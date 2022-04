ترامب يطلب من “زيلينسكي” الإجتماع مع بوتين لحل مشاكلهم .. ردة فعله “غريبة”!

وطن – ظهر مرة أخرى على تويتر مقطع فيديو قديم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو ينظر للرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بنظرة كلها اشمئزاز بعد أن طلب منه هذا الأخير بأن “يجتمع” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل “مشاكلهم”.

وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”، تم التقاط هذا الفيديو خلال اجتماع بين زيلينسكي وترامب في 25 سبتمبر 2019 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في ذلك الوقت، تصدر هذا الاجتماع عناوين الأخبار لأسباب أخرى، منها المكالمة الهاتفية التي جرى تسريبها بين زيلينسكي وترامب والتي طلب فيها هذا الأخير إجراء تحقيق بشأن خصمه جو بايدن ومعرفة المزيد عن نجله، هانتر بايدن.

تم نشر الفيديو في الأول من قبل الصحفي آرون روبار في عام 2019، وأعيد نشره مؤخرا من قبل المؤرخة والأستاذة في كلية بوسطن هيذر كوكس ريتشاردسون.

OMG — get a load of the look on Zelensky's face as Trump tells him, "I really hope that you and President Putin can get together and solve your problem." pic.twitter.com/IIefxLdXvB

— Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2019