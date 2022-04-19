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طحنون بن زايد وراء رحلة “الأسد” للإمارات وهكذا تعمد إهانته في قصر الشاطئ!

تولى طحنون أمر جلبه وأدار زيارته لوجستيا وأمنيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
بشار الأسد في الإمارات watanserb.com
بشار الأسد في الإمارات

وطن – كشف تقرير عن وقوف مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، وراء زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأخيرة للإمارات.

وزار بشار الأسد الإمارات في 18 مارس، حيث تولى طحنون أمر جلبه وأدار زيارته لوجستيا وأمنيا، بحسب تقارير صحفية.

بشار الأسد في الإمارات ويلتقي محمد بن زايد في الإمارات watanserb.com
بشار الأسد يلتقي محمد بن زايد في الإمارات

زيارة بشار التي بدأت بدبي وانتهت في أبوظبي، كانت مثيرة بكل تفاصيلها. من ناحية التوقيت والرسالة والهدف منها المعلن وغير المعلن.

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وأثارت تقارير أيضا الشكوك بشأن نمط الاستقبال الذي أشرف عليه مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، المقرب من أخيه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

استقبال باهت في المطار

وكان استقبال الأسد في الإمارات استقبالا باهتا حيث لم يستقبله زعماء الدولة بالمطار، كعادتهم في استقبال الرؤساء واكتفوا بإرسال نائب رئيس مجلس الوزراء، منصور بن زايد آل نهيان لاستقباله.

منصور بن زايد في مقدمة مستقبلي الرئيس السوري بشار الأسد
منصور بن زايد في مقدمة مستقبلي الرئيس السوري بشار الأسد

ويأتي ذلك رغم أن الزيارة هي الأولى له منذ 11 عاما. ما اعتبره التقرير إهانة متعمدة للأسد من قبل زعماء الإمارات.

طحنون بن زايد يطلق عليه اسم “رجل الظل” وهو هادئ الطباع قليل الكلام، يعتمد عليه شقيقه محمد بن زايد حاكم الإمارات الفعلي في المهام الخاصة والسرية

وعلى غير العادة حيث تكون البداية باستقبال الشخصيات الهامة في أبوظبي، كان لقاء الأسد الأول في دبي حيث التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

زيارة بشار الأسد الإمارات watanserb.com
بشار الأسد يلتقي محمد بن راشد

حتى بعد نقل بشار الأسد لمقابلة محمد بن زايد، في قصر الشاطئ بأبوظبي، كان طحنون جالسا إلى جانبه أخيه ولي عهد أبوظبي، إلا أنه بقي موجها رأسه في اتجاه واحد دون أي التفات للأسد وكأنه غير موجود.

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وكان يظهر عليه ملامح “الاستخفاف” ببشار الأسد، لدرجة أنه لم يتفاعل مع الحديث بأي شكل من الأشكال.

كما أن زيارة الأسد للإمارات غاب عنها البروتوكولات ومراسم الاستقبال الرسمية. بما يكشف الوضع المزري الذي وصل له دكتاتور سوريا.

“رجل الظل”

ويشار إلى أن طحنون بن زايد يطلق عليه اسم “رجل الظل” وهو هادئ الطباع قليل الكلام، يعتمد عليه شقيقه محمد بن زايد حاكم الإمارات الفعلي في المهام الخاصة والسرية، ويعد ذراعه اليمين.

والفترة الماضية أجرى طحنون عدة زيارات خارجية لدول علاقتها متوترة مع الإمارات، منها إيران وتركيا.

وأثمرت تلك الزيارات عن لقاء محمد بن زايد وأرودغان وإعادة عودة العلاقات بين البلدين لطبيعتها، وكذلك خففت إيران من حدة خطاباتها تجاه الإمارات كما توقفت هجمات الحوثيين ضد أبوظبي.

ومنذ الثورة على بشار الأسد، استقبلت الإمارات كبار رجال الأعمال الهاربين من سوريا ورؤوس الأموال السورية المملوكة لمقربين من رئيس النظام السوري، حيث وفر لهم ابن زايد الملاذ الآمن.

كما أن بشرى ابنة حافظ الأسد تعيش في دبي منذ العام 2012، بعد مقتل زوجها آصف شوكت.

وكان “شوكت” يشغل نائب وزير الدفاع، وقتل في تفجير غامض استهدف اجتماعا لـ”خلية الأزمة” لقمع الثورة، في مبنى مكتب الأمن الوطني بحي الروضة الراقي وسط دمشق في 18 يوليو 2012.

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المصدرالاستقلال
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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