنت والرئيس بوتين لحل مشكلتك.”

في ذلك الوقت، شاركت القوات الروسية في مناوشات عسكرية طفيفة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

وأضاف ترامب لزيلينسكي “سيكون هذا انجازا هائلا. وأنا أعلم أنك تحاول القيام بذلك.”

لينظر إليه زيلينسكي بصدمة وبنظرة كلها واشمئزاز ولا تستجيب.

كما تم أيضًا إعادة نشر نسخ مكبرة من المقطع على نطاق واسع على تويتر. مما يُظهر صورة أوضح لردة فعل زيلينسكي.

مساءلة ترامب

خلال الجلسة نفسها في الأمم المتحدة، طلب ترامب أيضًا، بشكل رسمي، من زيلينسكي التحقيق بشأن جو وهانتر بايدن.

وفي وقت لاحق، رد زيلينسكي على أسئلة الصحفيين، قائلاً إن لديه “دولة مستقلة” ولا يمكنه الضغط على أي شخص لإجراء التحقيقات.

وقد خضع ترامب لأول مرة لإجراءات مساءلة بعد عدة أشهر من هذا الاجتماع، في ديسمبر 2019، لسعيه إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020. مع قطع المساعدات العسكرية الأساسية عن البلاد.

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